90 Spielende

90 Youssef Amyn Vikt. Köln Gelbe Karte für Youssef Amyn (Viktoria Köln)

Bei seinem ausgelassenen Jubel braucht der 18-Jährige kein Trikot mehr. Dafür sieht er die Gelbe Karte, das wird ihn aber nicht weiter stören.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Youssef Amyn Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 2:1 durch Youssef Amyn

Was ist denn hier los? So einen Joker will man haben! Wieder kommt Amyn am Sechzehner an den Ball und legt los. Er lässt einen Gegner stehen und legt sich das Spielgerät wieder auf seinen starken rechten Fuß. Und der hat es anscheinend in sich. Aus 15 Metern haut er das Leder wieder in den rechten Winkel und lässt Stritzel wieder keine Chance.

87 Die Hessen lauern vor allem auf Konter. Diesmal setzt sich wieder Goppel auf der rechten Seite durch. Diesmal legt er die Kugel nach hinten ab und zwei Spieler verpassen den Abschluss.

86 Beide Teams machen sich bereit für die letzten Minuten. Beide dürften mit diesem Punkt nicht zufrieden sein. Wer kann hier noch Akzente setzen?

83 Das muss das Führungstor für Wiesbaden sein! Eine Kontersituation bekommt Handle nicht geklärt und auf einmal ist Goppel auf dem Weg Richtung Tor. Der Mittelfeldmann zieht allen davon und legt die Kugel sechs Meter vor dem Kasten mustergültig rüber. Carstens ist mitgelaufen und man sieht, dass dieser nunmal Verteidiger ist. Aus drei Metern muss er die Kugel nur noch einschieben und trifft diese nicht richtig. Dadurch geht der Ball knapp am Pfosten vorbei.

81 Es gestaltet sich eine völlig offene Schlussphase. Wiesbaden kommt besser rein und möchte hier auch noch drei Punkte mitnehmen. Fällt hier noch ein Treffer und wenn ja für wen?

78 Und auf einmal tauchen die Gäste aus dem nichts vor dem Tor auf. Sie behaupten den Ball auf der linken Seite an der Grundlinie und spitzeln ihn zurück zum eingewechselten Rieble. Seine Hereingabe rutscht durch und findet Slišković, der aus sieben Metern zentral zum Tor direkt abschließt. Sein strammer Schuss kommt mittig aufs Tor und kann von Nicolas pariert werden. Das wäre fast die überraschende Führung für Wiesbaden gewesen.

75 Die Hessen merken, dass ihnen das Spiel entgleitet und wechseln auf drei Positionen. Vielleicht können sie das Ruder nochmal rumreißen.

74 Emanuel Taffertshofer SV Wehen Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Emanuel Taffertshofer

74 Mehmet Kurt SV Wehen Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Mehmet Kurt

74 Nico Rieble SV Wehen Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Nico Rieble

74 Dennis Kempe SV Wehen Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Dennis Kempe

74 Benedict Hollerbach SV Wehen Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Benedict Hollerbach

74 Lucas Brumme SV Wehen Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Lucas Brumme

73 Nächste Riesen-Gelegenheit für Viktoria. Wiesbaden kommt hinten nicht raus und verliert leichtfertig den Ball in der Vorwärtsbewegung. Heister bekommt die Kugel und dribbelt sich in den Sechzehner. Sein Linksschuss aus 14 Metern ins Eck kann Stritzel jedoch mustergültig parieren. Das war die beste Chance seit dem Ausgleich.

70 Und jetzt drücken die Gäste auf das nächste Tor. Die Wiesbadener müssen jetzt schauen, sich wieder von hinten zu befreien. Stand jetzt stehen die Gäste mächtig unter Druck.

67 Youssef Amyn Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 1:1 durch Youssef Amyn

Was für eine Bude! Über die linke Seite spielen die Hausherren den frisch eingewechselten Amyn frei. Der 18-Jährige zieht von links in die Mitte und lässt mit einer Schusstäuschung zwei Verteidiger stehen. Danach zieht er den Ball aus 20 Metern halblinker Position herrlich in den Winkel. Für Stritzel ist da gar nichts zu machen. Die Wechsel der Kölner zahlen sich aus und der Ausgleich ist mittlerweile verdient. Herrlicher Treffer der Gastgeber.

65 Vor allem Marseiler macht nach seiner Einwechslung immer wieder Dampf über die linke Seite. Wenn er seine Flanken noch genauer an den Mann bringt, wird es für Wiesbaden schwierig sein dieses Ergebnis weitere 25 Minuten zu halten.

