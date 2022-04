40 Das Team von der Bremer Brücke ist nach dem Treffer zum Ausgleich die bessere Mannschaft. Der SCV kommt nicht mehr wirklich in die gegnerische Hälfte, während die Lila-Weißen unbeirrt weiter nach vorne spielen wollen.

38 Ba-Muaka Simakala Osnabrück Gelbe Karte für Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück)

Da sah sehr böse aus! Simakala läuft den ballführenden Berzel vor dem Verl-Strafraum an und tritt dem Innenverteidiger unglücklich auf den Fuß, nachdem dieser die Kugel bereits weggeschlagen hatte. Der Stürmer holt sich seine fünfte Gelbe ab und fehlt im nächsten Spiel.

36 Simakala zwirbelt eine Ecke von links eigentlich viel zu hoch und weit weg hinter den zweiten Pfosten, wo Köhler den Kopf hinhält. Seine Kopfballbogenlampe senkt sich nicht ungefährlich auf die Oberlatte. Thiede wäre aber sicher da gewesen.

34 Auch Aaron Opoku läuft jetzt richtig heiß. Im Laufduell gegen Daniel Mikic hat der Osnabrücker auf der linken Seite die Nase vorn, zieht an die Grundlinie und holte eine Ecke heraus. Diese bringt dem VfL aber nichts ein.

33 Die Lila-Weißen machen euphorisiert vom Ausgleich direkt weiter und drücken die Gäste hinten rein. Der Sportclub muss sich jetzt schnell wieder fangen.

31 Omar Traoré Osnabrück Tooor für VfL Osnabrück, 1:1 durch Omar Traoré

Der VfL gleicht aus! Während sich die Mitspieler noch bei Schiri Burda beschweren, weil nach einem Opoku-Schuss eventuell ein Handspiel im Strafraum vorlag, machen Kleinhansl und Traoré einfach weiter! Der Außenverteidiger schlägt einen herrlichen Flugball von der Mittellinie nach halbrechts in die Box, wo Traoré einläuft, den Ball mitnimmt und in der Luft mit links im linken Ecke unterbringt!

29 Dann kommt der Sportclub aber wieder gefährlich nach vorne. Auf der rechten Seite hat Mikic allen Platz und alle Zeit der Welt, um eine Flanke halbhoch in die Box zu schlagen. Berlinski hat dort ganz viel Fantasie, setzt zum Fallrückzieher an, während die Kugel aber an ihm vorbei zu Lannert weiterfliegt, der gegen Bapoh knapp den Kürzeren zieht und sich noch bei Schiri Burda beschwert. Ein Foul gab es aber nicht.

28 Das Geschehen hat sich mittlerweile ein wenig beruhigt. Verl scheint sich zunächst einmal mit der Führung zufrieden zu geben, während der VfL noch ein wenig auf der Suche nach sich selbst ist nach dem Gegentreffer.

26 Der Sportclub zeigt bisher ein richtig starkes Auswärtsspiel. Scheinbar haben die Ostwestfalen die Pokalpleite gegen Münster schnell verdaut und sind bereit für den Liga-Endspurt.

24 Auf Teufel komm raus, wollen es die Hausherren spielerisch aus der eigenen Hälfte schaffen. Das grenzt aber teilweise an eine gewisse Fahrlässigkeit, denn die pressenden Verler zwingen die Osnabrücker zu riskanten Pässen an und um den eigenen Strafraum herum. Da würde sich eigentlich auch mal der klassische hohe Ball anbieten.

23 Wie reagieren die Lila-Weißen auf diesen Rückschlag? Sie rennen weiter an. Schließlich waren sie auch vor dem Gegentreffer sehr gut im Spiel und hatten einige Gelegenheiten zu verzeichnen.

21 Ron Berlinski Verl Tooor für SC Verl, 0:1 durch Ron Berlinski

Es klingelt im Tor des VfL Osnabrück! Akono leitet den Treffer zentral in der VfL-Hälfte ein und schickt den freien Grodowksi auf links gegen aufgerückte Osnabrücker. Die Nummer zehn hat dann alle Zeit der Welt, den Ball flach und präzise fünf Meter vor das Tor zum einlaufenden Berlinski zu schlagen, der nur noch den Fuß hinhalten muss! Die Kugel schlägt im linken Eck ein - 0:1!

20 Jetzt gibt es auch die erste Ecke für Osnabrück: Kleinhansl übernimmt von rechts, chippt die Kugel zentral vor den Kasten, wo aber nur Berzel bereitsteht und per Kopf klären kann.

18 Diskussionen gibt es bei einem Berlinski-Dribbling an der rechten Seitenlinie. Die Osnabrücker Fangemeinde ist sich nämlich einig, dass der Ball bei seinem Lauf bereits die Linie überquert hatte, bevor er gegen Kleinhansl eine Ecke herausholt. Die Standardsituation stellt sich aber nicht als spielentscheidend heraus, der VfL kann klären.

17 Der fällige Freistoß aus 25 Metern halblinker Position wird von Opoku genau in die Mauer gedonnert, da hätte er mehr draus machen können.

16 Aaron Berzel Verl Gelbe Karte für Aaron Berzel (SC Verl)

Simakala gegen alle - und am Ende gegen Berzel! Der Offensivmann des VfL tankt sich zentral in der SCV-Hälfte gegen mehrere Spieler durch und kann am Ende nur von Berzel zu Fall gebracht werden.

14 Es ist augenscheinlich, wie viel diese Partie beiden Mannschaften bedeutet. Der Einsatz eben von Kühn untermauert die enorme Wichtigkeit der drei Punkte, die heute vergeben werden.

