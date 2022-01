39 Marcel Bär 1860 Tooor für TSV 1860 München, 0:1 durch Marcel Bär

Gerade in einer Phase, in der bei 1860 München offensiv gar nichts zu gehen schien, fällt das 1:0 für die Löwen. Nach einem etwas zu kurz geratenen Abstoß von Elias Bördner, ziehen die Münchner ein schnelles Kurzpassspiel auf. Die entscheidende Idee hat schließlich Staude, der Bär mit einem flachen, vertikalen Steckpass bedient. Bär hat halbrechts vor dem Tor nur noch den Viktoria-Keeper vor sich und schiebt das Leder überlegt flach ins lange Eck.

38 Zumindest mal wieder ein Abschluss. Nach einer Risse-Ecke kommt Seokju Hong mit dem Kopf zum Abschluss. Allerdings köpft der Offensivspieler den Ball deutlich drüber.

37 Semi Belkahia 1860 Gelbe Karte für Semi Belkahia (TSV 1860 München)

Der Münchner rückt aus der Abwehr raus, um Seokju Hong zu stoppen. Mit einem rabiaten Körpereinsatz und einem ausgefahrenen Bein bringt er den Kölner zu Fall und wird verwarnt.

34 Nach einem guten Beginn der Löwen ist die Partie inzwischen ein wenig eingeschlafen und spielt sich vorrangig im Mittelfeld ab. Dies liegt insbesondere an technischen Fehlern und schlechten Pässen. Intensiver werden lediglich die Zweikämpfe. May fährt den Ellenbogen im Laufduell mit Biankadi aus und wird zurückgepfiffen.

31 Dressel versucht Linsbichler mit einem langen Ball in Szene zu setzen, jedoch wird sein Ball von Rossmann per Grätsche abgefangen. Risse macht im Gegenzug Dampf über die rechte Seite und zieht nahe der Grundlinie an Lang vorbei. Der mit nach hinten gelaufene Bär ist jedoch zur Stelle und läuft den Kölner ab.

28 Daniel Buballa Vikt. Köln Gelbe Karte für Daniel Buballa (Viktoria Köln)

Buballa greift im Mittelfeld gegen Staude zum taktischen Foul und wird für sein Trikotziehen verwarnt.

27 1860 München genehmigt sich eine kleine Verschnaufpause und lässt die Gastgeber kommen. Sontheimer fasst sich ein Herz, lässt Dressel stehen, Moll aussteigen und feuert das Leder aus zwölf Metern, halblinker Position, ins kurze Eck. Hiller ist jedoch schnell unten und kann den Flachschuss abwehren.

25 Viktoria Köln arbeitet sich auf der rechten Außenbahn nach vorne. Der Ball geht über Sontheimer zu Handle, der mit einer schnellen Körpertäuschung Lang ins leere laufen lassen möchte. Der Löwen-Verteidiger bleibt jedoch stabil und klärt die Situation.

22 Die Münchner Löwen machen trotz der zahlreichen Ausfälle bis jetzt ein klasse Spiel. Nicht nur die zwei gefährlichen Abschlüsse sprechen für 1860, sondern auch die aggressive und lauffreudige Spielweise. Viktoria Köln kommt nur selten hinten raus. Nach einem weiteren Tallig-Eckball kommt Linsbichler am langen Pfosten mit dem Kopf an den Ball. Sein Versuch wird aber abgeblockt.

20 Der nächste gefährliche Abschluss geht auf das Konto von Bär! Nach einer Kombination über Steinhart und Dressel landet der Ball 20 Meter vor dem Tor beim Löwen-Angreifer, der nicht lange fackelt und das Leder ansatzlos in Richtung linkes Kreuzeck. Ähnlich wie bei Linsbichler, segelt der Ball nur um wenige Zentimeter am Pfosten vorbei.

17 1860 München bleibt mutig. Nach einem misslungenen Hackentrick von Bäär landet der Ball vor den Füßen von Staude. Der 25-Jährige hält aus knapp 30 Meter drauf, kann den Ball jedoch nicht aufs Tor bringen. Das Leder rauscht fünf Meter über den Querbalken.

16 Seokju Hong setzt 35 Meter vor dem Tor zu einem sehenswerten Dribbling an und versucht Amyn mit einem Steilpass durch die Gasse zu schicken. Dieser gerät dem Kölner jedoch zu weit. Hiller ist aufmerksam und nimmt das Leder auf.

14 Viktoria Köln zeigt sich zum ersten Mal gefährlich. Nach einem wunderbaren Diagonalball von Marcel Risse kommt Niklas May auf der linken Strafraumseite in eine gefährliche Position. Der Kölner entwischt Merveille Biankadi und sucht aus zwölf Metern den Abschluss. Der Ball rauscht jedoch einen knappen Meter über den Querbalken.

