37 Hong lässt das 3:0 liegen! Der Torschütze zum 2:0 ist nach einem Steilpass von Marseiler von der linken Seite in den Sechzehner gestartet und taucht alleine vor Vollath auf. Der Keeper verkürzt geschickt den Winkel und verhindert mit einer tollen Parade den dritten Treffer.

36 Sercan Sararer zieht einen Freistoß aus knapp 25 Metern halblinker Position direkt auf das Tor. Sein Versuch fliegt aber knapp einen Meter über den Querbalken.

34 Köln lässt eine richtig gute Konterchance liegen! Nach einer Ecke für die Gastgeber geht es bei der Viktoria schnell über die linke Seite nach vorne. Handle dringt in den Strafraum ein, spielt dann aber einen viel zu ungenauen Pass in den Rücken von Hong, der am zweiten Pfosten wartete. Da war mehr drin!

32 Knöll räumt Berzel rechts an der Außenlinie um. Wieder lässt der Referee die Verwarnung stecken, die auch hier durchaus möglich gewesen wäre.

31 Nach etwas mehr als einer halben Stunde ist die Führung für die Gäste nun verdient. Seit dem 1:0 hat die Mannschaft von Olaf Janßen das Geschehen im Griff.

28 Der Ball liegt im Tor der Kölner! Das 1:2? Nein! Sararer schickt Knöll durch die Gasse in Richtung Sechzehner. Frei vor Nicolas lässt sich der Angreifer die Chance nicht entgehen und trifft unten rechts ins Tor. Aber die Fahne des Assistenten geht spät hoch, Abseits! Eine extrem knappe Entscheidung.

27 Hong erläuft sich einen langen Chip-Ball hinter die Viererkette knapp vor der Grundlinie und will Marseiler am zweiten Pfosten in Szene setzen. Kuhn ist dazwischen und kann klären.

24 Die beiden Treffer innerhalb von vier Minuten machen den Münchenern enorm zu schaffen. Die Gastgeber suchen wieder nach der Stabilität in ihrem Spiel.

21 Kehl-Gómez geht mit gestrecktem Bein von hinten in den Zweikampf mit Sontheimer. Der Unparteiische lässt gnädigerweise die Gelbe Karte stecken.

19 Seokju Hong Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 0:2 durch Seokju Hong

Der Doppelschlag für Köln! Risse sichert ein langes Zuspiel rechts nahe der Eckfahne und spielt nochmal in den Halbraum zurück zum aufgerückten Heister. Dessen Flanke fliegt präzise an den Fünfmeterraum, wo sich Hong im Rücken von Kusić davongeschlichen hat und in die rechte Ecke einköpft! Vollath ist erneut ohne Abwehrchance.

17 Viktoria Köln hat der Treffer sichtlich gut getan. Die Janßen-Elf spielt weiter nach vorne.

15 Patrick Sontheimer Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 0:1 durch Patrick Sontheimer

Der folgende Standard bringt die Führung für die Viktoria! Risses Ecke von der rechten Seite bekommen die Gastgeber nur unzureichend geklärt. Sontheimer rollt der zweite Ball vor die Füße und der Kölner schweißt die Kugel aus 23 Metern halblinker Position wuchtig halbhoch in die linke Ecke! Ein toller Treffer!

14 Beinahe das 1:0 für die Gäste! Sontheimer verlängert einen langen Ball aus dem Zentrum in den Lauf von Hong, der 15 Meter vor Vollath zum Schuss kommt. Sorge wirft sich dazwischen und der abgefälschte Schuss klatscht an die Latte!

11 Gute Chance für die Gastgeber! Kuhn tankt sich über die rechte Bahn bis zur Grundlinie durch und flankt akkurat auf den zweiten Pfosten. Dort steht Sararer ziemlich frei, bekommt aber keinen Druck mehr hinter den Kopfball. Es geht mit Abstoß weiter.

9 Köln schaltet über die linke Seite schnell nach vorne um. Hong erläuft sich einen Steilpass auf dem Flügel, doch der Assistent hat erneut ganz genauuu hingeschaut und hebt sofort die Fahne. Abseits!

7 Die Anfangsminuten gehören aber den Gastgebern. Türkgücü sammelt bisher ein Plus an Ballbesitz und hat das Geschehen im Griff.

4 Auch die Kölner zeigen sich erstmals am gegnerischen Sechzehner. Risse steht beim Zuspiel links in die Box aber knapp im Abseits, die Fahne des Assistenten geht sofort hoch.

2 Erster Abschluss für die Gastgeber. Sorge kommt nach einer Ecke von rechts am kurzen Pfosten zum Kopfball, setzt die Kugel aber ein gutes Stück rechts vorbei.

1 Der Ball rollt! Viktoria Köln hat in schwarzen Trikots angestoßen, Türkgücü ist in Rot gekleidet.

1 Spielbeginn

In der vergangenen Saison blieb Köln gegen Türkgücü sieglos. Nach einem 2:0-Auswärtssieg in Köln, trennte man sich im Rückspiel 1:1. Referee der heutigen Begegnung ist Marc Philip Eckermann.

Bei den Gästen tauscht Cheftrainer Janßen dreimal. Berzel ersetzt Rossmann in der Innenverteidigung, während Lorch links defensiv für Buballa übernimmt. Außerdem ist Marseiler anstelle von Klefisch neu dabei.

Im Vergleich zum 0:1 in Meppen nimmt Hyballa nur einen Wechsel vor und dies gezwungenermaßen. Türpitz rückt für den gelb-rot-gesperrten Chato in das zentrale Mittelfeld.

Allerdings reisen die Gäste aus Köln mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen an. Aus den letzten drei Ligaspielen sammelte die Viktoria sieben Punkte und schlug dabei zuletzt sogar Spitzenreiter Magdeburg mit 1:0. So kletterten die Kölner zumindest mal über den Strich, allerdings geht es in der Tabelle der 3. Liga so dermaßen eng zu, dass im heutigen Gastspiel in München punktetechnisch erneut nachgelegt werden sollte. "Wir sind auf dem Weg. Wenn wir diese Haltung beibehalten, schaffen wir es da raus", sagte Viktorias Trainer Olaf Janßen nach dem Sieg über Magdeburg.

In den letzten Wochen zeigt Türkgücü München zwei Gesichter. Unter dem Trainer Peter Hyballa gelangen zwei Siege in zwei Heimspielen, jedoch gingen die letzten vier Auswärtsspiele allesamt verloren. So stehen die Münchener gegen Viktoria Köln wieder unter Zugzwang, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. Denn am vergangenen Spieltag verlor Türkgücü beim SV Meppen kurz vor Schluss mit 0:1, spielte dabei aber auch lange in Unterzahl. "Die Jungs haben bravourös gekämpft. Wir gehen jetzt nicht mit einem brutal schlechten Gefühl nach Hause. Also wir haben es ja wirklich eher noch offengehalten mit einem Mann weniger und jetzt müssen wir sehen, dass wir gegen Viktoria einen Dreier holen", meinte Hyballa.