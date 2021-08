12 Somit nimmt die Standortbestimmung insbesondere für den Rekordmeister Formen an. Spätestens jetzt wissen die Männer von Julian Nagelsmann, woran sie sind. Noch aber ist eine Menge Zeit für eine adäquate Reaktion.

10 Alassane Pléa M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Alassane Pléa

Nach einem wiederholten Ballverlust von Alphonso Davies schalten die Borussen auf der rechten Seite sofort um. Über Stefan Lainer und Patrick Herrmann wird der Ball zur Mitte gebracht. Mit viel Einsatz rutscht Lars Stindl hinein, leitet ganz geschickt weiter. So taucht Alassane Pléa im Zentrum völlig unbewacht auf, kann sich die Ecke aussuchen und schießt mit dem rechten Fuß unhaltbar rechts in die Kiste.

8 Nun treten die Gäste erst einmal so richtig in Erscheinung. Robert Lewandowski steckt zu Serge Gnabry durch, der im Sechzehner ohne Gegenspieler ist. Der Nationalspieler verfehlt das rechte Eck mit seinem Rechtsschuss knapp. Hier aber ertönt dann richtigerweise der Abseitspfiff.

6 Großchance für die Fohlen! Urplötzlich bricht Patrick Herrmann durch, hat vollkommen freie Bahn. Die Fahne bliebt erst einmal unten. Der Gladbacher stürmt Richtung Sechzehner, muss selbst den Abschluss suchen. Stattdessen spielt Herrmann quer zu Lars Stindl. Der wird gestört von Joshua Kimmich, Manuel Neuer wehrt mit dem linken Fuß ab. Das wäre übrigens kein Abseits gewesen.

4 Dann spielt Alassane Pléa im Zentrum Patrick Herrmann an - und der fackelt nicht lange. Der stramme Linksschuss aus etwa 18 Metern zischt haarscharf am linken Pfosten vorbei.

3 Während Yann Sommer noch gar nicht am Spiel teilnimmt, wird Manuel Neuer schon intensiv eingebunden, muss bei Rückpässen mit dem Ball am Fuß zu Werke gehen und auch schon mit den Händen zur Tat schreiten.

2 Auf Seiten des Titelverteidigers hat man den Anspruch, den Ball haben zu wollen. Das wird sofort deutlich. Genauso aber lässt sich erkennen, wie aggressiv die Gladbacher draufgehen und damit Erfolg haben - also fleißig Bälle erobern.

1 Jetzt also läuft die neue Saison. Die Bedingungen könnten besser kaum sein. Noch zeigen die Thermometer über 20 Grad an. Vom klaren Himmel drohen keinerlei feuchte Überraschungen. Der Rasen präsentiert sich in hervorragender Verfassung. Und auf den Rängen sorgen immerhin 23.000 Zuschauer für die lange vermisste Fußball-Atmosphäre.

1 Spielbeginn

Nach einer kleinen Eröffnungszeremonie betreten nun endlich beide Mannschaften das Spielfeld und ernten, noch ehe der Anpfiff ertönt ist, warmen Applaus der Zuschauer, die genauso dankbar dafür sind, endlich wieder ins Stadion zu dürfen. Die deutsche Nationalhymne gibt der ganzen Sache noch einen richtig feierlichen Anstrich.

Mit gemischten Gefühlen schauen beide Seiten auf die letzten Pflichtspiele gegeneinander zurück. Jüngst im Mai rollte der FC Bayern in der Allianz Arena mit 6:0 über die Borussia hinweg. Dagegen weiß die Fohlenelf um ihre Heimsiege (3:2, 2:1) in den vergangenen beiden Spielzeiten. Somit geht der letzte Münchner Erfolg in Mönchengladbach auf März 2019 zurück – der wiederum fiel mit 5:1 deftig aus.

Deutlich besser schauen die Resultate der Borussen aus. In der Vorbereitung wurde einzig gegen den SC Paderborn verloren (1:3). Zuvor gab es ein 2:2 gegen Viktoria Köln. Das bereits angesprochene 2:0 auswärts beim Meister in München sorgt natürlich für Zuversicht. Ferner setzten sich die Fohlen gegen Metz (1:0) und Groningen (2:1) durch. Etwas wackelig kamen die Rheinländer am Montag im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern daher. Gegen den Drittligisten wurde knapp mit 1:0 gewonnen. Zumindest ein Pflichtspiel also haben die Jungs von Adi Hütter im Gepäck - und heute 23.000 Fans zur Unterstützung im Rücken.

Zum Start in der 59. Bundesligasaison kann das Ziel für den Rekordmeister nur sein, den zehnten Titel in Folge zu ergattern. Allerdings passten die Ergebnisse während der Vorbereitung überhaupt nicht. So ist Neu-Trainer Julian Nagelsmann noch ohne jeden Sieg. Testspiele gegen den 1. FC Köln (2:3), Borussia Mönchengladbach (0:2) und SSC Neapel (0:3) gingen verloren. Einzig gegen Ajax Amsterdam sprang zumindest ein 2:2 raus. Spätestens heute gilt es, Fahrt aufzunehmen, denn nicht nur in der Bundesliga geht es gleich in die Vollen. Nächste Woche wartet der Supercup bei Borussia Dortmund. Und das Pokalspiel gegen den Bremer SV wird auch noch in diesem Monat nachgeholt.

Im Vergleich zur Partie im DFB-Pokal, dem ersten Pflichtspiel der Saison, nimmt Gladbachs neuer Trainer Adi Hütter eine Veränderung vor. Anstelle von László Bénes, der heute auf der Bank Platz nehmen wird, rückt Alassane Pléa in die Startelf der Borussia. Auf bayrischer Seite kann durch die Verschiebung der Pokalbegegnung kein solcher Vergleich gezogen werden. Also schauen wir nach den Neuzugängen, von denen einzig Dayot Upamecano (RB Leipzig) Berücksichtigung in Münchens Anfangsformation gefunden hat. Ansonsten tauchen da nur bekannte Namen auf – etwas überraschend vielleicht der von Josip Stanišić. Der 21-jährige Verteidiger aus der zweiten Mannschaft verlängerte kürzlich seinen Vertrag bis 2023 und kommt heute zu seinem zweiten Einsatz in der Bundesliga. Als zweite echte Neuverpflichtung muss Omar Richards (Reading) zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Das tut erwartungsgemäß auch Torwart-Rückkehrer Sven Ulreich (HSV).