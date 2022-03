63 Harsman bewahrt Meppen erneut vom Rückstand! Stierlin steckt aus dem halbrechten Rückraum nach vorne in den Lauf von Hettwer durch, der aus zehn Metern und leicht spitzem Winkel direkt abschließt. Harsman eilt aus seinem Kasten heraus, macht den Winkel noch spitzer und pariert den flachen Rechtsschuss. Der Stadionsprecher brüllt zum zweiten Mal an diesem Abend seinen Namen und mobilisiert so die ohnehin unter Strom stehenden Fans.

63 Das Spielgeschehen verlagert sich nun in die Meppener Hälfte.

62 SV-Trainer Schmitt muss umstellen und wechselt zweimal. Für Feigenspan und Sukuta-Pasu sind nun Piossek sowie Osée mit von der Partie.

61 Yannick Osée SV Meppen Einwechslung bei SV Meppen: Yannick Osée

61 Marcus Piossek SV Meppen Einwechslung bei SV Meppen: Marcus Piossek

61 Mike Feigenspan SV Meppen Auswechslung bei SV Meppen: Mike Feigenspan

59 Die eh schon schwierige Personallage der Hausherren verschlimmert sich durch die beiden Platzverweise natürlich nochmal extrem. Können die Emsländer die Niederlage abwenden?

57 Nach einer Flanke aus dem linken Halbraum drückt Kwadwo den Ball aus kürzester Distanz über die Linie, zuvor kontrollierte er ihn aber mit der Hand und wird zurückgepfiffen.

56 "Schieber, Schieber, Schieber", tönt es von den Rängen. Die Heimfans können es nicht fassen.

55 Niclas Stierlin Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Niclas Stierlin

55 Marvin Knoll Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Marvin Knoll

53 René Guder SV Meppen Rote Karte für René Guder (SV Meppen)

Was ist das denn?! Meppen kassiert den zweiten Platzverweis! Guder rutscht zentral in der gegnerischen Hälfte heftig in den Knöchel von Knoll, der den Ball bereits weiterspielte, und sieht ebenfalls glatt Rot. Die Entscheidung geht in Ordnung.

53 Zunächst meldet sich die Heimmannschaft aber wieder in der Offensive.

51 Besser hätte es für den MSV in Hälfte Nummer zwei nicht laufen können. Den Ausgleich hat er schonmal, jetzt wird er am Führungstreffer arbeiten.

48 Alaa Bakir Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 1:1 durch Alaa Bakir

Und dann zappelt die Kugel auch schon im Meppener Kasten. Bakir schlägt von der linken Außenbahn mit rechts eine Flanke mit Zug zum Tor in Richtung des langen Pfostens. Dort sind die Zebras sogar in Überzahl, weder Freund noch Feind kommen aber an den Ball. Harsman kann nicht mehr reagieren und die Flanke springt nach einem Aufsetzer ins lange Eck. Genau so müssen die Hereingaben kommen.

48 Moritz Stoppelkamp setzt die erste Duftmarke nach Wiederanpfiff. Im halblinken Rückraum zieht der Zehner nach rechts auf und schließt dann mit seinem starken Rechten ab. Den hohen, strammen Schuss auf das kurze Eck pariert Harsman aber ohne größere Probleme.

47 Taktische Umstellungen auf Duisburger Seite sind angebracht. Trainer Schmidt bringt Hettwer und Kwadwo für Bretschneider und Bakalorz. Damit wird die Grundausrichtung, wie zu erwarten war, etwas offensiver.

46 Leroy Kwadwo Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Leroy Kwadwo

46 Niko Bretschneider Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Niko Bretschneider

46 Julian Hettwer Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Julian Hettwer

46 Marvin Bakalorz Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Marvin Bakalorz

46 Die Partie läuft wieder!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Ist das verrückt. Da passiert 36 Minuten lang, in denen die personalgeschwächten Meppener am Drücker waren, nicht wirklich viel und auf einmal überschlagen sich die Ereignisse. Erst zieht Egerer den halbrechts vor dem Sechzehner alleine auf den Kasten zueilenden Bakir zu Boden und wird vom Platz gestellt. Dann verhindert SV-Torwart Harsman mit einer herausragenden Tat den Rückstand, bevor den Emsländern in der 44. Minute ein Handelfmeter zugesprochen wird, den Kapitän Tankulić cool verwandelt. Und so geht es beim Aufeinandertreffen mit dem MSV Duisburg nach 45 Minuten mit einer 1:0-Führung des SV Meppen, der acht Corona-Infektionen zu beklagen hat, in die Kabinen. Wahnsinn. Können die Hausherren diese Führung über die Zeit bringen?

