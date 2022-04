Atik ist frei durch! Magdeburg führt einen Freistoß in der eigenen Häfte schnell aus. Nach dem langen Ball ist Atik frei durch, scheitert mit seinem Schuss von halblinks im Strafraum aber an Thiede.

6

Tooor für SC Verl, 1:0 durch Cyrill Akono

Verl belohnt sich für die mutige Anfangsphase! Akono wird per Schnittstellenpass von Berlinski super links in den Strafraum geschickt. Reimann kommt nur zögerlich aus seinem Kasten, so dass Akono an den Ball kommt und per Flachschuss durch die Beine des Keepers zum 1:0 trifft.