45 Halbzeitfazit:

Viktoria Köln führt zur Halbzeitpause mit 1:0 gegen den Tabellenführer aus Magdeburg! Im heimischen Stadion agierten die Kölner seit der dritten Minute in Überzahl, weil Tobias Müller nach seinem frühen Foul an Simon Handle als letzter Mann den Platzverweis sah. Dennoch war es eine über weite Strecken ausgeglichene Partie, bis Alexander Bittroff sich verletzte und Simon Handle in doppelter Überzahl zur Führung köpfte. Der Spitzenreiter muss sich im zweiten Abschnitt neu formieren, um in Unterzahl noch einen Punkt oder mehr mitzunehmen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 60 Sekunden werden nachgespielt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Olaf Janßen regt sich wiederholt auf - er scheint unzufrieden mit dem Offensivspiel seines Teams zu sein.

39 Kurz vor der Pause nimmt sich die Begegnung eine kleine Auszeit, weil die Gäste sich neu formieren müssen und Viktoria Köln offensiv kein Tempo ins Spiel bringt.

36 Für Bittroff ist nun doch Schluss, er muss raus und wir durch Knost ersetzt. Außerdem kommt Brünker für Schuler ins Spiel.

35 Kai Brünker Magdeburg Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Kai Brünker

35 Luca Schuler Magdeburg Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Luca Schuler

34 Tobias Knost Magdeburg Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Tobias Knost

34 Alexander Bittroff Magdeburg Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Alexander Bittroff

31 ...Alexander Bittroff steht wieder auf dem Platz und kann vorerst weitermachen!

29 Simon Handle Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 1:0 durch Simon Handle

In kurzzeitig doppelter Überzahl geht Viktoria Köln in Führung! Buballa bringt eine Flanke von der linken Seite in den Fünfer, wo Handle frei zum Kopfball kommt und das Leder ins rechte Eck nickt. Unglücklich für die Gäste, weil Bittroff in dieser Szene eventuell hätte helfen können!

26 Bitter! Bittroff wird an der Wade getroffen und muss aktuell an der Seitenlinie behandelt werden...

23 Barış Atik, der nach einer Gelbsperre wieder zurück in der Startelf ist, erreicht mit seinen Hereingaben bis dato keinen seiner Mitspieler.

20 Handle kommt im Strafraum zum Abschluss, Keeper Reimann ist aber schnell unten und kann den zu unplatzierten Flachschuss festhalten.

17 Über 1000 angereiste Magdeburger Fans machen ordentlich Lärm und versuchen ihre Mannen zu pushen. Die Kölner erspielen sich unterdessen Sicherheit und lassen den Ball in den eigenen Reihen laufen.

14 Titz reagiert auf die Unterzahl-Situation und bringt Burger für Ceka.

13 Korbinian Burger Magdeburg Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Korbinian Burger

13 Jason Ceka Magdeburg Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Jason Ceka

11 Das erste Tor fällt, weil sich Seokju Hong auf der rechten Seite durchsetzt und die Kugel anschließend gekonnt ins lange Eck schiebt - Der Schiedsrichter hat vorher jedoch auf Stürmerfoul entschieden. Es bleibt vorerst beim 0:0!

8 Der FCM zeigt sich unbeeindruckt, macht auch in Unterzahl direkt Dampf nach vorne und kann sich zwei Eckbälle erarbeiten, aus denen jedoch keine gefährliche Situation zu Stande kommt.

5 Marcel Risse tritt den aus dem Platzverweis entstandenen Freistoß am Sechzehner aus halblinker Position und schlenzt die Kugel knapp über das linke Kreuzeck!

3 Tobias Müller Magdeburg Rote Karte für Tobias Müller (1. FC Magdeburg)

Früher Platzverweis für den 1. FC Magdeburg! Tobias Müller verliert vor dem Sechzehner den Ball an Simon Handle und foult ebendiesen kurz darauf als letzter Mann - Dem Unparteiischen bleibt nichts anderes übrig als die frühe Rote Karte!

1 Der Ball rollt!

1 Spielbeginn

Das Flutlicht ist an, die Blöcke füllen sich und auch die Mannschaften werden in wenigen Augenblicken den Rasen betreten. Gleich geht's los!

Der FCM dagegen wechselt auf einer Position im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Viktoria Berlin: Barış Atik läuft für Florian Kath von Beginn an auf!

Um diese Aufgabe in der Rolle des klaren Außenseiters zu meistern, vertraut Köln-Chefcoach Janßen derselben Elf, die auch in Dortmund gewinnen konnte und nimmt entsprechend keine Startelf-Änderungen vor.

Auf der anderen Seite finden sich die Gastgeber auf einem Abstiegsplatz wieder - Rang 18 ist das Ergebnis nach 13 geholten Punkten. Am vergangenen Sonntag triumphierte die Truppe von Olaf Janßen jedoch mit 1:0 auswärts beim BVB II, woran im heutigen Heimspiel angeknüpft werden soll.

Mit dem 1. FC Magdeburg gastiert in ca. einer halben Stunde der Spitzenreiter im Sportpark Höhenberg. Mit 28 Punkten aus 13 Spielen hat sich die Elf um Chefcoach Christian Titz früh in der Saison satte fünf Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Eintracht Braunschweig erarbeitet. Darauf wollen sich die Blau-Weißen aber keinesfalls ausruhen, sondern gegen Viktoria Köln ein weiteres Ausrufezeichen setzen und den vierten Sieg in Folge einfahren!