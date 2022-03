45

Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem MSV Duisburg und Viktoria Köln noch 0:0-Unentschieden. Dies wird dem Spiel allerdings nur teilweise gerecht, sahen die Zuschauer doch eine muntere Drittliga-Partie. Das Geschehen schwappte in den verschiedenen Phasen des Spiels immer wieder hin und her, beide Mannschaften hatten also ihre stärkeren Passagen. Allerdings fehlte beiden Teams das letzte Quäntchen. Im vorderen Drittel trafen die Akteure zu häufig die falsche Entscheidung oder ließen die Präzision vermissen. So blieb diese flotte Partie auch ohne viele Torchancen, macht aber nichtsdestotrotz Lust auf den zweiten Durchgang, der dann hoffentlich auch Tore bietet.