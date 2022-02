24 Nächste Gelegenheit für die Kölner und wieder ist es Hong, der diesmal nach einer Flanke aus acht Metern zu zentral auf Quindt schießt.

22 Riesenchance für die Viktoria! Risse spielt von rechts einen Pass in die Mitte zu Hong, der sich mit der Hacke gegen drei Gegenspieler durchsetzt und plötzlich 14 Meter vor dem Tor ganz viel Platz hat. Sein Schuss rauscht dann aber doch weit am Tor vorbei, da war viel mehr drin.

20 Sieberts Distanzschuss aus 20 Metern, halbrechte Position, rauscht weit rechts am Tor vorbei, es fehlen noch die ganz klaren Gelegenheiten, auch bei der Viktoria.

18 Es bleibt dabei, Offensiv geht bei den Gästen bislang gar nichts

16 Havelse mal mit einer Kontergelegenheit, Lakenmacher allerdings ist allein auf weiter Flur unterwegs und verliert den Ball gegen die zurückeilenden Kölner.

13 Eine Ecke von links fischt Quindt ohne Probleme herrunter, es entsteht keine Gefahr.

12 Die Viktoria hat weiterhin mehr vom Spiel, der Abseitstreffer bleibt bislang aber die einzige Torchance der Kölner.

9 Abseitstreffer der Viktoria! Risse fasst sich aus 20 Metern in zentraler Position ein Herz und schießt, Quindt lässt den Ball zur Seite klatschen, wo Hong zur Stelle ist und den Ball über die Linie drückt. Allerdings erkennt der Schiesdsrichter richtigerweise, dass Hong beim Schuss von Risse im Abseits stand, kein Tor.

6 Ein langer Ball von Siebert findet Hong im Strafraum, der den Ball aber nicht gefährlich aus Tor bringen kann, Quindt kann den Ball ohne Probleme aufnehmen.

3 Die Viktoria übernimmt hier sofort die Spielkontrolle und lässt Ball und Gegner laufen. Eine erster Vorstoß in den Strafraum wird vom TSV im letzten Moment entschärft.

1 Der Ball rollt, Havelse mit dem Anstoß.

1 Spielbeginn

Mit einer Schweigeminute für Frieden und Solidarität geht es weiter, das wird an diesem Wochenende in allen Stadion von Liga ein bis drei so sein.

Die Teams kommen in den Sportpark Höhenberg. Schiedsrichter Marc Philip Eckermann nimmt die Seitenwahl vor, auf dem Platz liegt eine Ukraine-Flagge als Zeichen der Solidarität. Gleich geht’s es hier los. Wir alle werden versuchen uns in den folgenden 90 Minuten plus X am Fußball zu erfreuen und das Spiel zu genießen!

Auch hier im Stadion sind die Ereignisse der letzen Tage in der Ukraine präsent. Viktoria Sportvorstand Andreas Rettig gibt Interviews in einem Ukraine-Trikot, die Eckfahnen sind mit Flaggen der Ukraine versehen und einzelnd sind auch bei den Fans Ukraine-Flaggen zu sehen. Auch der Sport setzt also selbstvertändlich in diesen Zeiten ein Zeichen und setzt sich für Frieden ein!

In der Hinrunde besiegte der TSV Havelse die Viktoria mit 1:0 und feierte damit den ersten Dreier in der 3. Liga. Froese erzielte per Elfmeter den goldenen Treffer.

Sein Gegenüber Olaf Janßen lässt seine Mannschaft unverändert, es gibt keine Wechsel.

Aufgrund von Gelbsperren ist TSV Coach Rüdiger Ziehl zu zwei Änderungen gezwungen. Für Langenfeld und Plume (beide 5. Gelbe Karte) beginnen heute Tasky und Deadlow . Ansonsten lässt er seine Elf unverändert.

Die Kölner konnten am vergangenen Spieltag einen Überraschungssieg einfahren. Durch ein Eigentor besiegte man den Aufstiegskandidaten Saarbrücken mit 1:0. Anders hingegen die Stimmungslage beim TSV Havelse. Der Aufsteiger unterlag im direkten Duell dem Tabellennachbarn aus Würzburg mit 1:3 und bekam die Rote Laterne weitergereicht.

Für beide Teams geht es hier heute um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Viktoria steht zwar zurzeit auf Rang zwölf, mit sieben Punkten Vorsprung auf die direkte Abstiegszone, den Klassenerhalt sicher haben sie aber noch nicht. Der TSV Havelse fiel nach der Niederlage im Sechs-Punkte-Spiel gegen Würzburg am vergangenen Wochenende wieder auf den letzten Platz zurück und braucht dringend drei Punkte, um wieder Anschluss an die anderen Teams im Tabellenkeller zu bekommen.