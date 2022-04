65 Auch Rico Schmitt wechselt mehrmals und bringt neue Impulse und Frische für die Offensive. Eigentlich hatten die Gäste gerade eine gute Phase, doch die neuen Spieler bringen eventuell nochmal neue Ideen.

63 Mike Feigenspan SV Meppen Einwechslung bei SV Meppen: Mike Feigenspan

63 Beyhan Ametov SV Meppen Auswechslung bei SV Meppen: Beyhan Ametov

63 Florian Egerer SV Meppen Einwechslung bei SV Meppen: Florian Egerer

63 Ole Käuper SV Meppen Auswechslung bei SV Meppen: Ole Käuper

63 Lukas Krüger SV Meppen Einwechslung bei SV Meppen: Lukas Krüger

63 René Guder SV Meppen Auswechslung bei SV Meppen: René Guder

61 Mittlerweile sind die Gäste das bessere Team. Sie können sich in der zweiten Halbzeit mehr Chancen erarbeiten und Köln hat Glück nicht erneut in Rückstand geraten zu sein.

59 Jetzt sehen wir den Keeper auf der anderen Seite. Zuerst kratzt Nicolas einen Torschuss aus neun Metern von Tankulić überragend aus dem linken Kreuzeck, dann ist er nach dem anschließenden Eckball zur Stelle. Faßbender köpft Guder an und die Kugel geht aus sechs Metern ins Eck. Nicolas taucht ab und kratzt den Ball von der Linie.

57 Faßbender taucht frei vor Nicolas auf! Tankulić macht das stark und erkennt die Lücke in der Defensive. Er schickt Faßbender auf rechts durch die Gasse, der aus sieben Metern spitzen Winkels abzieht. Nicolas läuft gut raus, macht den Winkel zu und kann parieren. Wahrscheinlich hätte Faßbender da querlegen müssen.

56 Die Partie steht jetzt ein wenig. Das Geschehen findet gerade nur im Mittelfeld statt und keins der beiden Teams kommt ins Tempo.

53 Die Meppener wirken durch das Eigentor ein wenig geschockt. Viele kleine Fehler lassen auf Unsicherheiten beim Gästeteam schließen. Sie überlassen der Viktoria jetzt den Ballbesitz.

51 Das Heimteam startet besser in den zweiten Durchgang. Wieder laufen sie die Gäste hoch an und versuchen sich Chancen zu kreieren. Die Wechsel bringen sich gut ein und vor allem Hong wird immer in der Spitze gesucht.

49 Lars Bünning SV Meppen Tooor für Viktoria Köln, 1:1 durch Lars Bünning (Eigentor)

Und wenn es kein Kölner schafft muss eben ein Meppener für das Heimteam einnetzen. Über die rechte Seite kommen die Kölner mit Sontheimer. Der bringt die Hereingabe auf den zweiten Pfosten zu Hong. Bünning steht eigentlich richtig und ist unbedrängt. Er möchte den Kopfball wohl zu Harsman ablegen. Das misslingt ihm völlig und aus vier Metern köpft er mustergültig ins eigene rechte Eck. Das ist ganz bitter für den Torschützen zum 1:0.

47 Olaf Janßen reagiert zur Halbzeit zwei mal. Der glücklose und gelb vorbelastete Marseiler bleibt in der Kabine und wird von Palacios-Martínez ersetzt. Außerdem kommt der 18-Jährige Hong ins Spiel. Dafür bleibt Jastremski in Durchgang zwei draußen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Viktoria Köln liegt zur Pause mit 0:1 gegen SV Meppen zurück. Dabei waren die Kölner die Mannschaft mit den besseren Gelegenheiten. Immer wieder spielten sie sich schön vor den Kasten der Gäste und kamen zu vielen Abschlüssen. Doch der SV Meppen war es, der in der 11. Spielminute durch einen Fallrückzieher aus kurzer Distanz von Lars Bünning in Führung ging. Danach spielte weiter nur Köln und hatte einige Riesen-Möglichkeiten. Doch sie scheiterten jedes mal am bisherigen Spieler des Spiels, Matthis Harsman. Der Schlussmann parierte mehrfach überragend und hielt den Gästen die 1:0 Führung fest. Nach 30 Minuten stand ein dickes Chancenplus auf Seiten der Kölner, jedoch immernoch die Null auf der Anzeigetafel. Am Ende der ersten Hälfte wurde Meppen wieder etwas sicherer in der Verteidigung und ließ weniger zu. In Hälfte zwei werden die Gastgeber jedoch weiter drücken, um Harsman zu überwinden und wichtige Punkte einzufahren.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Eine Minute gibt es noch obendrauf. Die Gäste werden wohl mit einer Führung in die Pause gehen.

43 Greger hat sich bei einem Zweikampf im Sechzehner am Fuß verletzt und muss behandelt werden. Doch der Verteidiger scheint weitermachen zu können.

