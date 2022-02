60 Eine Stunde ist rum in Hoffenheim. Weiterhin hat die frühe Führung der TSG aus der 10. Minute Bestand. Köln kann nach dem Seitenwechsel noch nicht wirklich Druck aufbauen.

57 Missverständnis zwischen Dongus und Naschenweng. Die Außenverteidigerin hatte nicht mit dem Steilpass der Kapitänin gerechnet. So landet die Kugel im Seitenaus.

54 Linder setzt sich robust gegen Müller-Prießen durch und zieht von der rechten Seite in den Sechzehner ein. Ihre Flanke ins Zentrum ist dann aber zu ungenau und wird von Klett sicher aus der Luft gepflückt.

52 Temporeicher Beginn des zweiten Abschnitts. Brand schlägt links an der Grundlinie einen Haken und legt in den Rückraum zu Dongus. Ihr Schuss aus 16 Metern geht aber doch ein gutes Stück über den Querbalken.

50 Und auf der Gegenseite der FC! Horvat schickt Zawistowska stark über halbrechts in den Sechzehner, doch die Angreiferin zieht aus spitzem Winkel selbst ab anstatt in den Rückraum zur völlig freistehden Barrett zu legen. So kann Tufeković sicher parieren.

49 Erste gute Chance nach Wiederanpfiff. Linder dribbelt mit dem Ball von rechts in den Strafraum und chippt die Kugel auf den langen Pfosten. Brands Kopfballaufsetzer wird von Klett gut um das Tor gedreht.

46 Weiter geht's! Beide Trainer verzichten nach der Pause auf personelle Wechsel.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause! Nach 45 Minuten führt 1899 Hoffenheim gegen den 1. FC Köln mit 1:0 und springt damit aktuell an die Tabellenspitze der Bundesliga! Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase war es Billa, die nach zehn Minuten für die Führung der TSG sorgte. In der Folge waren es aber die Gäste aus Köln, die die Spielkontrolle an sich rissen und auch zu guten Chancen kamen. Allerdings müssen die Kölnerinnen bei den Kontern von Hoffenheim aufpassen. Billa verpasste bei einer solchen Umschaltchance das 2:0. Dennoch ist es in der ersten Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe mit einer etwas glücklichen Führung für die Gastgeberinnen. Für den zweiten Durchgang ist damit Spannung garantiert. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

42 Da war mehr drin! Beckmann zieht von der linken Seite aus ins Zentrum und sieht rechts im Strafraum Barrett und Zawistowska völlig freistehen. Die Angreiferinnen behindern sich aber letztlich gegenseitig, weshalb der Ball durchrutscht. Chance vertan!

39 Eunice Beckmann Köln Gelbe Karte für Eunice Beckmann (1. FC Köln)

Nächste Gelbe Karte der Partie. Beckmann geht mit offener Sohle in den Zweikampf mit De Caigny und wird deshalb verwarnt.

37 Marith Müller-Prießen Köln Gelbe Karte für Marith Müller-Prießen (1. FC Köln)

Müller-Prießen sieht für ein taktisches Foul Gelb.

34 Die TSG kombiniert sich stark über rechts bis zur Grundlinie. Brand flankt von dort scharf nach innen auf den kurzen Pfosten, wo Billa hochsteigt, aber ein gutes Stück über die Latte köpft.

32 Köln wird stärker. Barrett zieht mit Tempo in die gegnerische Hälfte und schickt Zawistowska über rechts in die Box. Tufeković spielt aber stark mit und schnappt sich den etwas zu lang gespielten Steilpass.

30 Katharina Naschenweng Hoffenheim Gelbe Karte für Katharina Naschenweng (1899 Hoffenheim)

Erste Verwarnung der Partie. Naschenweng wird für einen rustikalen Schubser im Mittelfeld verwarnt.

29 Das muss das 2:0 sein! Rinast spielt rechts von der Mittellinie einen haarsträubenden Rückpass, der zur optimalen Vorlage für Hagel wird. Die Hoffenheimerin nimmt Tempo in Richtung Sechzehner auf und legt nach rechts in den Strafraum zu Billa. Die Angreiferin setzt den Ball aber aus zehn Metern knapp rechts am Pfosten vorbei.

27 Die dicke Chance zum Ausgleich! Nach einem Ballgewinn in der Hälfte der TSG schalten die Gäste schnell um. Zawistowska wird halbrechts am Strafraumrand freigespielt und schließt ab, aber Feldkamp kommt im letzten Moment mit dem Fuß dazwischen und blockt zur Seite ab.

