44 Düker kommt bei einem Angriffsversuch des TSV die Präzision abhanden, als er Piwernetz auf der linken Seite mitnehmen möchte. Der Ball landet unerreichbar im Seitenaus.

43 Von der Havelser Trainerbank kommt bei Verler Ballbesitz immer wieder die Aufforderung: "Druck, Druck!", doch eben jener Druck spielt den Gastgebern oft in die Karten, da sie dann einfach den langen Ball auf Rabihic oder Putaro auspacken.

41 Die Garbsener kombinieren sich über die linke Seite gefällig nach vorne. Piwernetz spielt erst den Doppelpass mit Lakenmacher und versucht selbiges dann mit Lakenmacher im Strafraum. Dort wird es dann aber relativ eng, wodurch die Rückgabe Lakenmachers eher zum abgefälschten Schuss wird, der in hohem Bogen neben dem rechten Pfosten landet!

39 Jetzt wechselt Rabihic auch noch die Seite, was die Havelser Hintermannschaft augenscheinlich überfordert. Der Stürmer wird von Corboz auf die Reise geschickt und spielt links neben dem Strafraum Katz und Maus mit Daedlow, der die Nummer Neun letztlich zumindest nach außen abdrängen kann.

37 Der TSV ist viel zu weit weg von den Gegenspielern! Lannert bekommt rechts vor dem Sechzehner die Kugel von Putaro und darf sich dann quasi aus 17 Metern die Ecke aussuchen. Zum Glück der Havelser ist der Schuss zwar stramm aber zu zentral auf Quindt, der die Fackel zur Ecke neben den rechten Pfosten lenkt!

35 Havelse muss schauen, dass sie zumindest den Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeit sichern. Die Gegenstöße des SC Verl sind eigentlich immer gefährlich, erst recht, wenn ein gewisser Kasim Rabihic seine Füße im Spiel hat.

33 Rabihic! Schmitt darf links vor dem Strafraum ungehindert flanken und sucht Rabihic rechts im Strafraum. Der Flankengeber profitiert dabei von einem Missverständnis zwischen Tasky und Fölster, die beide am Ball vorbeispringen. Rabihic nimmt das Leder an und scheitert dann aber aus wenigen Metern am rechten Pfosten! Zuvor hatte er erst wieder den Kopf gehoben, der Stürmer will es wohl einfach nicht alleine machen...

31 Der TSV aus Havelse ist wieder etwas besser in der Partie. Der Aufsteiger hat den Verler-Dreierpack offenbar verdaut und erarbeitet sich jetzt Ecke um Ecke.

29 Lannert geht bei einem hohen Ball in den eigenen Sechzehner auf Nummer sicher und entschärft per Kopf zur Ecke. Damer schlenzt diese von links scharf kurz vor den Kasten, wo die Murmel an den zweiten Pfosten zu Düker durchrutscht. Die Nummer Neun ist überrascht von der Möglichkeit und stolpert die Kugel in die rechte Ecke, wo jedoch Stellwagen am Pfosten bereitsteht und das Leder aus der Box befördert.

27 Damer chippt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch in den Sportclub-Strafraum, wo der Ball aus der Gefahrenzone geklärt wird, dann aber bei Froese vor der Box landet. Der Dreh und Angelpunkt des Havelser Spiels zieht wuchtig mit rechts ab, die Kugel fliegt aber weit über das Gehäuse von Thiede.

25 Zur Wahrheit gehört aber auch die naive Defensivarbeit der Gäste aus Havelse. Wie schon gegen Kaiserslautern geraten die Niedersachsen früh im Spiel unter die Räder, weil sie im eigenen Strafraum nur Spalier stehen für die Verler.

23 Drei Assist innerhalb von gerade einmal elf Minuten! Es wird bereits nach 23 Minuten schwierig, Kasim Rabihic noch den Titel "Man of the Match" zu entreißen.