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Luka Tankulić SV Meppen Tooor für SV Meppen, 1:0 durch Luka Tankulić

Der Kapitän übernimmt die Verantwortung und schiebt das Leder mit rechts flach cool in die Mitte. Keeper Weinkauf entschied sich für die rechte Torwartecke.

44 Marvin Ajani Duisburg Gelbe Karte für Marvin Ajani (MSV Duisburg)

Für das Handspiel sieht Ajani die Gelbe Karte.

44 Elfmeter für Meppen! Ajani blockt halbrechts im Strafraum einen Kopfball von Tankulić nach einer Flanke von rechts mit dem ausgestrecktem Arm. Es gibt Strafstoß für Meppen!

42 Nach dem Platzverweis wird die Partie von intensiven Zweikämpfen geprägt.

41 Harsman mit der Glanztat! Ademi hat halblinks vor der Box viel Platz und legt im richtigen Moment nach schräg links vorne in die Box zu Bakir. Der täuscht den Abschluss mit rechts an, möchte aber rechts vorbeiziehen. Matthis Harsman hat den Braten gerochen, macht sich lang, schnappt sich die Kugel und räumt den Stürmer dabei ab. Hart, aber sehr fair und vor allem enorm wichtig!

40 Niko Bretschneider Duisburg Gelbe Karte für Niko Bretschneider (MSV Duisburg)

Bretschneider springt halblinks am gegnerischen Sechzehner etwas übermotiviert in einen Befreiungsschlag und kommt zu spät. Die Verwarnung ist trotzdem überzogen.

38 Rico Schmitt SV Meppen Gelbe Karte für Rico Schmitt (SV Meppen)

Auch SV-Trainer Rico Schmitt sieht für seine lautstarken Einschätzungen der Schiedsrichterentscheidung den Gelben Karton.

37 Christoph Hemlein SV Meppen Gelbe Karte für Christoph Hemlein (SV Meppen)

Hemlein ist außer sich, denn er wäre wohl noch zur Stelle gewesen. Der rechte Außenverteidiger befand sich zwar etwas seitlich, dafür aber auch näher am Tor als Egerer. Für das lautstarke Reklamieren wird er verwarnt.

37 Florian Egerer SV Meppen Rote Karte für Florian Egerer (SV Meppen)

Ist das bitter. Nach einem hohen Ballgewinn von Ajani im rechten offensiven Halbfeld lässt Bakir dort Puttkammer mit einem Tunnler stehen und sprintet praktisch alleine auf den Kasten zu. Egerer zieht ihn kurz vor der Sechzehnerlinie zu Boden und Schiedsrichter Kessel zückt den Platzverweis.

36 Selbst wenn das Leder mal in die gegnerische Hälfte geschlagen wird, rücken die Gäste nicht wirklich nach.

34 Nach einer weiteren Tankulić-Ecke von der rechten Seite, die Sukuta-Pasu rechts in der Box nahe der Grundlinie noch einmal heiß macht und aus der Drehung wieder vor den Kasten bringt rauschen zwei Spieler dort mit den Köpfen aneinander. Beide stehen aber sofort wieder und müssen nicht behandelt werden. Es geht weiter mit einem Abstoß.

32 Den Jungs aus dem Ruhrpott gelingt es überhaupt nicht mehr, sich aus der Umklammerung mal zu befreien. Meppen ist die bessere Mannschaft bis hierhin!

31 Diesmal bringt diese Tankulić von der rechten Seite. Die Flanke ist etwas kurz und wird auf Höhe des ersten Pfostens per Kopf aus dem Gefahrenbereich geklärt.