25 Gute Idee von Pfluger, die Barrett aus der Drehung rechts in die Box schicken will. Am Ende ist das Zuspiel aber etwas zu lang und wird von Tufeković sicher aufgenommen.

24 Eine zu kurz abgewehrte Ecke landet im linken Halbfeld vor den Füßen von Achcińska, die scharf in Richtung Tor flankt. Feldkampf steigt im Zentrum am höchsten und kann per Kopf klären.

21 Hoffenheims Kapitänin Dongus wird im Zweikampf von Zawistowska unglücklich am Knöchel erwischt. Es scheint aber weiterzugehen.

18 Tufeković spielt im Aufbau einen riskanten Pass ins Zentrum. Zawistowska geht dazwischen und will Barrett sofort auf die Reise in die Box schicken, doch Degen geht rechtzeitig dazwischen.

16 Die Mannschaft von Sascha Glass setzt weiterhin mutig auf frühes Pressing, doch die TSG kann sich bislang gut spielerisch aus dem Druck lösen.

13 Wie reagiert Köln nun auf den Rückstand? Eigentlich starteten die Gäste gut und druckvoll in die Partie.

10 Nicole Billa Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Nicole Billa

Die Führung für die Gastgeberinnen! Linder wird über die rechte Seite steil geschickt und flankt aus vollem Lauf zentral an den Fünfmeterraum. Kuznik schlägt im Zentrum eine Kerze, weshalb Billa dahinter locker per Kopf in die linke Ecke einnetzen kann.

9 Im Ansatz eine gute Chance für die TSG. Billa wird steil in Richtung Sechzehner geschickt und legt nochmal nach links rüber zu Brand. Am Ende geht Horvat aber dazwischen.

6 Barrett sieht im Mittelkreis, dass Tufeković etwas weit vor dem Tor steht und probiert es mit einem frechen Heber. Der Ball geht aber letztlich deutlich neben das Gehäuse.

3 Köln erarbeitet sich die erste Ecke der Partie. Rinast bringt die Kugel von der rechten Seite nach innen, jedoch verpufft der Standard am Ende wirkungslos.

1 Der Ball rollt! Hoffenheim hat in blauen Trikots angestoßen, Köln ist in Rot unterwegs.

1 Spielbeginn

Bei den Gästen aus Köln sind es doppelt so viele Änderungen. Gleich sechs neue Spielerinnen rücken gegenüber dem 2:1 gegen Essen vor der Winterpause in die Startelf. Lediglich Achcińska, Kuznik, Moorrees, Rinast sowie Zawistowska stehen erneut in der Anfangsformation.

Schauen wir auf die Aufstellungen. Bei Hoffenheim gibt es im Vergleich zum 3:1 vor der Winterpause in Freiburg drei Änderungen. De Caigny, Degen und Leimenstoll rücken für Brand, Harsch sowie die nach Arsenal gewechselte Wienroither in die erste Elf.

Auf der anderen Seite sind die Gäste vom 1. FC Köln eine der größten Überraschungen der bisherigen Saison. Als Aufsteiger rangiert die Mannschaft von Sascha Glass aktuell auf Platz 7 und damit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. In den letzten vier Partien vor der Winterpause blieben die Kölnerinnen bei zwei Siegen und zwei Remis sogar ungeschlagen. Auch das Hinspiel konnte Köln ausgeglichen gestalten. Bei der 1:2-Niederlage lag man zwischenzeitlich sogar in Führung, musste letztlich aber die knappe Niederlage hinnehmen.

Nach der Winterpause geht es in der Frauen-Bundesliga heute wieder um Punkte. Die TSG Hoffenheim ist dabei mittendrin im Kampf um die Meisterschaft. Das Team aus dem Kraichgau liegt auf Platz 3 und damit nur zwei Zähler hinter dem VfL Wolfsburg auf Rang 1. "Unser Ziel ist es, die Vorrunde zu bestätigen. Wir haben in dieser Saison bisher gut performt, hatten einige gute Auftritte. Gerade aufgrund der ungewohnten Mehrbelastung durch die Champions League sind wir mit dem Abschneiden in der Liga zufrieden und befinden uns mitten in der Spitzengruppe. Dort auch weiter mitzuspielen, haben wir uns für die Rückrunde vorgenommen", gibt TSG-Trainer Gabor Gallai vor dem Auftakt vor.