21 Leandro Putaro Verl Tooor für SC Verl, 3:1 durch Leandro Putaro

Kasim Rabihic zaubert schon wieder und führt sein Team zum 3:1! Der Vorlagenkönig wird wieder von Lannert in Szene gesetzt, der seinen Vordermann mit einem herrlichen Steilpass rechts in die Box schickt. Keeper Quindt kommt raus, kommt aber gegen Rabhihic zu spät und muss mit ansehen, wie der Stürmer auch noch Tasky ins Leere grätschen lässt und dann mustergültig querlegt zu Putaro, der nur noch mit rechts ins leere Tor einschieben muss!

19 Die Gäste von der Leine versuchen erstmals ein wenig Ruhe in die Partie zu bringen und lassen das Leder beherrscht in den eigenen Reihen zirkulieren. Verl lässt das auch zu und presst nicht mehr allzu früh.

18 Die wenigen Zuschauer kommen bereits nach zwanzig Minuten auf ihre Kosten, weil beide Teams ihren Hurrafußball zelebrieren. Wie reagiert der Aufsteiger aus Havelse jetzt auf den plötzlichen Rückstand?

15 Lukas Petkov Verl Tooor für SC Verl, 2:1 durch Lukas Petkov

Verl dreht die Partie binnen wenigen Minuten! Rabihic hat wieder einen Bärenanteil an der Bude, weil er auf Zuspiel von Corboz rechts neben dem Strafraum zum Dribbling ansetzt und sowohl Tasky als auch Piwernetz ins Leere laufen lässt und dann uneigennützig auf den mitgelaufenen Petkov zurücklegt. Der Mittelfeldmann sagt ebenfalls Danke und vollendet mit einem trockenen Rechtsschuss aus neun Metern ins leere Tor!

15 Die Anfangsphase macht direkt Lust auf mehr! Beide Teams verstecken sich überhaupt nicht und liefern sofort das erwartete Feuerwerk ab!

12 Leandro Putaro Verl Tooor für SC Verl, 1:1 durch Leandro Putaro

Verl hat prompt die Antwort parat! Nach einem vermeintlichen Foul an Corboz vor dem Havelser Strafraum machen die Gastgeber einfach weiter. Der Ball landet über Lannert bei Rabihic weit rechts in der Box, wo sich die Nummer Neun das Leder zurechtlegt und punktgenau den Kopf von Putaro mit einer gefühlvollen Flanke findet! Der Stürmer bedankt sich bei seinem Kollegen und nickt ungedeckt aus acht Metern links ein!

10 Tobias Fölster TSV Havelse Tooor für TSV Havelse, 0:1 durch Tobias Fölster

Die zweite Ecke bringt dann aber die Führung! Froese holt sich das Spielgerät kurz ab, tanzt dann Schmitt am Strafraumrand aus und legt flach vor das Tor, wo zunächst Jaeschke an Thiede scheitert, dann aber Kapitän Fölster bereitsteht und aus zwei Metern ins leere Gehäuse abstaubt! Das Schlusslicht führt mit 1:0!

9 Damer schlägt das Leder von rechts halbhoch an den ersten Pfosten, wo die ersten Klärungsversuche der Garbsener misslingen, wodurch die Murmel bei Düker landet, der sie jedoch nicht gut verarbeiten kann. Ekzekwem ist zur Stelle und klärt die Situation.

8 Damer wird von Froese auf rechts mitgenommen, wo der Außenverteidiger Schäfer anschießt und die erste Ecke herausholt.

7 Putaro und Schmitt kombinieren sich dieses Mal über die linke Seite in Richtung des Strafraums, allerdings bleiben beide Flankenversuche von Schmitt an den Füßen von Damer hängen. Schließlich behält die Havelser Hintermannschaft die Oberhand und holt sich den freien Ball zurück.

5 Jaeschke wird auf dem rechten Flügel vom umsichtigen Froese bedient. Der Stürmer vernascht Stellwagen, sucht den Weg ins Zentrum und fackelt aus spitzem Winkel in Richtung Verler Gehäuse. Thiede hat aber keine Probleme mit dem unplatzierten Schussversuch.