64 Die Kölner werfen jetzt mehr in die Offensive und nehmen mit Lorch einen Defensiven Sechser raus. Für ihn kommt Amyn, der deutlich offensiver ausgerichtet ist.

61 Nach längerer Behandlung muss Nilsson vom Platz, der sich am Kopf verletzt hat. Für ihn kommt Slišković ins Spiel.

61 Petar Slišković SV Wehen Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Petar Slišković

61 Gustaf Nilsson SV Wehen Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Gustaf Nilsson

59 Viktoria Köln wird jetzt besser und erarbeitet sich Gelegenheiten. Eine Ecke können die Gäste nicht entscheidend klären und das Spielgerät landet über Umwege bei Siebert. Für seinen Torriecher ist der Innenverteidiger nicht bekannt und jagt die Kugel aus 14 Metern weit über das Tor.

56 Pfostentreffer für Viktoria Köln! Jetzt spielen sie mal die Überzahl aus und finden Platz auf den Außen. Links setzt sich Marseiler gut durch und bringt die Hereingabe punktgenau auf Phillip, der im Zentrum platz hat. Er trifft den Kopfball zwar nicht richtig, bringt die Kugel jedoch aus sieben Metern trotzdem aufs Tor. Unglücklicherweise springt diese nur an den Pfosten. Vielleicht ist das das Zeichen für die Kölner hier mehr nach vorne zu machen.

53 Und die Gäste machen weiter Druck, stellen sich nicht hinten rein. Das zeigt großen Charakter. Die Hessen möchten das Spiel in den Griff bekommen. Von Viktoria Köln kommt einfach nicht genug in der Offensive.

50 Dennis Kempe SV Wehen Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 0:1 durch Dennis Kempe

Und da liegen die Gäste auf einmal in Führung. Trot Unterzahl spielen die Hessen weiter mutig nach vorne und erarbeiten sich eine Ecke. Goppel tritt diese von der rechten Seite hinein. In der Mitte steigt Nilsson hoch und bedient mit dem Kopf den freistehenden Kempe, der aus zwei Metern rechts vor den Tor die Kugel nur noch einschieben muss. Der Außenverteidiger macht sein erstes Saisontor und bringt Wiesbaden trotz Unterzahl verdient in Führung.

46 Der Trainer der Köllner bringt mit Marseiler zur zweiten Halbzeit einen offensiveren Mann. Wahrscheinlich um die geschwächten Hessen mehr unter Bedrängnis zu bringen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit zwischen dem FC Viktoria Köln und dem SV Wehen Wiesbaden steht es 0:0. Beide Teams versuchten früh die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen und konnten sich vor allem Defensiv auszeichnen. Die Verteidigungsreihen beider Mannschaften leisteten eine gute erste Hälfte und ließen kaum nennenswerte Möglichkeiten zu. Viktoria Köln erarbeitete sich in den ersten 25 Minuten ein leichtes Chancenplus. Der Höhepunkt in Halbzeit eins war die völlig unnötige Rote Karte von Sebastian Mrowca, der Sontheimer von hinten abräumt und zurecht vom Platz geschickt wurde. Interessanterweise kamen die Gäste danach besser ins Spiel und erspielten sich einige Möglichkeiten. Die Kölner werden alles daran legen ihren Vorteil im zweiten Durchgang auszunutzen, chancenlos wirkten die Gäste jedoch nicht.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Wenn es mal brenzlich vor dem Tor der Gastgeber wird, dann gerne durch Freistöße. Goppel bringt die Hereingabe und findet Gürleyen, der aus acht Metern mit dem Kopf an den Ball kommt. Der wirkte zwar ungefährlich, fällt dann aber tückisch runter und geht nur knapp rechts am Pfosten vorbei.

45 Der Schiedsrichter lässt für die längere Unterbrechung nach dem Platzverweis drei Minuten nachspielen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44 Beide Mannschaften scheinen das Remis jetzt erstmal mitnehmen zu wollen, um sich in der Halbzeit neu zu sortieren. Vor allem die Hessen scheinen sich jetzt gerne Zeit zu lassen.

41 Jetzt macht es Köln mal gut und zieht das Spiel von hinten auf. Dadurch, dass sie einer mehr sind, haben sie natürlich mehr Platz im Mittelfeld. Das spielen sie gut aus und finden Raum in der Mitte. Handle fasst sich ein Herz und zieht aus 30 Metern einfach mal ab. Sein Schuss ist gar nicht so schlecht, aber zu zentral und demnach kein Problem für Stritzel. Der erste Schuss aufs Tor im gesamten Spiel dauerte nur 41 Minuten.

