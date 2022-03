65 Die Partie spielt sich in diesen Minuten vorwiegend im Mittelfeld ab. Gerade sind die Gäste etwas aktiver im Spiel nach vorne.

61 Bakir bedient den halblinks im Strafraum lauernden Bouhaddouz, der aus spitzem Winkel aus 13 Metern Torentfernung deutlich am langen Toreck vorbeischießt.

60 Im zweiten Spielabschnitt bietet sich bislang fast das identische Bild wie im ersten Durchgang: Der MSV hat Feldvorteile, macht aber zu wenig aus dieser Überlegenheit. Den Zebras fehlt es offensiv weiterhin an Durchschlagskraft und Genauigkeit.

57 Gómez ersetzt bei Zwickau Hilßner.

57 Johan Gómez FSV Zwickau Einwechslung bei FSV Zwickau: Johan Gómez

57 Marcel Hilßner FSV Zwickau Auswechslung bei FSV Zwickau: Marcel Hilßner

55 Ajani kommt nach einer Ecke der Zebras von der linken Seite auf Höhe des zweiten Pfostens zum Kopfball, nickt das Spielgerät aus sechs Metern aber ein gutes Stück am Tor vorbei.

53 Bakir hat 25 Meter vor dem Gäste-Tor in zentraler Position etwas Platz und sucht Bouhaddouz. Das flache Zuspiel ist aber etwas in den Rücken gespielt und kann von Bouhaddouz so im vollem Lauf nicht kontrolliert werden. Eine mögliche Torchance für den MSV entsteht daher nicht.

49 Auf der anderen Seite zwingt Starke MSV-Keeper Weinkauf mit einem tollen Schuss aus 28 Metern Torentfernung von halbrechts zu einer Glanztat. Die nachfolgende Ecke bringt für die Westsachsen dann nichts Gefährliches ein.

47 Knoll setzt einen Freistoß aus etwas über 20 Metern Torentfernung in die Mauer.

46 Der zweite Abschnitt beginnt mit je einem Spielerwechsel auf beiden Seiten. Lokotsch ist bei den Gästen nun anstelle von Baumann mit von der Partie. Beim MSV löst Bretschneider den gelb-vorbelasteten Kwadwo ab.

46 Niko Bretschneider Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Niko Bretschneider

46 Leroy Kwadwo Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Leroy Kwadwo

46 Lars Lokotsch FSV Zwickau Einwechslung bei FSV Zwickau: Lars Lokotsch

46 Dominic Baumann FSV Zwickau Auswechslung bei FSV Zwickau: Dominic Baumann

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FSV Zwickau führt zur Halbzeit mit 1:0 beim MSV Duisburg. Die Gastgeber begannen sehr schwungvoll und setzten die Defensive der Gäste in den Anfangsminuten gehörig unter Druck. Die Westsachsen fanden sich dann besser zurecht und schafften es, das Spiel ausgeglichener zu gestalten. Zwickau besaß in Person von Starke in der 16. Minute die erste Großchance der Partie, doch dem Gäste-Akteur versprang die Kugel freistehend wenige Meter vor dem Tor. Der MSV gab dann wieder vorwiegend den Ton an und ging beinahe in der 27. Minute in Führung, als Yeboah die Latte traf. Fünf Minuten später fiel dann etwas überraschend der 1:0-Führungstreffer der Gäste - Könnecke traf nach starker Ablage von Baumann. Die Meidericher ließen sich davon nicht unterkriegen und spielten weiter nach vorne, ihre Torabschlüsse gerieten aber weiterhin zu ungenau. Dies galt auch für den Schuss von Fleckstein, der kurz vor dem Halbzeitpfiff aus sieben Meter Torentfernung an Brinkies scheiterte. Der MSV benötigt im zweiten Durchgang mehr Effektivität vor dem gegnerischen Tor.

