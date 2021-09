Pherai hat sich auf Dortmunder Seite in einem Zweikampf in der Spielhälfte der Hausherren wehgetan. Es geht für den Mittelfeldspieler ohne Behandlung weiter.

Vrenezi rettet in höchster Not! Der BVB setzt sich rechts im Strafraum der Hausherren durch, der zentral vor dem Tor freistehende Pherai wird dann per Querpass von Tachie gesucht. Vrenezi ist vor dem Dortmunder zur Stelle und grätscht das Leder knapp am eigenen Tor vorbei ins Toraus! Die nachfolgende Ecke bringt für die Westfalen dann nichts ein.

Türkgücü läuft vorne früh an, die Westfalen können sich in dieser Situation aber spielerisch aus der Umklammerung befreien.

Um ein Haar die Führung für die Hausherren! Ein Pass der Gastgeber halbrechts durch die Schnittstelle erwischt die BVB-Hintermannschaft auf dem falschen Fuß. Türpitz ist frei durch und gibt von rechts im Strafraum quer in die Mitte ab. Dort rutschen zwei Akteure der Hausherren denkbar knapp am Ball vorbei!

Bei Türkgücü ergeben sich gegenüber der 1:3-Niederlage in Saarbrücken vier personelle Wechsel in der Startformation: Kuhn, Kehl-Gómez, Sararer und Slišković ersetzen Kusić, Rieder, Gorzel und Knöll (alle Bank).

Nach der 0:2-Heimniederlage im Topspiel gegen Magdeburg gewannen die Westfalen am Montag mit 1:0 bei Wehen Wiesbaden. Der Dreier der Dortmunder in Wiesbaden stellte für die BVB-Reserve bereits den vierten Auswärtssieg in der aktuellen Spielzeit dar. Schütze des goldenen Tores war Berkan Taz, der früh in der Partie in Spielminute 15 traf.