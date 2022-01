Der BVB wackelt! Stefan Drljača nimmt einen simplen Rückpass auf und möchte mit dem Ball ein paar Meter nach vorne machen. Dabei springt ihm der Ball aber so weit vom Fuß, dass er dabei Martinovic trifft. Dieser ist jedoch überrascht und kann nicht reagieren. Der Ball prallt ins Toraus.

Gelbe Karte für Kolbeinn Finnsson (Borussia Dortmund II) Der Dortmunder dreht sich bei einem Konterversuch mit dem Oberkörper in Pascal Sohm hinein und hebelt diesen derart auf, sodass dieser ziemlich unsanft auf dem Rasen landet. Die Verwarnung geht in Ordnung.

Tooor für Waldhof Mannheim, 1:0 durch Marc Schnatterer Waldhof Mannheim gelingt die frühe Führung. Nach dem die Kombination Schnatterer auf Martinovic zuvor fehlgeschlagen war, klappt es umgekehrt besser. Martinovic tankt sich auf der linken Strafraumseite durch und legt den Ball klug in den Rücken der Abwehr. Neun Meter vor dem Tor wartet Schnatterer und verwandelt aus zentraler Position flach ins rechte Eck.

6

Was für ein Beginn! Der BVB erhält eine Freistoßchance aus knapp 30 Metern. Taz übernimmt den ruhenden Ball aus zentraler Position und zirkelt diesen herrlich über die Mauer. Königsmann muss seine komplette Länge nutzen, um den exakt platzierten Schuss gerade noch so an den Pfosten zu lenken.