45 Ende 1. Halbzeit

45 ...FSV-Torhüter Brinkies klärt per Faustabwehr. Nach dem anschließenden Einwurf kommt dann Fleckstein, nachdem Knoll stark durchlässt, sieben Meter vor dem Tor zum Abschluss und scheitert am Gäste-Keeper!

45 Es gibt noch einmal Ecke für die Hausherren...

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Die Schlussminuten des ersten Durchgangs laufen. Der MSV macht eigentlich eine ordentliche Partie, liegt gegen effiziente Zwickauer aber mit 0:1 zurück. Selbst geht den Duisburgern die nötige Genauigkeit im Abschluss bislang ab.

40 Bakir! Der Mittelfeldspieler der Hausherren macht mit einer schönen Einzelaktion auf sich aufmerksam und prüft Brinkies mit einem Schuss aus 15 Metern zentraler Position. Der Abschluss hat Wucht, ist aber nicht ausreichend platziert. Der FSV-Schlussmann wehrt den Ball ab.

38 Manfred Starke hat sich bei einem Zusammenprall mit seinem Keeper Johannes Brinkies wehgetan, es scheint bei dem Gäste-Spieler aber weiterzugehen.

34 Für den MSV-Kapitän geht es verletzungsbedingt nicht weiter, ihn ersetzt Niclas Stierlin.

34 Niclas Stierlin Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Niclas Stierlin

34 Moritz Stoppelkamp Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp

32 Mike Könnecke FSV Zwickau Tooor für FSV Zwickau, 0:1 durch Mike Könnecke

Zwickau geht in Führung! Baumann legt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld halbrechts im Strafraum stark ab für Könnecke, der sich den Ball zurechtlegt und aus zwölf Metern mit links ins lange linke Toreck trifft.

31 Die Gäste können eine Flanke, die Bouhaddouz finden sollte, nicht weit genug klären, sodass Stoppelkamp das Leder an der Strafraumgrenze erhält. Sein Schuss sorgt aber für keine wirkliche Gefahr, Brinkies kann den unplatzierten Flachschuss ohne Probleme aufnehmen.

28 Leroy Kwadwo Duisburg Gelbe Karte für Leroy Kwadwo (MSV Duisburg)

Kwadwo holt Hauptmann mit einer übermotivierten Grätsche unweit der Außenlinie tief in der Hälfte der Gäste unsanft von den Beinen und sieht dafür die Gelbe Karte.

27 Yeboah trifft die Latte! Stoppelkamp findet mit seinem halbhohen Zuspiel von rechts im FSV-Strafraum zentral am Fünfmeterraum Yeboah, der den Ball per Direktabnahme an die Querlatte setzt! Da haben die Gäste Glück!

26 Eine Freistoß-Hereingabe von halblinks wird von mehreren Spielern verpasst und erreicht halbrechts im MSV-Strafraum Nkansah, der davon aber etwas überrascht scheint. Mit seinem Torschuss trifft er dann auch noch Teamkollege Starke, das MSV-Gehäuse gerät nicht in Bedrängnis.

24 Eine Flanke von Patrick Göbel aus dem rechten Halbfeld gerät deutlich zu weit, sorgt so für keinerlei Gefahr vor dem MSV-Tor und segelt ins Toraus.

20 Die Gastgeber sind derzeit leicht tonangebend, spielen im letzten Drittel aber noch zu ungenau.

16 Starke vergibt die Großchance auf die Führung! Die erste große Möglichkeit auf das erste Tor der Partie haben die Gäste, nachdem Starke nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite halblinks im Strafaum sechs Meter vor dem Tor frei vor MSV-Keeper Weinkauf auftaucht. Dem Gäste-Akteur verspringt bei der Ballannahme aber das Leder, sodass die Großchance dahin ist!

15 Kwadwo sucht mit einem Schuss von unweit des linken Strafraumecks das lange obere Toreck. Der Abschluss verfehlt das Tor um ein Stück.