41 Risse führt den Freistoß schnell aus und möchte damit den gegnerischen Schlussmann überraschen. Mit rechts zieht er aufs lange Torwarteck. Doch wir sprechen von Matthis Harsman. Der Keeper ist hellwach und kann die Kugel am Pfosten vorbeilenken. Die Kölner verzweifeln am Mann zwischen den Pfosten.

40 Die Kölner bekommen einen guten Freistoß zugesprochen. Aus 23 Metern rechter Position legt sich Risse die Kugel zurecht.

39 Es ist ein munteres Spiel mit Szenen in beide Richtungen. Am Ende des ersten Durchgangs wäre ein Unentschieden eigentlich der gerechte Spielstand.

37 Meppen kommt mal wieder zum Abschluss. Einen Konter über rechts spielen sie gut aus. Guder bleibt mit seiner Hereingabe hängen und über Umwege kommt die Kugel zu Ametov, der auf Dombrowka durchstecken kann. Am rechten Fünfereck kann der Rechtsverteidiger abziehen. Sein Schuss kommt jedoch zentral auf den Mann und Nicolas hält sicher.

35 Meppen hat sich jetzt mehr gefangen. Offensiv geht noch nicht so viel, aber defensiv lassen die Gäste nicht mehr so viel zu wie in den ersten 20 Minuten. So viel nach vorne müssen die Emsländer auch nicht machen, da sie ja in Führung sind.

33 Luca Marseiler Vikt. Köln Gelbe Karte für Luca Marseiler (Viktoria Köln)

Der Kölner geht in einem Zweikampf zu stark mit den Armen rein und trifft seinen Gegenspieler im Gesicht. Die gelbe Karte gabs jedoch für die Reaktion auf den Pfiff, da sich Marseiler lauthals beschwerte. Das lässt Dr. Robert Kampka nicht durchgehen.

32 Hinten wirken die Kölner manchmal unsicher. Schon zweimal haben sie aus der Verteidigung den Ball direkt zum Gegner gespielt, die das nicht zur Torchance nutzen konnten.

31 Jetzt befreien sich die Kölner gut und lassen die Kugel laufen. Doch Lorch schließt zu überhastet aus über 30 Metern ab. Sein Schussversuch geht weit über den Kasten von Meppen.

29 Die Gäste lauern derweil auf den weiten Ball oder eine schnelle Umschaltgelegenheit. Seit dem 1:0 Führungstreffer sind die Emsländer aufs Verteidigen konzentriert und kamen noch nicht wieder gefährlich vors Tor.

27 Mittlerweile ist die Partie von vielen kleinen Fouls gespickt, die kaum Spielfluss zulassen. Die Zweikämpfe werden jetzt intensiver und das Spiel dadurch langsamer.

25 Jetzt wird die Partie etwas ruhiger. Köln scheint ratlos, weshalb sie hier in Rückstand sind. Doch so spielt manchmal der Fußball. Die Ansätze beim Heimteam sind sicherlich die Richtigen, nur müssen sie sich jetzt endlich auf die Anzeigetafel bringen.

22 Die Viktoria hätte sich den Ausgleich sicherlich mittlerweile verdient. Sie machen das Spiel und erspielen sich Chancen. Doch vor dem Tor sind die Kölner nicht zwingend genug und scheitern meist am Schlussmann von Meppen.

20 Wer kann heute Harsman überwinden? Ein weiter Pass findet auf der rechten Seite Heister im Sechzehner. Der kann den Ball schnell kontrollieren und legt auf den Elfmeterpunkt zu Jastremski ab. Der zieht direkt ins lange Eck ab, doch natürlich ist Harsman schnell am Boden und kann sicher parieren.

18 Und da ist er schon wieder. Köln wird stärker und macht Druck. Handle kann sich am Sechzehner durchsetzen und schließt aus 17 Metern ab. Sein Schuss geht Richtung rechte Ecke, doch Harsman macht sich erneut ganz lang und kratzt das Leder raus und hat ihn anschließend sicher. Starke Szenen des Keepers.

17 Matthis Harsman ist bisher der beste Spieler auf dem Platz. Schon drei mal konnte er glänzend parieren und hält die Führung von Meppen fest.

15 Und die Kölner haben fast die richtige Antwort. Handle macht einige Meter im Mittelfeld gut und schickt dann Jastremski durch die Gasse. Am Sechzehner kommt der Stürmer an die Kugel und versucht es mit einem Heber über Harsman, der herausgelaufen kommt. Doch Jastremski bleibt am Meppener Schlussmann hängen, der bisher überragend hält.

13 Das muss die Viktoria jetzt erstmal verarbeiten. Ihre eigenen Chancen können sie nicht nutzen und geraten früh in Rückstand. Stand jetzt sind es nur noch vier Punkte auf den Abstiegsplatz.

