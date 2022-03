43 Nächster Torschuss diesmal für die Hausherren. Einen langen Ball von Bonmann kann Perdedaj schön kontrollieren. Er schüttelt seinen Gegenspieler ab und hält aus 20 Metern zentraler Position drauf. Seinen Abschluss verzieht er leicht und die Kugel geht rund einen Meter rechts über den Kasten der Kölner.

40 Absolut wilde Szenen vor dem Strafraum der Würzburger. Vier mal sucht Viktoria den Abschluss und die Würzburger können einfach keinen Ball entscheidend klären. Sie laden Köln zu weiteren Torschüssen ein. Immer wieder wirft sich ein Spieler der Kickers dazwischen, um schlimmeres zu vermeiden. Schlussendlich kann Strohdiek einen Schussversuch von Klefisch aus 18 Metern zur Ecke blocken.

37 Es ist jetzt ein völlig offenes Spiel in beide Richtungen. Im Mittelfeld werden Zweikämpfe intensiv geführt und viel Rasen abgemäht. Auch die Fans sind bei jedem Zweikampf dabei und kommentieren lautstark alle Spielsituationen.

34 Seok-ju Hong rettet auf der Linie! Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld landet die Kugel im Sechzehner bei Strohdiek, der den Ball aus linken spitzem Winkel aus ca. zwölf Metern ins lange Eck zieht. Sein Abschluss dreht sich super rein und schlägt eigentlich perfekt im Eck ein. Wenn da nicht Hong etwas dagegen hätte und auf der Linie den Kopf hinhält und gerade so klären kann.

33 Kai Klefisch Vikt. Köln Gelbe Karte für Kai Klefisch (Viktoria Köln)

Jetzt hagelt es hier Gelbe Karten. Klefisch steigt auf der rechten Seite hart gegen Schneider ein und sieht, begleitet von den lautstarken Würzburg-Fans, die Gelbe Karte.

32 Christian Strohdiek Würzburg Gelbe Karte für Christian Strohdiek (Würzburger Kickers)

Schultes bleibt seiner harten Linie treu und gibt für ein eher harmloses Foul im Mittelfeld Gelb für Strohdiek.

30 Nach 30 Minuten bleibt festzuhalten, dass Köln immer noch spielerisch die bessere Mannschaft ist, aber die Würzburger kommen besser rein und trauen sich nun mehr nach vorne.

27 Es ist ein sehr hitziges Spiel, welches jetzt hin und her geht. Nach einer Ecke haben sich Fritz und Hägele einiges zu sagen. Der Unparteiische schlichtet zwischen den beiden und die Partie geht weiter. Für Schiedsrichter Tobias Schultes wird das heute kein leichtes Spiel.

24 Luca Marseiler Vikt. Köln Gelbe Karte für Luca Marseiler (Viktoria Köln)

Nach einem Offensivfoul kickt der Kölner den Ball weg. Der Unparteiische würdigt das Verhalten mit einer Gelben Karte. Auch bei Marseiler ist es die fünfte Gelbe Karte.

23 Die Unterfranken kommen besser rein und drücken die Kölner mal hinten rein. Bisher ist noch nicht die Riesenchance dabei, aber die Vorstöße scheinen vielversprechend.

21 Das erste mal schönes Kombinationsspiel der Gastgeber. Wieder über die linke Seite sucht Hermann den Pass ins Zentrum und findet Hägele, der mit einem Chipball über die Kette Pourie bedient. Der Würzburger kann die Kugel mit der Brust stoppen, aber dann nicht weiterverarbeiten und bringt keinen Torschuss zu Stande. Die Fans fordern lautstark einen Elfmeter, aber Schiedsrichter Schultes hat kein Foul gesehen.

19 Die Gastgeber scheinen sich etwas befreien zu können und liefern mal einen Entlastungsangriff. Über ihre linke Seite spielen sie Hermann frei, der aus dem Halbfeld flanken kann. Die Boxbesetzung ist eigentlich gut, doch die Hereingabe landet auf dem Kopf von Lorch und kann geklärt werden.

17 Vor allem die linke Seite scheint bei Köln zu funktionieren. Immer wieder geht Luca Marseiler hier ins Eins-Gegen-Eins und sorgt für viel Unruhe auf den Außen.

15 Hier ist von Beginn an richtig Feuer drin. Auch die Zweikämpfe werden sehr intensiv geführt, meistens zugunsten der Gäste. Auf der Trainerbank springt Ralf Santelli auf und ab, um seine Spieler anzuheizen und mental in dieses Spiel zu bringen.