13 Die Gastgeber führen einen Eckstoß von der linken Seite kurz aus. Wenig später erhält Bakir 25 Meter vor dem Tor in zentraler Position die Kugel und zieht ab - der Schuss wird zur Ecke abgeblockt. Diese bringt für die Zebras dann nichts ein.

11 Einen weiten Ball auf Ajani läuft Butzen erfolgreich ab, es geht mit Abstoß für den FSV weiter.

10 Nachdem der MSV in den Anfangsminuten sehr druckvoll nach vorne spielte, finden die Westsachsen nun besser in die Partie und können das Spielgeschehen ausgeglichener gestalten.

7 Auf der Gegenseite wird Baumann mit einem Steilpass halbrechts im MSV-Strafraum in Szene gesetzt. Auch hier entscheidet das Schiedsrichtergespann auf Abseits.

3 Yeboah dringt mit Ball am Fuß und Tempo rechts in den Zwickauer Strafraum ein, zieht in die Mitte, sein Abschluss kann dann aber von den Gästen geblockt werden. Wenig später liegt der Ball im FSV-Tor, dem Treffer wird aufgrund einer Abseitsstellung von Stoppelkamp aber die Anerkennung verweigert.

1 Der MSV kommt in Person von Moritz Stoppelkamp früh zu einem ersten Torabschluss. Der Schuss des Offensivmanns aus der zweiten Reihe streift deutlich links am FSV-Kasten vorbei.

1 Nach einer Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen ehemaligen DFB-Präsidenten Egidius Braun rollt nun der Ball.

1 Spielbeginn

Der FSV Zwickau tritt im Vergleich zum 0:0-Unentschieden bei Viktoria Berlin auf einer Position verändert auf: Hauptmann ersetzt Coskun (Gelbsperre).

Beim MSV ergeben sich gegenüber dem 2:1-Auswärtserfolg in Meppen drei Änderungen in der Startelf: Kwadwo, Bouhaddouz und Yeboah ersetzen Bretschneider (Bank), Ademi (nicht im Kader) und Bakalorz (Bank).

In der am Mittwoch nachgeholten Auswärtspartie bei Viktoria Berlin holte der FSV bei der torlosen Punkteteilung gegen einen Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zumindest einen Zähler. Zwickau rangiert in der Tabelle einen Platz und zwei Punkte hinter Duisburg, die Schwäne haben aber noch die Partie beim SC Verl, derzeit Tabellensiebzehnter, in der Hinterhand.

Entgegengesetzt zum klaren Aufwärtstrend der Meidericher verliefen die letzten Wochen für den FSV Zwickau. Die Westsachen holten aus den ersten fünf Rückrundenspielen zunächst sehr solide neun Punkte, dann schloss sich für die Mannschaft von Trainer Joe Enochs jedoch eine Negativserie von vier Niederlagen in Folge an.

Die Zebras gewannen vier ihrer letzten fünf Ligapartien. Nach Erfolgen gegen die Würzburger Kickers (2:1) und Türkgücü München (2:0) folgte eine 1:2-Auswärtsniederlage in Braunschweig. Im Anschluss siegte der MSV zuhause gegen Viktoria Köln (2:0), sowie am vergangenen Montag beim SV Meppen. Dort drehten die Zebras einen 0:1-Rückstand gegen ab der 54. Minute in doppelter Unterzahl spielende Emsländer durch Tore von Bakir (48.) und Ademi (80.) noch in einen 2:1-Auswärtserfolg.

Mit 18 geholten Punkten aus elf Rückrundenspielen ist der MSV Duisburg in den letzten Wochen nach und nach aus dem Tabellenkeller geklettert. Die Meidericher belegten nach der Hinrunde mit lediglich 19 gesammelten Zählern Tabellenplatz 18. Mit nun 35 Punkten auf dem Konto beträgt das Polster für den MSV auf den ersten Abstiegsplatz sieben Zähler, jedoch hat mit dem heutigem Gegner Zwickau eine in der Tabelle hinter Duisburg platzierte Mannschaft eine Partie weniger ausgetragen.