30 Der SV Meppen erhöht den Druck und kommt in diesem Moment bereits zu seiner siebten Ecke!

28 Halblinks wenige Meter vor dem Fünfer ist Morgan Faßbender der Abnehmer eines flachen Querspiels und schließt mit rechts direkt und überlegt ab. Der flache, präzise Abschluss mit der Innenseite hätte wohl eingeschlagen, wenn er davor nicht von Ajani geblockt worden wäre.

27 Auf der rechten Außenbahn geht Hemlein energisch einem Ballverlust hinterher und grätscht die Kugel nahe der Mittellinie ins Seitenaus. Er springt auf, schlägt sich auf die Brust, um die Fans abzuholen und holt sich den zweiten Szenenapplaus innerhalb kürzester Zeit ab.

26 Die Meppener sind aggressiver in den Zweikämpfen und bisher meist den berühmten Schritt schneller. Die Körpersprache des MSV lässt zu wünschen übrig.

24 Nun reagieren die Gäste auf die Anweisungen des Trainers und rücken etwas hinten raus. Bei den Angriffen der Meiderichern fehlt es aber sowohl an Ideen als auch an Zielstrebigkeit.

21 Regelmäßig fliegen von der rechten Außenbahn, häufig geschlagen vom aktiven Hemlein, hohe Hereingaben in den Sechzehner, die bisher aber allesamt wegverteidigt werden.

20 MSV-Coach Hagen Schmidt ist überhaupt nicht begeistert vom Auftritt seiner Jungs und dirigiert lautstark vom Seitenrand.

19 Die Hausherren bestimmen in dieser Phase das Geschehen und drängen die Zebras in deren Hälfte zurück.

18 Nachdem sich die Anfangsphase hauptsächlich zwischen den Sechzehnern abspielte, haben wir nun die ersten Torannäherungen.

16 Auf der anderen Seite landet ein geblockter Befreiungsversuch von Bakalorz vom linken Sechzehnereck am Fünfer beinahe in den Beinen eines Angreifers. Ein Verteidiger steht aber genau richtig und klärt die brenzlige Situation.

14 Pfostentreffer von Duisburg! Der MSV dringt rechts in den Strafraum ein, kurz vor der Grundlinie legt Ajani zurück zu Bakir. Der gibt im Anschluss nach schräg links vorne in den Fünfer, wo Ademi das Zuspiel eigentlich nur verarbeiten möchte. Das Leder springt ihm aber weit vom rechten Fuß, rollt gefährlich auf das lange Eck zu und springt dann vom Außenpfosten weg. Das wäre ein kurioser Treffer gewesen!

13 Nach einem Einwurf von der linken Seite kommt Bakir nach der Ablage von Ademi halblinks vor der Box zu einem Distanzschuss. Der stramme Abschluss mit rechts aus knapp 20 Metern flattert knapp über die Latte.

11 Bei einem langen Meppener Freistoß nahe der Mittellinie kommt Weinkauf aus seinem Kasten und nimmt den Ball auf, bevor einer der beiden heransprintenden Stürmer an diesen kommt.

9 Diese landet im Anschluss nach einer Kopfballverlängerung in den Händen von MSV-Keeper Leo Weinkauf.

9 Eine sehr hohe Hereingabe von Dombrowka aus dem linken Halbraum köpft Fleckstein hinter dem zweiten Pfosten zur nächsten Ecke.

8 Nach dem anfänglichen Angriffspressing zieht sich die Heimmannschaft nun etwas zurück und läuft den Gegner erst kurz vor der Mittellinie an.

7 Die Partie ist in diesen Momenten noch ziemlich zerfahren. In dieser Situation wird der Ball von beiden Seiten jeweils direkt hoch in die andere Richtung geschlagen, bis der MSV ihn festmacht und wieder in Ruhe aufbauen kann.

6 Die führen die Zebras im Anschluss kurz aus und das Spielgerät wandert nach links hinter das linke Sechzehnereck. Bretschneiders Flanke von dort ist viel zu weit und landet im Toraus.

