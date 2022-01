21 Die folgende Ecke verläuft wieder harmlos. Lach steigt im Zentrum zwar zum Kopfball hoch, köpft aber deutlich drüber.

20 Nicolas rettet vor dem 0:2! Rabihic erobert die Kugel am gegnerischen Strafraum von Buballa und legt ab für Petkov. Der spielt sich mit einem tollen Doppelpass mit Akono links in den Strafraum, taucht alleine vorm Keeper auf, kann den Schlussmann aus sechs Metern aber nicht bezwingen.

19 Verl verlagert in den ersten 20 Minuten deutlich geschmeidiger, Köln tut sich noch extrem schwer in dieser Partie.

16 Aber da haben es die Kölner gesehen, wie es gehen kann gegen die zweitschlechteste Defensive der Liga. Schnell, flach und einfach.

15 Risse erobert im Mittelfeld den Ball und gibt ab zu Hong, der einen sensationellen Pass auf Handle in den Strafraum spielt. Lannert läuft den Passweg ebenso grandios zu und verhindert das Zuspiel in die Mitte mit einer starken Grätsche.

13 Es fehlen Zentimeter! Eigentlich stimmt nahezu alles. Verl schaltet blitzschnell um und Rabihic zündet auf rechts den Turbo. Mustergültig bedient er am rechten Fünfereck Akono, der den Ball technisch stark aufs Tor bringt, aber haarscharf rechts vorbeischiebt.

11 Die Riesenchance nach dem Riesenbock! Klefisch fällt im eigenen Strafraum alles aus dem Gesicht, spielt einen katastrophalen Fehlpass in den Fuß von Rabihic - der legt quer in die Box zu Sapina, der aber nochmal querlegen will und den Abschluss aus sieben Metern verpasst. Die falsche Entscheidung.

10 Unverdient ist die Führung nicht, Verl macht deutlich mehr und ist auch nach dem Führungstreffer sofort wieder giftig.

8 Cyrill Akono Verl Tooor für SC Verl, 0:1 durch Cyrill Akono

Das geht zu einfach. Handle und Jastremski verlieren an der Mittelinie im Aufbauspiel den Ball gegen Sapina, der sich die Kugel stark erobert und noch besser per Seitenverlagerung auf Petkov flankt. Der nimmt den Ball am Sechzehner herunter, bedient den einlaufenden Akono mustergültig und der hat anscheinend einen Magnet in den Schuhen. Als klebe der Ball an ihm, nimmt er ihn in einer Bewegung mit in den Strafraum und schließt cool aus zehn Metern ab.

7 May wird über rechts geschickt, kann aber mit dem ersten Ballkontakt schon abbrechen, denn er steht im Abseits. Gut gesehen vom Linienrichter.

6 Der Eckball der Gäste bringt aber nichts ein, Köln kann den Standard verteidigen. Generell versuchen sich beide Teams noch in dieses Spiel einzufinden, aber Verl macht in den Anfangsminuten den frischeren und mutigeren Eindruck.

5 Wieder kommt Lannert mit viel Tempo über rechts, seine Flanke ist allerdings deutlich zu lang und Verl muss über links neu aufbauen. Stellwagen macht den Ball nochmal gefährlich und Greger klärt sicherheitshalber per Kopf zur Ecke.

2 Lannert bekommt rechtsaußen die Kugel von Akono aufgelegt und flankt mit Zug zum Tor. Petkov steigt am linken Fünfereck hoch und bringt den Kopfball aufs Tor, aber das ist keine Herausforderung für Nicolas.

1 Marc Philip Eckermann pfeift die Partie an!

1 Spielbeginn

Bei Verl ist das alles etwas einfacher: Nach dem 2:0 gegen Würzburg darf heute die exakt gleiche Startelf nochmal antreten. Allerdings gibt es eine kurzfristige Änderung drei Minuten vor Anpfiff: Bei Schäfer macht der Oberschenkel zu, weswegen Berzel zum Starteinsatz kommt.

Im Vergleich zum letzten Punktspiel, dem 1:4 gegen Viktoria Berlin im alten Jahr, fehlen Fritz, der gesperrte Sontheimer, May und Marseiler. Trainer Janßen setzt dafür heute auf Greger, Lorch, Hong und Jastremski. Dazu darf auch der Coach nicht an der Seitenlinie agieren, denn der sah im besagten Spiel gegen Berlin Gelb-Rot.

Das Hinspiel endete mit einem 3:1 für Verl, drei Duelle davor endeten jeweils Unentschieden. Den letzten Kölner Sieg gab es im Oktober 2018, die Bilanz in den letzten fünf Partien ist damit äußerst ausgeglichen. Bei den insgesamt 17 Partien gegeneinander aber zeigt der Trend klar zu den Kölnern. Neun mal gewann die Viktoria, nur zwei Duelle gingen an Verl.

Die Gäste starteten letzte Woche mit einem wichtigen Heimsieg gegen die Würzburger Kickers (2:0) ins Jahr 2022 und beendeten damit gleich zu Beginn eine Dürreperiode von zuvor acht sieglosen Pflichtspielen. Durch den Dreier gegen den direkten Konkurrenten kamen die Verler erst aus der Abstiegszone heraus. Gelingt heute gegen den nächsten Tabellennachbarn ein weiterer Befreiungsschlag? Auswärts stellen sich die heutigen Gäste gar nicht so schlecht an in der Saison, zehn der 22 Punkte holte man in der Fremde: vier Remis und zwei Siege (in Würzburg und Zwickau). Von einer Auswärtsmacht kann man also nicht sprechen, dennoch wissen die Verler auch in der Fremde zu punkten.

Die Viktoria aus Köln bestreitet heute das erste Pflichtspiel im - nicht mehr ganz - neuen Jahr. Das soll definitiv anders starten als das alte endete. Drei Niederlagen am Stück setzte es da, in Kaiserslautern, gegen Braunschweig und gegen Viktoria Berlin. Den einzigen Einsatz in der Zwischenzeit hatten die Jungs von Olaf Janßen bei einem Testspiel gegen Gladbach - das gewannen sie sogar 3:2. Heute gibt es also das dritte Heim-Pflichtspiel in Folge, eigentlich ein gutes Zeichen. 15 der 22 Punkte holte Köln im heimischen Sportpark Hohenberg.

Abstiegssorgen gehen um in Nordrhein-Westfalen. Punktgleich liegt Verl auf Rang 15 einen Platz vor den Kölnern, womit beide gerade so noch über dem Strich sind. Aber Türkgücü, Duisburg und auch Würzburg lauern mit kleinem Abstand dahinter, ein Dreier heute ist also eigentlich für beide Mannschaften Pflicht, um sich etwas Luft da unten zu verschaffen. Verl hat dabei aber sogar schon ein Spiel mehr absolviert, theoretisch könnten die Kölner mit dem Nachholspiel dann sogar bis auf sechs Zähler zum direkten Konkurrenten wegziehen.