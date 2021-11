45 Halbzeitfazit:

45 wilde Minuten in Lotte zwischen dem SC Verl und dem VfL Osnabrück sind zu Ende. Die Gäste führen mit 2:0. Beide Teams gönnen sich auf dem Platz keine Verschnaufspause, es geht hin und her. Dabei hatten die Niedersachsen aber mehr Kontrolle über das Spiel und kamen immer wieder mit strukturierten Angriffen zu ihren Möglichkeiten. Zwei davon führten zum Erfolg, Trapp per Kopf (22.) und Klaas mit der Innenseite erzielten die Tore. Doch auch der Sportclub versteckte sich nicht und hätte auf Einladung der Gäste häufiger einen Treffer erzielen können. Doch irgendwie will die Kugel (noch) nicht rein bzw. es fehlte an der notwendigen Konsequenz im Abschluss. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Heimfans fordern Elfmeter! Bei einem Aufsetzer von Šapina wackelt Kühn erneut und lässt den Ball nach vorne abprallen. Sofort setzt Rabihic nach, doch kommt zu Fall, auch nach mehrmaliger Ansicht der Wiederholungen ist nicht klar, ob Kleinhansl ihn beim Versuch zu klären mit einer Grätsche von hinten berührt. Der Schiedsrichter zeigt auch nicht auf den Punkt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Osnabrück bekommt nochmal einen Freistoß in des Gegners Hälfte zugesprochen. Doch die hohe Hereingabe sorgt nicht mehr für Gefahr. Der anschließende Konter von Verl wird wegen Abseits zurückgepfiffen.

41 Das hohe Tempo der ersten 35 Minuten wird derzeit nicht ganz gehalten, was aber nicht heißt, dass gar nichts mehr auf dem Platz passiert. Osnabrück hat viel Spielkontrolle und kann das Geschehen überwiegend in die generische Hälfte verlagern.

38 Nun wird es für den Sportclub eine denkbar schwere Aufgabe, hier noch zurückzukommen. Im Abschluss haben sie viel Pech und hinten zeigt man sich nicht immer sattelfest.

35 Sebastian Klaas Osnabrück Tooor für VfL Osnabrück, 0:2 durch Sebastian Klaas

Ein sehenswerter Angriff führt zum 2:0! Über wenige Kontakte kombiniert sich der VfL an den gegnerischen Sechzehner. In halblinker Position passt Taffertshofer fein in die Box, Heider lässt durch und Klaas kann links vor dem Tor flach rechts unten einschieben.

34 Das gibt es doch nicht! Der Ball will aus Sicht des SC einfach nicht rein. Lannert versucht es rechts vor dem Tor aus spitzem Winkel. Kühn kann irgendwie noch parieren und so springt der Ball zu Stellwagen am anderen Pfosten, der knapp links vorbei schießt.

33 Emanuel Mirchev Verl Gelbe Karte für Emanuel Mirchev (SC Verl)



32 Die Latte rettet für Kühn und den VfL! Lannert flankt vom rechten Strafraumeck aus an den langen Pfosten. Der Ball wird in der Luft aber zum Abschluss und senkt sich spät in Richtung Winkel. Doch die Kugel knallt an die Latte. Glück für die Gäste!

29 Simakala erreicht 25 Meter vor dem gegnerischen Kasten ein hoher Ball in vollem Lauf. Er bekommt ihn toll unter Kontrolle, legt dann aber ungenau links hinaus zu Higl, der die Kugel in der Folge nicht festmachen kann. So verpufft eine nächste gute Angriffsmöglichkeit der Niedersachsen.

27 Die Partie findet bis dato zu weiten Teilen jeweils im letzten Drittel beider Mannschaften statt. Was für die Fans natürlich schön anzusehen ist, dürfte beiden Trainern nicht so wirklich schmecken.

24 Beinahe die postwendende Antwort! Kühn legt mit einer Unsicherheit dem SC in Person von Mirchev den Ball perfekt auf. Rechts vor dem Tor aus spitzem Winkel scheitert er jedoch dann am Keeper der Gäste, jedoch springt die Kugel zu Rabihic zentral vor dem Tor, der allerdings aus neun Metern über die Querlatte holzt.

22 Maurice Trapp Osnabrück Tooor für VfL Osnabrück, 0:1 durch Maurice Trapp

Der VfL setzt sich am gegnerischen Strafraum fest und holt eine Ecke nach der anderen heraus. Die letzte in dieser Sequenz führen die Osnabrücker kurz aus. Nachdem Kleinhansl den Ball links am Sechzehner eigentlich schon verloren hat, setzt Simakala entscheidend nach und erkämpft ihn zurück. Er flankt butterweich in die Mitte, wo Trapp hochspringt und unbedrängt rechts im Kasten einnetzt.