4 Einige Verler Fans haben den Weg nach Lotte gefunden und unterstützen ihre Mannschaft auch an diesem Montagabend. Ansonsten sind die Tribünen aber eher spärlich besetzt.

2 Petkov läuft mit Ball am Fuß in die gegnerische Hälfte und nimmt Rabihic mit, der sich rechts am Strafraumeck positioniert hatte. Der Stürmer schlägt einen Haken gegen Tasky, zieht nach innen und zieht aus fünfzehn Metern mit links ab. Der Schuss wird leicht abgefälscht und landet sicher bei Keeper Quindt.

1 Los geht's! Verl spielt traditionell in weiß-schwarz, die Gäste aus Havelse ist in ganz rot unterwegs. Schiedsrichter der Partie ist Mijtka Stegemann.

1 Spielbeginn

Obwohl beide Kontrahenten zurzeit nicht in den oberen Gefilden der Tabelle zu finden sind, könnte sich eine durchaus torreiche und spannende Partie entwickeln. Der Aufsteiger aus Havelse stellt aktuell mit 23 Gegentreffern die Schießbude der Liga, ist aber auch offensiv für viele Tore gut. Nicht zuletzt gegen Viktoria Berlin untermauerten die Niedersachsen ihren Offensivgeist, als sie ein kurioses Spiel mit 4:3 für sich entscheiden konnten. Spektakel bieten, das können auf der anderen Seite die Verler ebenso. 3:3 gegen Viktoria Berlin, 4:4 gegen Halle, der Sportclub steht für einen furiosen Spielstil. Vielleicht erleben wir an diesem Montagabend einen würdigen Abschluss des zwölften Spieltags mit vielen Buden!

Beim Aufsteiger aus Havelse sorgte zuletzt die 0:6-Klatsche gegen Kaiserslautern für Ernüchterung, nachdem die Garbsener zuvor drei Spiele ungeschlagen blieben und die bisherige Gesamtpunkteausbeute von sieben Zählern erkämpften. Bevor der 1.FCK die Niedersachsen wieder auf den Boden der Tatsachen holte, besiegte die Truppe von Coach Ziehl beide Viktorias aus Berlin und Köln. Während der Länderspielpause hatte das Team genügend Zeit die fatale Leistung gegen die Roten Teufel aus Lautern aufzuarbeiten und möchte heute im Auswärtsspiel gegen Verl wieder etwas Zählbares mitnehmen. Der Aufsteiger geht dafür mit der nahezu gleichen Elf an den Start, die sich in der Hannoveraner Arena sechs Buden hat einschenken lassen. Übungsleiter Ziehl scheint also nach wie vor ungebrochenes Vertrauen in sein etabliertes Personal um Kapitän Fölster und Keeper Quindt zu haben. Nur Damer und Piwernetz sind neu im Team für Arkenberg und Teichgräber.

Es läuft derzeit nicht wirklich beim Sportclub aus Verl. Nach der teilweise furiosen Prämierensaison aus der vergangenen Spielzeit erweist sich das zweite Jahr in der Drittklassigkeit bisweilen als sehr schwere Aufgabe. Die Elf von Guerino Capretti holte nur einen Sieg aus den letzten acht Spielen und dümpelt im unteren Tabellendrittel aktuell auf Platz fünfzehn umher. Vor allem im eigenen Stadion drückt den Ostwestfalen der Schuh, dort konnte lediglich ein Sieg errungen werden. So ist es eben auch heute nicht das eigene Stadion, da Verl mal wieder zu den Nachbarn aus Lotte ausweichen muss. Im Vergleich zur knappen 1:2-Niederlage bei Waldhof Mannheim vor der Länderpause ergeben sich drei Veränderungen in der Startelf: Luca Stellwagen, Julian Schwermann und Oliver Schmitt starten für Pascal Steinwender, Tom Baack und Nico Ochojski.