13 Und auf der anderen Seite ist Würzburg gar nicht im Spiel. Hägele mit einem katastrophalen Ballverlust in der Aufbaubewegung und sofort gehen die Kölner Richtung Kasten der Gegner. Phillip legt das Spielgerät an der Strafraumgrenze auf links rüber zu Sontheimer. Sein Schuss aus 14 Metern aufs kurze Eck kann von Bonmann pariert werden.

11 Die Kölner sind richtig stark in dieser Partie. Wieder kommen sie über die linke Seite, auf der die Würzburger anfällig wirken. Marseiler versucht es aus 17 Metern linker Position mit einem Abschluss. Dieser wird leicht abgefälscht und geht nur haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Was für ein mutiger Start von den Domstädtern.

8 Das ist bitter für die Würzburger, die jetzt wieder einem Rückstand hinterher laufen. Nun müssen die Unterfranken wieder ein Spiel drehen.

6 Moritz Fritz Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 0:1 durch Moritz Fritz

Nach einem Freistoß kann Marseiler, aus abseitsverdächtiger Position, den scharf getretenen Ball von Linksaußen Richtung Tor verlängern. Nach einer ersten Parade köpft Fritz die Kugel aus vier Metern zuerst an die Latte und hat dann alle Zeit der Welt den sich senkenden Ball erneut mit dem Kopf im Tor unterzubringen. Das ist die frühe Führung der Kölner durch die erste richtige Torchance.

5 Leon Schneider Würzburg Gelbe Karte für Leon Schneider (Würzburger Kickers)

Marseiler kann sich auf links gut durchsetzen und wird auf der Außenbahn durch eine Grätsche von Fritz gestoppt. Das ist zwar eine frühe Gelbe, jedoch eine berechtigte. Zusätzlich ist es seine fünfte, demnach ist er für das nächste Spiel gesperrt.

4 Beide Mannschaften beginnen gemächlich. Keiner möchte hier einen Fehler machen und beide beobachten erstmal wie sich der Gegner verhält. Dabei ist die Viktoria das Ballführende Team.

2 Die Kölner beginnen direkt mit einer Ballbesitzphase und lassen die Kugel ruhig hintenrum laufen. Sie werden die Lücken suchen, um hier Gelegenheiten zu erspielen.

1 Spielbeginn

Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 Unentschieden. Doch Punkte liegen lassen ist vor allem für die Hausherren heute Abend nicht drin. Doch Viktoria Köln wird da einiges dagegen haben. Wir dürfen uns auf einen spannenden Fußballabend in der 3. Liga einstellen.

Aber auch Viktoria Köln ist mit einem Sieg im Rücken nach Würzburg gereist. Vergangenen Spieltag konnten die Kölner einen wichtigen Schritt aus dem Abstiegskampf machen. Mit dem 2:1 gegen rotgeschwächte Wiesbadener hat man sich bis auf zehn Punkte von den direkten Abstiegsplätzen entfernen können. Dabei war es der Joker Youssef Amyn, der mit zwei sehenswerten Treffer den Sieg der Kölner eintüten konnte. Doch die Viktoria wird mit Sicherheit alles daran setzen, diesen Vorsprung weiter auszubauen.

Die Gastgeber befinden sich gerade in einem wahrlichen Aufwärtstrend. Auf einen wichtigen Sieg gegen Wehen Wiesbaden folgte das Weiterkommen im Pokal und vergangene Woche der zweite Heimsieg in dieser Saison. In einem kämpferisch geprägten Fußballspiel schlugen die Unterfranken die angereisten Dortmunder mit 3:1. Nun sind die Würzburger bis auf zwei Zähler an Viktoria Berlin herangerückt und können mit einem Sieg heute Abend die direkten Abstiegsränge, zumindest kurzfristig, verlassen.

Auch die Gäste aus Köln verändern ihre erste Elf nur auf einer Position. Simon Handle fällt krankheitsbedingt aus und wird von Luca Marseiler ersetzt. Der Matchwinner vom vergangenen Spieltag, Youssef Amyn, wird auch heute wieder von der Bank starten.

Bei den Würzburger Kickers ist eine Veränderung in der Startformation zu verzeichnen. Louis Breunig, der Torschütze zum 1:1 am vergangenen Spieltag, fällt heute aus. Für ihn rückt Peter Kurzweg in die Startelf.