12 Jeremias Lorch muss aufgrund von Oberschenkelbeschwerden vom Platz. Das 18-jährige Top-Talent Amyn ist neu mit dabei.

10 Wow! Linsbichler erhält auf der linken Seite den Ball und zieht am Strafraum-Eck leicht nach innen. Rossmann bleibt etwas zu passiv, wodurch, der Löwe zu einem gefährlichen Schlenzer ansetzen kann. Der Ball segelt nur weniger Zentimeter am Kreuzeck vorbei. Klasse Versuch!

9 Bär erkämpft sich in aussichtsreicher Position, 30 Meter vor dem Tor, den Ball, wird jedoch aufgrund eines kleinen Remplers zurückgepfiffen. Der Angreifer möchte den Pfiff nicht wahrhaben und gestikuliert in Richtung des Schiedsrichters. Tatsächlich war der pfiff zwar in Ordnung, aber auch ein wenig kleinlich.

7 Nach zögerlichen Anfangssequenzen setzt sich 1860 München in der Kölner Hälfte fest und attackiert die Kölner bei gegnerischen Ballbesitz hart. Linsbichler übertreibt es mit der Härte jedoch im Zweikampf gegen Risse. Freistoß für Viktoria Köln.

5 Tallig bringt den ersten Löwen-Eckball in die Mitte. Der Ball rauscht knapp am Kopf von Belkahia vorbei und landet am langen Pfosten auf den Füßen von Linsbichler. Dieser zögert nicht lange und nimmt den Ball aus sieben Metern mit vollem Risiko. Der unkontrollierte Abschluss geht jedoch weit über das Tor.

3 Die Kölner übernehmen zu Beginn die Initiative. Simon Handle wird mit einem langen und hohen Ball tief geschickt. Der schnelle Offensivspieler behauptet den Ball gegen Lang und Steinhart, bleibt mit seinem Abschluss aus 13 Metern jedoch am Bein eines Löwen-Verteidigers hängen.

1 Auf geht's! Die Münchner Löwen stoßen an und spielen in den dunkelblauen Trikots. Viktoria Köln ist wie gewohnt in Rot gekleidet.

1 Spielbeginn

Der Anpfiff rückt näher. Die beiden Teams betreten die Rasenfläche und präparieren sich für die wegweisende Partie. Schiedsrichter Lukas Benen wird in wenigen Momenten das Startsignal geben.

Der TSV 1860 muss heute auf einige wichtige Spieler verzichten. Im Vergleich zur bitteren 0:1-Pleite gegen den KSC im Pokal, verändert 60-Coach Michael Köllner sein Team auf fünf Positionen. Nicht mit dabei sind Stephan Salger, Yannick Deichmann, Fabian Greilinger, Richard Neudecker und Stefan Lex. Dafür rücken Niklas Lang, Quirin Moll, Tim Linsbichler, Merveille Biankadi und Keanu Staude in die Startelf. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die vielen Veränderungen auf das Löwen-Spiel auswirken.

Köln-Coach Olaf Janssen verändert sein Team im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen Waldhof Mannheim auf drei Positionen. Torhüter Moritz Nicolas ist nicht dabei und wird von Elias Bördner ersetzt. Zudem fehlen am heutigen Tag auch Rechtsverteidiger Patrick Koronkiewicz, Mittelfeldspieler Kai Klefisch und der neue Angreifer Lenn Jstremski. Maximilian Rossmann,Daniel Buballa und Florian Heister sind dafür von Beginn an dabei.

Der TSV 1860 München kam im Jahr 2022 bislang noch nicht groß zum Kicken. Die Münchner Löwen haben erst ein Liga-Spiel bestritten, welches gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:2 gewonnen werden konnte. Demnach befindet sich der Klub mit drei Spielen weniger als Tabellenführer mit drei Spielen weniger als Tabellenführer Magdeburg im Mittelfeld der Liga wieder. Derzeit stehen 32 Zähler auf dem Münchner Konto. Was man damit anfangen kann, weiß der Klub wahrscheinlich selbst noch nicht. Rang drei ist acht Zähler weg, was mit einer starken Serie jedoch aufgeholt werden könnte. Ein Sieg gegen Köln wäre schon mal ein guter Anfang. Zuletzt durfte 1860 München im Pokal-Achtelfinale ran, jedoch verlor man das Spiel unglücklich mit 0:1. Nun liegt der Fokus also voll und ganz auf der Liga.

Viktoria Köln kann auf einen lupenreinen Start in das Jahr 2022 zurückblicken, nachdem das Vorjahr mit drei Niederlagen am Stück endete. Die Kölner gewannen bereits in der Winterpause ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach und bestätigten diese Leistung auch in der Liga. Nach dem abgesagten Zwickau-Match, bezwang die Viktoria den SC Verl mit 5:2. Vor fünf Tagen konnte das Team mit einer äußerst routinierten Leistung den Aufstiegskandidat Waldhof Mannheim mit 1:0 niederringen. In der Tabelle belegen die Kölner derzeit den 13. Platz und muss die Abstiegszone schon noch ein wenig im Auge behalten. Mit einem Sieg könnte man den Vorsprung aber immerhin auf neun Punkte ausbauen.