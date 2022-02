45 Halbzeitfazit:

Die Würzburger Kickers liegen zur Pause mit 0:2 gegen den MSV Duisburg zurück! Bereits in der 4. Minute sorgte Aziz Bouhaddouz für die überraschende Führung auf der die Zebras ganz entspannt aufbauen konnten. Obwohl Würzburg weite Teile des Spiels übernahm, kamen sie nur selten zu klaren Chancen. Gefährlich wurde es erst, als Stefaniak per Freistoß den linken Pfosten traf. Nur fünf Minuten später holte Yeboah allerdings einen Elfmeter heraus, den Stoppelkamp zum 0:2 verwandelte. So steht Würzburg vor einer sehr schwierigen Aufgabe, während Duisburg genauso weitermachen kann.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Nach einer Ecke kommen die Zebras nicht zum klaren Abschluss, obwohl Bouhaddouz und Bakalorz in vielversprechenden Positionen auftauchen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Plötzlich schießt Niklas Hoffmann aus der zweiten Reihe. Da fehlt es ihm aber an Präzision, weshalb Weinkauf sicher zupacken kann.

43 Knoll schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner, wo die Kickers aufpassen und klären.

41 Nächste große Chance für Duisburg! Der Ball springt im hohen Bogen rechts im Strafraum vor die Füße von Bouhaddouz, der mit voller Kraft abzieht, doch aus spitzem Winkel an der Brust von Bonmann scheitert!

39 Moritz Stoppelkamp Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 0:2 durch Moritz Stoppelkamp

Da sieht man die Spielstärke von Stoppelkamp! Der Kapitän schießt wuchtig ins linke Eck. Keine Chance für den Torwart, der in dieser Situation ohnehin nach rechts springt.

38 Elfmeter für den MSV! Yeboah zieht an und an zwei Würzburgern vorbei. Kraulich setzt zur Grätsche an, doch kommt einen Moment zu spät, weshalb Bokop auf den Punkt zeigt. Vielleicht war Kraulich da noch ein bisschen am Ball, aber das ist ganz schwer zu entschlüsseln.

37 Auf der anderen Seite geht Steurer beim Freistoß mit nach vorne und erreicht die Flanke per Kopf, setzt sie allerdings im hohen Bogen übers Tor.

35 Erneut ist ein Freistoß fällig für den Stefaniak links vier Meter von der Grundlinie entfernt antritt. Schlitzohrisch schießt er direkt aufs Tor, aber scheitert an den Fäusten von Weinkauf!

34 Tobias Fleckstein Duisburg Gelbe Karte für Tobias Fleckstein (MSV Duisburg)

Nach dem zweiten Foul innerhalb weniger Minuten sieht Fleckstein Gelb.

33 20 Meter vor dem Tor in halblinker Position tritt Stefaniak zum Freistoß an. Mit links zirkelt er den Ball an der Mauer vorbei und scheitert am Außenpfosten!

32 Ralf Santelli Würzburg Gelbe Karte für Ralf Santelli (Würzburger Kickers)

Der Interimstrainer der Würzurger fordert zu lautstark eine Verwarnung für den Gegner und wird selbst verwarnt. Anschließend heizt er die Zuschauer an, die wiederholt "Schieber" rufen.

31 Kopacz tritt halblinks an und wird kurz vor dem Sechzehner von Fleckstein gefoult. Gute Chance jetzt für den FWK!

28 Eine Flanke von rechts können die Gäste nicht klären. Der Ball wird abgelegt auf Perdedaj, dessen Direktschuss links vorbeifliegt!

27 Die Zuschauer werden etwas unruhig, weil Duisburg gerade viele Freistöße zugesprochen bekommt. Die Entscheidungen sind aber alle korrekt.

25 Stoppelkamp spielt den ruhenden Ball kurz auf Knoll, der das Ding stoppt, sodass Stoppelkamp etwas näher zur Mitte schießen kann. Mit Wucht zieht er den Ball knapp neben den Pfosten ans Außennetz!

24 Nun spielt Perdedaj das Foul direkt am eigenen Strafraum. Auf der linken Seite legt sich Stoppelkamp den Ball zurecht.

23 Daniel Hägele Würzburg Gelbe Karte für Daniel Hägele (Würzburger Kickers)

Im Mittelfeld zieht Hägele gegen den enteilenden Yeboah ein taktisches Foul und wird prompt dafür bestraft. Ansonsten ist das eine absolut faire Partie.

20 Guter Laufweg von Becker, der sofort steil hinter die Abwehr geschickt wird, dabei aber etwas zu weit links hinaus gerät. Mit links zieht er direkt ab, doch schießt im Fallen deutlich übers Tor.

19 Im Halbfeld bekommen die Hausherren den nächsten Freistoß zugesprochen, doch schlagen diesen direkt in die Arme von Leo Weinkauf.

