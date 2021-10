45

Halbzeitfazit:

Die zweite Mannschaft des SC Freiburg führt zur Halbzeit mit 3:1 gegen den SC Verl. Die Anfangsphase begann lebhaft und gehörte klar den Gastgebern, die von Beginn gegen den Ball griffig agierten und mit Ball geradlinig nach vorne spielten. Dafür belohnten sie sich in der 16. Spielminute mit dem 1:0-Führungstor durch Ontužāns. Von Verl war bis dahin offensiv kaum etwas zu sehen, doch den Gästen gelang in der 20. Spielminute nach einem Stockfehler von Rosenfelder der 1:1-Ausgleich durch Petkov. Im Anschluss stellte sich das Spielgeschehen zunächst ausgeglichen dar. Dann führten zwei Eckbälle zu Torerfolgen für die Badener. Zunächst war Engelhardt per Kopf erfolgreich (37.), dann traf Rosenfelder, ebenso per Kopf (41.). Mit dem 3:1-Halbzeitführung für die Breisgauer ging es in die Pause. Verl benötigt in Abschnitt zwei eine deutliche Leistungssteigerung und wird sich defensiv kaum noch etwas erlauben dürfen, will es noch die Chance auf etwas Zählbares am heutigen Tag haben.