Ein erstes Foulspiel von Patrick Sontheimer an Deji Beyreuther bringt den Berlinern einen ersten Standard ein. Die Hereingabe von Björn Jopek wird jedoch schleunigst aus der Gefahrenzone geklärt.

Auf der anderen Seite ist Viktoria Berlin seit fünf Partien ohne einen Sieg. Der 2:1-Erfolg über Borussia Dortmund II war der einzige in den vergangenen elf Begegnungen. Am Sonntag unterlag das Team von Benedetto Muzzicato mit 0:3 beim SV Meppen. Die Startformation verändert der Trainer auf gleich fünf Positionen. Lukas Pinckert (Gelb-Rot-Sperre) und Christoph Menz (Gelbsperre) stehen nicht im Kader. Zudem müssen Alexander Hahn, Enes Küc und Pasqual Verkamp zunächst von der Seitenlinie zuschauen. Neu in die erste Elf rücken Jakob Lewald, Christopher Theisen, Tolcay Ciğerci, Shinji Yamada und Shalva Ogbaidze.