5 Eine erste Duisburger Ecke von der rechten Seite wird am kurzen Pfosten zu einer zweiten geklärt.

4 Der dezimierten Meppener machen zu Beginn Druck und spielen aktiv nach vorne. Auf der linken Außenbahn hat Richard Sukuta-Pasu Platz, schlägt einen Haken in die Mitte und bringt die Flanke an den Fünfer. Luka Tankulić kann den hohen Ball aber nicht verarbeiten, von seinem rechten Fuß springt die Kugel zu einem Verteidiger, der sie zum Torwart zurückköpft.

2 Ajani möchte rechts im eigenen Sechzehner einen langen Diagonalball direkt zu seinem Keeper prallen lassen, trifft das Leder aber nicht und produziert eine gegnerische Ecke. Die bringt im Anschluss aber keine Gefahr.

1 Die Hausherren treten wie gewohnt in der komplett blauen Heimmontur auf. Anstelle des Hauptsponsor-Logos ziert heute allerdings das Friedens-Symbol die Vorderseite des Trikots. Duisburg agiert ganz in Hellgrün.

1 Schiedsrichter Patrick Kessel gibt die Partie frei, in der Hansch-Arena rollt der Ball!

1 Spielbeginn

Mit diesem doch recht ausgedünnten Kader dürfte die Meppener Mission "Befreiungs-Dreier" wohl nicht die einfachste werden. Mit Luka Tankulić steht zumindest aber wieder der Kapitän und beste Torjäger der Emsländer (12) in der Startelf. Dem MSV ist in dieser Begegnung die Favoritenrolle zuzusprechen, kann er diese bestätigen? Die kommenden 90 Minuten halten die Antwort parat!

Sein (Beinahe-)Namensvetter und Amtskollege auf der anderen Seite hat nach dem Köln-Spiel keinen Grund, groß zu rotieren und passt seine Startformation deshalb nur auf zwei Positionen an. Für Pusch (Bank) und Yeboah (Krankheit) stehen Bakalorz und Bakir von Beginn an auf dem Rasen.

Meppen hat derweil mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen und teilte am Sonntag mit, dass insgesamt acht Spieler in den letzten Tagen positiv getestet wurden. Folglich sieht sich Trainer Rico Schmitt gezwungen, ordentlich durchzuwechseln. Im Vergleich zur knappen 0:1-Niederlage gegen Saarbrücken nimmt er insgesamt sieben Veränderungen vor. Anstelle von Domaschke steht heute Harsman zwischen den Pfosten. Außerdem werden Ballmert, Bünning, Blacha, Fedl, Bähre und Krüger (nur Letzterer sitzt auf der Bank) von Jesgarzewski, Egerer, Feigenspan, Hemlein, Sukuta-Pasu sowie Tankulić vertreten.

Nachdem es lange Zeit nicht gut aussah für den Meidericher Sport-Verein, scheint dieser in den vergangenen Wochen die Trendwende geschafft zu haben. Seit dem Rücktritt von Sportdirektor Grlic Anfang Februar gewannen die Zebras drei ihrer vier Begegnungen und reisen mit dem Selbstvertrauen eines 2:0-Heimsiegs gegen Viktoria Köln ins Emsland. Mittlerweile stehen sie mit vier Punkten Vorsprung vor der anderen Viktoria aus Berlin an 15. Stelle der Tabelle und wollen heute einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen: "Wir haben ein Ziel und das wollen wir erreichen und dazu brauchen wir Punkte", konstatierte MSV-Trainer Hagen Schmidt vor der Begegnung.

Der SVM belegt vor der Partie den elften Rang und hat bei einem Spiel weniger vier Punkte Vorsprung vor der Viktoria aus Köln. Nach unten hin wirkt die Lage also recht komfortabel und mit einem Heimsieg würden die Emsländer sogar auf den achten Platz springen. Dafür müssten sie allerdings erst einmal ihre schwache Form überwinden. Die Schmitt-Truppe wartet mittlerweile seit sechs Partien auf einen Dreier und nahm aus diesen lediglich zwei mickrige Pünktchen mit. Des Weiteren erzielte sie in diesem Zeitraum nur zwei Tore.