39 Viktoria kann ihre Überzahlt bisher gar nicht ausnutzen. Im Gegenteil, seitdem spielt eigentlich nur noch Wehen Wiesbaden nach vorne, ohne sich bisher die zwingende Torchance zu erarbeiten.

36 Trotz Unterzahl erspielen sich die Wiesbadener die besseren Gelegenheiten. Einen Einwurf von Wiesbaden können die Kölner nicht entscheidend aus dem Sechzehner klären. Der eingewechselte Stanić köpft den Ball zurück in den Strafraum und findet Brumme, der das Leder mit dem ersten Kontakt kontrolliert. Sein Schuss aus aussichtsreicher Position sieben Meter vor dem Tor geht jedoch drei Meter rechts am Kasten vorbei. Den Ball hat er nicht richtig getroffen. Trotzdem reagieren die Gäste gut auf den Platzverweis.

34 Mittlerweile ist es keine ansehnliche Partie mehr. Der Platzverweis geistert wohl in den Köpfen der Spieler rum und immer wieder wird das Spiel durch Fouls unterbrochen. Schön langsam dürfte auch wieder Fußball gespielt werden.

32 Wehen Wiesbaden wechselt nach dem sie in Unterzahlt sind und nehmen Wurtz vom Spielfeld, um sich mit Stanić Defensiv zu verstärken. Die Gäste spielen somit ein 4-4-1. Mal sehen ob die Kölner diesen Vorteil ausnutzen können.

32 Jozo Stanić SV Wehen Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Jozo Stanić

32 Johannes Wurtz SV Wehen Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Johannes Wurtz

30 Patrick Sontheimer musste nach dieser Aktion kurz behandelt werden, steht jetzt aber wieder und die Partie kann fortgesetzt werden. Die Gäste bereiten derweil einen Wechsel vor.

27 Sebastian Mrowca SV Wehen Rote Karte für Sebastian Mrowca (SV Wehen Wiesbaden)

Der Kapitän der Gäste sieht Glatt-Rot. Und diese ist absolut berechtigt. Im Mittelfeld macht Sontheimer einige Meter gut. Mrowca sprintet hinter ihm her und grätscht ihm in Kreisliga-Manier von hinten in die Beine. Hier war der Ball nicht mal in der Nähre und dementsprechend ist die logische Konsequenz der Platzverweis. Sontheimer kann weiterspielen und diese Aktion kann den Spielverlauf natürlich völlig verändern.

26 Die erste Torannäherung der Gäste kommt dann doch durch einen solchen Standard. Ein Freistoß vom rechten Strafraumeck wird von Wurtz scharf reingetreten und findet den hochsteigenden Kempe. Der schafft es nicht genug Druck hinter die Kugel zu bekommen und schiebt ihn aus acht Metern zwei Meter rechts am Tor vorbei.

24 Bisher ist auf beiden Seiten einfach kein Durchkommen. Jeder Versuch in den Sechzehner zu gelangen wird weggeklärt. Auch durch Standards können beide Mannschaften noch keine Akzente setzen.

22 Der Unparteiische lässt hier viel durchgehen. Einen Zweikampf an Wurtz pfeift er nicht ab, was den Gastgebern die Gelegenheit zum kontern gibt. Den Chipball in den Sechzehner von Phillip kann Hong jedoch nicht erreichen.

20 Der nächste Abschluss auf Seiten der Kölner. Diesmal kann ein hoher Ball nicht konsequent von Carstens geklärt werden und landet bei Hong, der aus 14 Metern draufhält. Sein Schuss ist aber ziemlich verzogen und kann aus rechter Position nicht auf den Kasten gebracht werden. Aber die Hausherren kommen jetzt besser ins Spiel.

19 Das die Stürmer bisher noch nicht wirklich angekommen sind, kann an der Defensive beider Teams zugute halten. Die sind sich für keinen Zweikampf zu Schade und blocken alles Richtung eigenen Sechzehner weg.

17 Der erste Abschluss in diesem Spiel gehört den Hausherren. Schiedsrichter Waschitzki-Günther lässt einen Vorteil gewähren und die rechte Seite ist frei. Dort wird Risse bedient der etwas Platz hat und auf der Grundlinie in den Sechzehner reingeht. Seine flache Hereingabe findet Sontheimer, der den Ball aus zehn Metern linker Position jedoch nicht aufs Tor bringen kann und den Kasten weit verfehlt.

15 Die Stimmung bei diesem Spiel ist auch etwas geladen. Man bekommt das Gefühl, dass die erste Chance in der Partie den legendären Knoten zum platzen bringen wird. Mal sehen wann es soweit kommt. Bisher haben wir noch keinen Torschuss gesehen.