17 Stierlin gewinnt im Mittelfeld überraschend den Ball und möchte sofort Bouhaddouz steil schicken. In letzter Instanz passt Strohdiek allerdings auf und fängt den Pass ab!

14 Links läuft erneut Stefaniak die Linie entlang und flankt Richtung Breunig. Der Zehner zieht volley ab und jagt den Ball recht deutlich links vorbei!

13 Von Duisburg kommt sehr wenig im Moment. Womöglich gehen sie es hier etwas zu defensiv an. Der FWK kann den Ball relativ unbedrängt in der gegnerischen Hälfte laufen lassen.

12 Die Meidericher klären einen Freistoß direkt vor den Sechzehner. Da lauert ein Würzburger, dessen Schuss jedoch viel zu schwach ausfällt. Weinkauf hat Zeit zum linken Pfosten zu laufen und den springenden Ball aufzunehmen.

10 Per Flanke sucht Stefaniak den durchgelaufenen Maximilian Breunig, der aber von zwei Duisburgern erfolgreich zugestellt wird. Im Doppelpack klären sie die Flanke.

8 Erstmals deutet Würzburg eine gewisse Torgefahr an. Rechts hinterläuft Schneider und flankt dann vors Tor. Diese Hereingabe gerät allerdings zu hoch und fliegt auf der anderen Seite wieder aus dem Strafraum.

7 Erneut wird Bouhaddouz steil geschickt, erhält aber wenig Unterstützung. Als er von links in den Strafraum eindringen möchte, verliert er den Ball.

6 Zweite Chance für die Zebras: Stoppelkamp zieht aus 18 Metern halblinker Position ab, doch kann ihn nicht ganz ins lange Eck ziehen. Der Ball springt zweimal auf, ehe Bonmann ihn fängt.

4 Aziz Bouhaddouz Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 0:1 durch Aziz Bouhaddouz

Dreieinhal Minuten passiert gar nichts und auf einmal führt der MSV! Breunig verliert den Ball im Mittelfeld, sodass Oliver Steurer mit dem ersten Kontakt den langen Pass in den Lauf von Bouhaddouz spielt. Der Stürmer ist plötzlich ganz allein vor Bonmann und verwandelt sicher unten rechts!

1 Duisburg stößt an. Die Kugel rollt in Würzburg. Los geht die wilde Fahrt!

1 Spielbeginn

In den Katakomben der flyeralarm Arena sammeln sich die Mannschaften. Es dauert nicht mehr lange.

Franz Bokop aus Vechta betritt heute als Schiedsrichter das Feld. Den 32-jährigen Offiziellen unterstützen die Linienassistenten Timo Daniel und Daniel Fleddermann.

Immerhin zwei Wechsel nimmmt Hagen Schmidt nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund vor. Aziz Bouhaddouz ist nach einem Zehenbruch wieder einsatzbereit. Dazu beginnt Marvin Bakalorz nach abgesessener Gelbsperre. Caspar Jander und Julian Hettwer schauen dagegen erstmal nur zu.

Der neue Coach am Dalle rotiert im Vergleich zur 2:1-Niederlage in Saarbrücken auf drei Positionen. Peter Kurzweg fehlt aufgrund einer Roten Karte. Außerdem sitzen Dennis Waidner und Mirnes Pepić vorerst auf der Bank. Dafür lässt der Würzburger Leiter des Leistungszentrums Christian Strohdiek, Louis Breunig und Leon Schneider, der nach auskuriertem Corona-Virus zurückkehrt, beginnen.

Erst vor zwei Tagen haben die Würzburger den Trainer ausgetauscht. Ralf Santelli übernimmt die Kickers bereits zum zweiten Mal interimsweise und steht bis zum Sommer an der Seitenlinie.

Im Hinspiel zwischen dem MSV und dem FWK hielten die Westdeutschen ebenfalls hinten dicht und gewannen mit 2:0. Schon damals lagen beide Teams im Tabellenkeller und suchten nach Entlastung.

Der MSV sammelt zwar hin und wieder einen Sieg, doch agiert häufig erschreckend offen in der Defensive. So kassierten die Zebras 18 Gegentore in den letzten fünf Spielen! Gleichzeitig hielt Duisburg im neuen Jahr überraschenderweise zweimal die Null und siegte prompt in beiden Spielen. Eine stabile Verteidigung dürfte heute also im Fokus stehen.

Seit elf Spielen warten die Würzburger Kickers auf einen Sieg und stehen damit völlig zurecht am Ende der Tabelle. Der Zweitliga-Absteiger schafft es einfach nicht, sich zu belohnen. So ging auch das letzte Spiel beim 1. FC Saarbrücken verloren, obwohl die Süddeutschen über eine Stunde führten. Im Krisenduell mit Duisburg soll nun endlich der Bock umgestoßen werden.