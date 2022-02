45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem SC Verl und dem Halleschen FC torlos 0:0.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Kreuzer versucht es mit einem Flachschuss aus 20 Metern von halbrechts. Der Schuss hat wenig Dampf und es bekommt auch kein HFC-Akteur mehr einen Fuß dran. So gerät das Verler Tor nicht in Bedrängnis.

45 Die Nachspielzeit des ersten Spielabschnitts läuft.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Verl spielt einen Eckball von der linken Seite kurz, verzettelt sich aber wenig später im Passspiel und schlägt so aus dem Standard kein Kapital.

39 Eberwein wird rechts im Verler Strafraum 15 Meter vor dem Tor von Stellwagen am Bein getroffen und geht zu Boden. Schiedsrichter Ballweg lässt weiterspielen. Da hat der Sportclub durchaus Glück!

36 Berzel hat sich allem Anschein nach am Oberschenkel verletzt, für ihn geht es nicht weiter. Schäfer ersetzt ihn.

36 Steffen Schäfer Verl Einwechslung bei SC Verl: Steffen Schäfer

36 Aaron Berzel Verl Auswechslung bei SC Verl: Aaron Berzel

33 Wenig später spielt sich Verl mit Putaro rechts in den Strafraum und in dieser Situation liegt ein Treffer deutlich eher in der Luft! Nietfeld wird relativ einfach ausgespielt, schaltet im Anschluss aber nicht ab und fängt den nachfolgenden Querpass der Hausherren sechs Meter vor dem eigenen Tor in höchster Not noch ab und bereinigt in der Folge die Situation für den HFC!

31 Die Gastgeber greifen über die linke Seite an, Akono erhält links im Strafraum die Kugel, wird aber eng beschattet. Aus der Szene resultiert nichts Gefährliches und sie endet damit, dass HFC-Keeper Schreiber den Ball sicher hat.

28 Torraumszenen sind in der Partie bislang Mangelware. Das liegt daran, dass beide Mannschaften oft Genauigkeit in ihrem Offensivspiel vermissen lassen, dafür aber defensiv sehr konzentriert und leidenschaftlich verteidigen.

24 Eberwein taucht halbrechts im Strafraum des Sportclubs auf, erkennt die Situation und hält aus acht Metern Torentfernung aus spitzem Winkel drauf. Corboz zeigt sich aufmerksam und blockt den Schuss zur Ecke. Aus dieser kreieren die Gäste nichts Gefährliches.

20 Derzeit ist das Spiel vor allem von umkämpften Zweikämpfen geprägt. Beide Mannschaften schenken sich nichts.

17 Der HFC schlägt einen Standard aus dem rechten Halbfeld nicht vor das Tor, sondern es wird Shcherbakovski im Rückraum per Querpass bedient. Der Youngster verzieht seinen Linksschuss aus 20 Metern dann jedoch deutlich.

15 Erneut zieht Putaro ab, diesmal aus spitzem Winkel von links im Strafraum. Schreiber partiert den Schuss ohne Probleme.

14 Die Hausherren sind mittlerweile aktiver geworden und sind nun ebenfalls vermehrt in der Offensive zu finden. Das Spielgeschehen stellt sich in diesen Minuten ausgeglichen dar.

10 Putaro nimmt das Leder aus halblinker Position 15 Meter vor dem HFC-Gehäuse mit Risiko aus der Luft ab. Der Schuss verfehlt das Tor deutlich.

8 Die Gäste sind bis dato das gefährlichere Team. Diesmal fliegt eine Flanke von der linken HFC-Seite in den Sechzehnmeterraum des Sportclubs. Brüseke hat den Ball im Nachfassen sicher.

7 Titsch-Rivero zieht von links in den Strafraum und schließt aus 14 Metern Torentfernung ab. Der Schuss des Mittelfeldmanns wird noch abgefälscht und fliegt mittig auf das Tor der Gastgeber. Brüseke pariert den Abschluss.

5 Beide Teams gehen in den Anfangsminuten engagiert zu Werke, sind aber gleichzeitig auch auf Kontrolle und Sicherheit bedacht.

1 Der HFC kommt bereits in der ersten Spielminute zu einer guten Tormöglichkeit! Kreuzer schickt Shcherbakovski rechts mit einem vertikalen Zuspiel in Richtung Grundlinie. Shcherbakovski flankt in der Folge in den Verler Strafraum, wo Huth sechs Meter vor dem Kasten in halbrechter Position mit dem Kopf an den Ball kommt. Der Stürmer trifft das Leder nicht richtig, das so ein Stück rechts am Kasten vorbeifliegt.

1 Es geht los, die Partie läuft.

1 Spielbeginn

HFC-Trainer Meyer verändert seine erste Elf dagegen auf zwei Positionen: Landgraf und Shcherbakovski beginnen anstelle von Sternberg und Guttau (beide Bank).

Verls Coach Guerino Capretti schickt genau die elf Akteure von Beginn an ins Rennen, die auch am Montag beim Auswärtsspiel in Braunschweig beim Anpfiff auf dem Feld standen.

Für André Meyer standen mit den Auswärtspartien bei Eintracht Braunschweig und beim 1. FC Kaiserslautern schwere erste Aufgaben als neuer HFC-Trainer an. Die Hallenser verloren beide Partien trotz jeweils ordentlicher Leistungen mit 0:1. Mit 22 Zählern auf dem Konto trennt die Saalestädter derzeit ein Punkt vom rettenden Ufer.

Zwei Plätze dahinter und damit auf einem Abstiegsplatz rangiert der Hallesche FC, der jedoch noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Im Jahr 2022 bestritten die Saalestädter unter ihrem neuen Coach André Meyer, der Ende Dezember Florian Schnorrenberg auf der Trainerbank abgelöst hatte, erst zwei Ligapartien.

Am vergangenen Spieltag war die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti bei Eintracht Braunschweig gefordert. Die Verler zeigten beim Aufstiegsaspiranten ein gutes Auswärtsspiel, konnten eine frühe 1:0-Führung aber nicht in einen Sieg ummünzen. Die Niedersachsen erzielten in Person von Bryan Henning in der 59. Spielminute den 1:1-Ausgleich, nachdem Frederik Lach den Sportclub in der sechsten Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht hatte. Verl belegt nach der Punkteteilung aktuell den 15. Tabellenplatz.

Beim SC Verl dürfte mit gemischten Gefühlen auf die letzten Partien zurückgeblickt werden. Zunächst gewannen die Ostwestfalen zum Start in das neue Jahr das wichtige Heimspiel gegen die Würzburger Kickers, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, mit 2:0. Im Anschluss folgte für den Sportclub jedoch eine 2:5-Pleite bei Viktoria Köln und eine 0:1-Heimniederlage gegen Aufstiegskandidat SV Meppen.