21 Nach einer Ecke des VfL von links kann kein Akteur auf dem Feld die Kugel wirklich festmachen. Sie springt in den Rückraum zu Klaas, der voll draufhält. Der Ball kommt allerdings nicht bis zum Tor durch, sondern wird zur nächsten Ecke abgefälscht.

19 Lukas Petkov Verl Gelbe Karte für Lukas Petkov (SC Verl)

Petkov rauscht rücksichtslos von hinten in seinen Gegenspieler und bringt ihn so zu Fall. Er trifft ihn nicht schlimm, aber Gelb ist es trotzdem. So fehlt Petkov seinem Team am nächsten Wochenende.

16 Nach einem Foul kurz vor der gegnerischen Box tritt die Nummer neun der Hausherren zum Freistoß aus halblinker Position an. Er nimmt mächtig Anlauf, doch am Ende trifft er die Kugel nicht richtig und schießt flach in die Mauer.

14 Rabihic legt im gegnerischen Drittel rechts heraus auf Lannert. Dieser hat viel Platz, doch flankt völlig überhastet in den – abgesehen von der Osnabrücker Hintermannschaft – aus Sicht des SC verwaisten Sechzehner. Die Kugel segelt ins Toraus.

11 Hier ist mächtig Dampf drin in den Anfangsminuten, vor allem in der Offensive der Gäste! Erst tanzt Simakala Schäfer vor dem Sechzehner aus und kommt frei zum Schuss. Theide taucht jedoch rechtzeitig ab und kann parieren. Und auch im Anschluss bleibt der VfL dran, doch die Verler stemmen sich gemeinschaftlich dagegen und blocken jegliche Schussversuche.

9 Klaas setzt Heider mit einem tollen Flachpass in den Rücken der Abwehr in Szene. Heider geht noch ein paar Schritte und zieht halbrechts vor dem Kasten ab, doch Jürgensen läuft in in letzter Sekunde noch ab und kann den Schussversuch blocken.

8 Auch der Sportclub darf nun zum ersten Mal zu einer Ecke antreten. Baack flankt von rechts hoch in die Mitte, wo aber kein Mitspieler entscheidend an die Kugel kommt.

5 Auf der anderen Seite bekommen die Niedersachsen einen Eckball zugesprochen. Kleinhansl nimmt sich der Sache an der rechten Eckfahne an und flankt hoch auf den zweiten Pfosten, wo Klaas am höchsten steigt und aufs Tor köpft. Allerdings kommt im Anschluss ein Verler an den Ball und kann klären.

2 Putaro hat die Führung auf dem Fuß! Einen hohen Ball von rechts in den Strafraum des VfL kann kein Gästespieler unter Kontrolle bringen. Die Kugel tropft zu Putaro elf Meter vor dem Tor, der sofort flach abzieht. Das Spielgerät rauscht knapp links am Pfosten vorbei.

1 Schiedsrichter Dr. Max Burda pfeift die Partie an! Osnabrück in den lila Trikots stößt an, Verl läuft in weißen Jerseys mit schwarzen Hosen auf.

1 Spielbeginn

Auf der anderen Seite möchte aber auch Coach Daniel Scherning sich nicht auf das Gerede rund um den direkten Wiederaufstieg ins zweite Oberhaus des deutschen Fußballs einlassen: Das Spiel gegen den SC Verl ist eine brutale Herausforderung. Da beschäftigen wir uns überhaupt nicht mit Platz zwei. Zudem gilt es, das bittere DFB-Pokalaus von letzter Woche zu verdauen.

Seit dem achten Spieltag Mitte September hält die Serie des Sportclubs an, dass sich Niederlagen und Spiele, in denen man punktet, immer abwechseln. Geht es danach, dürfen sich Mannschaft und Fans heute auf mindestens einen Zähler gegen den Absteiger aus Niedersachsen freuen. Um allerdings nachhaltig die abstiegsgefährdeten Plätze hinter sich zu lassen, muss es dem Team von Cheftrainer Guerino Capretti gelingen, mehrere Partien in Folge etwas Zählbares mitzunehmen.

Beim tabellarischen Vergleich der beiden Teams dominiert eine Zahl: die Fünf. Zwar trennen Verl und Osnabrück nur fünf Zähler, doch trotzdem haben wir es mit der Partie des Tabellenfünfzehnten gegen den Tabellenfünften zu tun. Während der VfL damit bloß zwei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz ist, sind die Ostwestfalen punktgleich mit Freiburgs Zweiter, die wiederum auf einem direkten Abstiegsplatz liegt.