11 Lars Bünning SV Meppen Tooor für SV Meppen, 0:1 durch Lars Bünning

Der Innenverteidiger schockt die Kölner per Fallrückzieher. Einen Eckball bekommt die Heimmannschaft nicht ordentlich geklärt. Auf der linken Seite im Sechzehner möchte Ballmert volley abziehen und trifft die Kugel nicht richtig. Diese springt zu Bünning am Fünfmetereck, der es besser macht und per Fallrückzieher ins kurze Eck trifft. Die Kölner reklamieren Abseits, doch die Fahne bleibt unten und der Treffer zählt.

8 Meppen ist noch nicht ganz drin in diesem Spiel. Die Versuche von hinten rauszuspielen scheitern meistens. Immer wieder ist ein Fehlpass dabei oder der lange Pass findet keinen Mitspieler.

6 Die Kölner starten hier besser und machen ordentlich Druck. Meppen scheint hinten Probleme zu haben. Die ersten Gelegenheiten für Köln waren schon mehr als ordentlich.

4 Riesenchance für die Viktoria! Sontheimer wird am Sechzehner bedient und zieht von rechts in die Mitte. Aus 16 Metern zieht er ab. Harsman macht sich lang und lässt nach außen abklatschen. Auf der linken Seite im Strafraum macht es Marseiler gut und legt mit der Hacke zurück. Wieder kommt Sontheimer und zieht aus zehn Metern mit links drauf. Irgendwie kommt Harsman mit dem Fuß dran und lenkt die Kugel am rechten Pfosten vorbei.

3 Marseiler taucht das erste Mal vor dem Tor von Harsman auf. Eine Flanke von Risse aus dem rechten Halbfeld rutscht durch zu Marseiler, der sich den Ball im Sechzehner zu weit vorlegt. Harsman reagiert gut und grätscht dem Offensivmann der Kölner die Kugel vom Fuß.

1 Der SV Meppen versucht direkt vorne aktiv zu werden und kommt mit Faßbender über die recht Seite. An der Grundlinie dreht er ab und spielt wieder nach hinten. Im Mittelfeld wird Käuper dann gefoult, doch der erste Standard bleibt ungefährlich.

1 Spielbeginn

Die Spieler stehen bereit und gleich geht es los! Es erwartet uns ein spannendes Montagabendspiel in der 3. Liga. Viktoria Köln empfängt den SV Meppen. Schiedsrichter Dr. Robert Kampka wird gleich anpfeifen. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Fußballabend.

Beide Teams wollen somit heute drei Punkte und werden alles daran setzen im Sportpark Höhenberg siegreich den Platz zu verlassen. Beide befinden sich in den letzten Wochen in einem Formtief und stehen heute unter Druck. Es erwartet uns ein spannendes Drittligaspiel ohne wirklichen Favoriten.

So einen Vorsprung hat der SV Meppen. Die Emsländer haben noch sieben Punkte Abstand auf den SC Verl und könnten sich mit einem Punkt heute den Klassenerhalt sichern. Doch Meppen steckt in der kleinen Krise. Seit nunmehr zehn Spielen konnten die Gäste nicht mehr gewinnen. Heute gilt es somit diese sieglose Negativserie zu beenden, um sich nicht noch Gedanken um die unteren Ränge machen zu müssen.

Für das Heimteam gilt es heute Punkte zu sammeln. Nachdem der SC Verl am Samstag gegen Saarbrücken einen wichtigen Sieg einfahren konnte, schrumpft der Abstand auf den 17. Tabellenrang auf vier Punkte. Nachdem die Kölner die letzten zwei Spiele verloren habe, wäre ein Dreier heute wichtig, um nicht doch noch mal in die Abstiegsgefahr zu rutschen. Mit einem Sieg würden sich die Kölner wieder einen komfortablen Vorsprung erspielen.

Die Gäste aus Meppen rotieren im Vergleich zum letzten Ligaspiel auf drei Positionen. Im defensiven Mittelfeld ersetzt. Ole Käuper heute Florian Egerer. Auf dem rechten Flügel startet Beyhan Ametov für Christoph Hemlein und auch die Sturmspitze wird ausgetauscht. René Guder darf für Mike Feigenspan von Beginn an ran.

Betrachten wir zunächst die Aufstellungen beider Mannschaften. Viktoria Köln, die vergangenes Wochenende spielfrei hatten, rotiert in ihrer Startformation vier mal. Siebert und Phillip fehlen heute beide gelbgesperrt. Darauf verändert Trainer Olaf Janßen die Taktik und stellt auf Viererkette um. Dadurch rücken Greger und Lorch in die Innenverteidigung und Fritz zunächst auf die Bank. Heister und May übernehmen die Außenverteidiger-Positionen wodurch Buballa rausrotiert. Auch die Offensive wird verändert und Jastremski und Marseiler rücken in die Startelf.