Gelbe Karte für Christopher Lannert (SC Verl) Der 23-Jährige kommt in einem Zweikampf mit Pinckert im Mittelfeld zu spät und trifft den Gegenspieler am Fuß. Der muss kurz behandelt werden, kann aber weitermachen.

Freistoß für den SC Verl im linken Halbfeld. Und der ist gefährlich! Putaro findet den über zwei Meter großen Ezekwem mit seiner Flanke und der scheitert mit seinem Kopfball aus etwa acht Metern am klasse reagierenden Keeper. Der anschließende Eckball bringt nichts ein.

Ezeh foult Petkov an der Seitenlinie und steigt ihm auf den Fuß. Der Verler Mittelfeldakteur kann nach einer kurzen Unterbrechung weiterspielen.

Tooor für FC Viktoria 1889 Berlin, 1:0 durch Enes Küc Frühe Führung für die Hauptstädter! Enes Küc haut den Ball oben links in die Ecke und lässt Keeper Thiede keine Chance!

Elfmeter für Viktoria Berlin! Ezeh legt den Ball am Strafraumeck an Lewald vorbei und wird zu Fall gebracht. Der Unparteiische zeigt richtigerweise auf den Punkt. Da gibt es keine Zweifel.

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Im Hinspiel sahen wir ein tolles Spiel mit sechs Treffern und einem Platzverweis. Nachdem die Verler durch Putaro in Führung gingen, drehten Cigerci und Jopek die Partie. Ein Eigentor von Kapp brachte dem SC Verl den Ausgleich. Steinwender markierte eine Viertelstunde vor dem Ende die erneute Führung für die Verler, die kurz vor dem Ende noch von einer roten Karte gegen den Berliner Becker profitierten. Die Hauptstädter kamen in der vierten Minute der Nachspielzeit in Unterzahl zum umjubelten Ausgleichstreffer - ein Wahnsinnsspiel!