1 Es geht los! Die Arena in Duisburg ist gut gefüllt, Schiedsrichter Robert Schröder pfeift an! 1860 trägt die dunkelblauen Trikots, der MSV ist klassisch in weiß-blau gestreift unterwegs.

1 Spielbeginn

Die Zebras haben sich im Keller nach zuletzt zwei extrem wichtigen Siegen wohl entscheidend Luft verschafft. Die Elf von Hagen Schmidt sicherte sich vor allem am letzten Wochenende gegen Viktoria Berlin gegen einen direkten Konkurrenten einen ungemein wertvollen 1:0-Sieg dank eines Treffers von Kolja Pusch. Die Lage hat sich dadurch deutlich beruhigt, allerdings wollen die Meidericher im Traditionsduell nachlegen. Erlegen die Löwen die Zebras, oder dreht der MSV die Natur der Dinge und verjagt die Löwen aus der Schauinsland-Reisen-Arena? Die Antwort gibt es in ca. zehn Minuten auf dem Rasen!

Im Duell zwischen "Klassenerhalt noch nicht ganz sicher" und "Aufstieg theoretisch noch möglich" können der MSV und der TSV 1860 je auf ihre Weise einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung machen. Die Zebras sind mit einem Sieg gegen die Löwen mit dann acht Punkten Abstand auf Rang siebzehn bei drei noch ausstehenden Spielen so gut wie gerettet. Die Sechziger könnten mit drei Punkten nach der Niederlage Osnabrücks gestern gegen Mannheim mit den Lila-Weißen auf Platz vier gleichziehen. Der Abstand auf Relegationsplatz drei würde dann zwar nach wie vor sechs Punkte betragen, allerdings wären die Giesinger in einer komfortablen Ausgangssituation im Kampf um den vierten Rang, der den Startplatz im DFB-Pokal absichert.

Zwei große Namen des deutschen Fußballs treffen an diesem Sonntagnachmittag in der 3. Liga aufeinander. Beide würden sich wohl wünschen, dass die Partie, wie früher, eine oder zwei Etagen weiter oben stattfindet, jetzt kommt es aber zum sechsten Duell in der Drittklassigkeit. 1860-Coach Köllner sitzt nach abgesessener Gelb-Sperre wieder auf der Trainerbank und bringt mit Dressel, Steinhart und Morgalla drei neue Akteure für Neudecker, Greilinger und Salger. Bei den Zebras ergibt sich im Vergleich zum wichtigen 1:0-Sieg gegen Viktoria Berlin eine Veränderung: Kapitän Stoppelkamp kehrt zurück und ersetzt Stierlin.