12 Grodowski gegen Kühn! Corboz schlägt die Kugel von der linken Seite rechts an den Sechzehner zu Berlinski, der sich an Trapp vorbeischiebt und dann mustergültig zu Grodowski nach halblinks in der Box gibt. Der Zehner schießt dann aber nur den alles riskierenden Kühn ab, der nach seiner Rettungstat kurz behandelt wird.

12 Es ist ein extrem munterer Beginn an der Bremer Brücke! Kein Team steckt zurück und dadurch ergeben sich auf beiden Seiten früh die Torchancen. Osnabrück hat aber etwas die Nase vorn.

10 Der VfL macht unbeirrt weiter und kommt über links, wo sich Heider außen den Ball abholt und Simakala in der Box bedient. Die Nummer elf legt sich dort zwölf Meter vor dem Tor den Ball an Berzel vorbei und versucht dann, einen Strafstoß zu ziehen - zu offensichtlich für den Geschmack von Schiri Burda.

8 Kunze mit der Riesenchance! Bapoh hat auf der rechten Seite ganz viel Platz und sieht den startenden Kunze, der halbrechts in den Sechzehner einläuft. Seine hohe Hereingabe landet direkt auf dessen Kopf und der Achter köpft die Murmel über den herausgeeilten Thiede hinweg links in Richtung leeres Tor. Der Ball trudelt dann aber Zentimeter am linken Pfosten vorbei - Topgelegenheit!

7 Sapina trägt die Kugel im Zentrum und legt links raus zu Lannert, dessen hoher Steilpass in Richtung Strafraum dann aber keinen Mitspieler findet.

5 Die Lila-Weißen wollen jetzt der anfänglichen Hektik etwas entgegenwirken. Sie lassen den Ball ruhig in der eigenen Viererkette laufen und wollen Struktur ins eigene Spiel bringen.

4 Jetzt zeigt sich auch der VfL früh vor dem gegnerischen Tor. Opoku leitet seine Chance auf links selbst ein, nimmt Kunze mit, der direkt weiter in die Box zu Heider gibt. Der Stürmer hat dann wieder das Auge für den einlaufenden Opoku links neben dem Tor an der Grundlinie, von wo die Nummer 30 trocken abzieht. Sein Versuch touchiert aber nur das Außennetz.

3 Heider geht mit etwas zu viel Elan ins Luftduell mit Pernot mitten in der SCV-Hälfte. Schiri Burda wertet das Einsteigen aber korrekterweise als Foul.

1 Kühn muss direkt parieren! Verl braucht überhaupt keine Anlaufzeit und kommt durch das Zentrum. Schwermann schickt Akono halblinks in die Box, wo der Stürmer sich Gegenspieler Trapp vom Leib hält und aus dreizehn Metern abzieht. Kühn taucht ab und lenkt das Leder aus der linken Ecke zentral vor das Tor, wo dann Gugganig klärt. Was für ein Auftakt!

1 Hinein in dieses letzte Spiel des 33. Spieltags! Schiedsrichter Max Burda pfeift an - Osnabrück trägt lila, Verl ist in weiß gekleidet. Los geht's!

1 Spielbeginn

Der SC Verl hatte sich nach dem 3:1-Erfolg gegen Freiburg II am vergangenen Wochenende vorerst über den Strich gekämpft, steht nach den zwei Siegen von Viktoria Berlin nun aber wieder auf Rang siebzehn mit dem Rücken zur Wand. Der Sportclub sammelte zwar sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, musste aber unter der Woche im Pokal gegen Preußen Münster eine schmerzhafte 0:3-Pleite hinnehmen. Ausgerechnet in dieser entscheidenden Phase der Saison warten mit Osnabrück heute und Magdeburg am kommenden Wochenende zwei ganz dicke Bretter auf die Ostwestfalen. Gegen die favorisierten Osnabrücker sollten heute weitere Zähler für den SCV herausspringen, soll der Anschluss im Keller gehalten werden.

Siebzehn Corona-Fälle, darunter zwölf infizierte Spieler - eine Hiobsbotschaft nach der anderen erreichte den VFL Osnabrück in den vergangenen Wochen! Das Team von Trainer Daniel Scherning konnte erst am vergangenen Samstag wieder zusammen trainieren und sich auf das wichtige Spiel gegen Verl vorzubereiten. "Die Woche war sehr interessant", beschreibt der Coach etwas ironisch. Die alles entscheidende Frage lautet daher: Wie fit sind die Corona-Rekonvaleszenten? Schließlich kann der VFL mit drei Spielen und zehn Punkten weniger als der Dritte Braunschweig mit der Idealausbeute aus den ausstehenden Partien noch ins Aufstiegsrennen eingreifen. Neben der wichtigen Stütze Beermann fehlt den Mannen von der Bremer Brücke für die Mission "Aufholjagd" aber auch Taffertshofer, der nicht fit genug ist.

Beide Trainer nehmen im Vergleich zum letzten Liga-Spiel zwei Veränderungen in ihrer Startelf vor. Bei den Gastgebern aus Osnabrück, die nach dem Corona-Ausbruch vor mehr als einer Woche wieder fast alle Mann mit an Bord haben, beginnen Bapoh für Klaas und Gugganig für Beermann. Der Österreicher ersetzt den frisch operierten Stammverteidiger Beermann, der den Lila-Weißen lange fehlen wird. Auf der anderen Seite vertraut Verl-Coach Kniat heute Akono anstelle von Putaro und Mikic darf für den fehlenden Ochojski im Flutlichtspiel ran.