13 Auch viele kleine Fouls lassen hier kaum einen Spielfluss zu, um sich mal in die gefährliche Zone hineinzuspielen. Immer wieder ein Bein dazwischen, immer wieder wird das Tempo herausgenommen.

11 Beide Teams suchen die Lösung vor allem über den weiten Ball. Bisher sind die tiefen Pässe aber zu ungenau, um hier ernsthafte Gefahr auszustrahlen. Die Abwehrketten stehen zusätzlich auf beiden Seite sehr souverän und können alles entschärfen.

9 Ein Kölner Stargast wurde übrigens auf der Tribüne gesichtet. Steffen Baumgart lässt sich seinen spielfreien Tag nicht fußballfrei entgehen und sieht einen offenen Beginn in diesem Spiel. Beide Mannschaften möchten die Kontrolle gewinnen und es entwickelt sich eine zweikampfreiche Partie. Auf die erste Chance müssen wir aber noch warten.

7 Generell machen das die Hessen in der Anfangsphase etwas geschickter. Sie laufen die Gastgeber hoch an und gewinnen so die Hoheit über das Mittelfeld. Bis jetzt konnten sie die kleinen Fehler von Viktoria aber noch nicht in nennenswerte Torchancen umwandeln.

5 Beide Mannschaften versuchen es mit ruhigen Spielaufbau, um den Ballbesitz für sich zu gewinnen. Den Köllnern unterläuft dabei der erste Fehler. Siebert spielt die Kugel genau in den Fuß von Brumme, der diese Gelegenheit jedoch nicht ausnutzen kann und den Ball wieder verliert.

3 Die Gäste versuchen mit hohen Bällen ihren Topstürmer Gustaf Nilsson in Szene zu setzen. Da wird die Abwehr heute beschäftigt sein, diese weiten Zuspiele zu verteidigen.

1 Der erste Luftzweikampf zeigt, dass das heute eine ruppige Partie wird. Fritz springt mit Nilsson zum Kopfball hoch und erwischt den Stürmer mit dem Ellenbogen. Der Köllner wird auch getroffen, bleibt am Boden liegen und muss kurz behandelt werden.

1 Spielbeginn

Die Spieler stehen bereit und gleich geht es los. Wir freuen uns auf einen spannenden Fußball-Nachmittag in der 3. Liga.

Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit 1:1 Unentschieden. Dort hagelte es vor allem Karten über Karten. Die beiden Torschützen vom Hinspiel, Klefisch auf der einen und Nilsson auf der anderen Seite, stehen auch heute wieder auf dem Platz. Durch die Ambitionen der Köllner sich von unten zu distanzieren und den Wiesbadenern den Anschluss nach oben zu halten, verspricht dies eine Partie mit großem Unterhaltungsfaktor.

Bitterer war die Niederlage auf Seiten von Wehen Wiesbaden. Mit drei Siegen aus drei Spielen trat man bei einem der Schlusslichter der 3. Liga, den Würzburger Kickers, an. Nach einer enttäuschenden Leistung kassierte man in der 90. Spielminute den 0:1 Rückstand und konnte die Siegesserie nicht fortsetzen. Somit verspielten die Hessen die Möglichkeit, den Anschluss an die oberen Tabellenränge zu halten und dürften heute hungrig auf einen Sieg und einer sichtbaren Verbesserung nach Köln gereist sein.

Beide Teams gehen dieses Spiel heute mit einer Niederlage im Rücken an. Viktoria Köln, die bislang auf dem 13. Tabellenplatz stehen, mussten sich gegen den 15. MSV Duisburg mit 0:2 geschlagen geben und verpassten die Chance sich endgültig vom Abstiegsrennen zu verabschieden. Dabei verlief die Partie eigentlich zu Gunsten der Viktoria, doch ein Traumtor und ein Abstauber besiegelten die Niederlage der Köllner. Ein Dreier wäre heute wichtig, um sich vom Abstiegskampf zu lösen.

Die Gäste aus Wiesbaden rotieren ebenfalls auf zwei Positionen. Trainer Marjan Petković nimmt Nico Rieble und Maxi Thiel auf die Bank. Ersetzt werden sie von Dennis Kempe und Johannes Wurtz, die neu in die Startformation rücken.

Die Hausherren Viktoria Köln verändern ihre Startformation auf zwei Positionen. Christoph Greger und Niklas May fallen verletzt aus. Für Sie kommen Jeremias Lorch und Moritz Fritz neu in die Startelf. Insgesamt sind die Gastgeber vom Verletzungspech geplagt. Sieben Spieler müssen heute aufgrund von Verletzungen oder krankheitsbedingt passen.