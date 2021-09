45 Ende 1. Halbzeit

45 In der Nachspielzeit verbuchen die Gastgeber ihre beste Gelegenheit in der Partie! Mit einem unangenehmen Aufsetzer aus der zweiten Reihe zwingt Albion Vrenezi den etwas sichtverdeckten Leo Weinkauf zu seiner ersten Parade!

45 Noch eine Flanke von Niko Bretschneider auf Orhan Ademi. Von beiden Innenverteidigern wird der frühere Braunschweiger allerdings geschickt am Kopfball gehindert.

43 Von rechts bringt Kolja Pusch einen halbhohen Querpass an die zentrale Strafraumkante. Marlon Frey geht nicht das ganz große Risiko und versucht es mit einem Heber unter die Querlatte, setzt aber einen Meter zu hoch an.

42 Nun wieder sehr viel Leerlauf. Eine lange Nachspielzeit wird es hier wohl nicht geben.

39 Aus rund 30 Metern jagt Ünal Tosun das Leder weit über das Gehäuse. Es ist erst der zweite Abschluss der Hausherren, beide gingen am Tor vorbei.

38 Auf rechts holt Türkgücü den dritten Eckball heraus. Diesmal darf sich Philip Türpitz versuchen, hebt die Kugel jedoch knapp über die Spielertraube hinweg.

35 Endlich mal wieder eine gelungene Kombination. Niko Bretschneider wird auf dem linken Flügel mit Tempo in Szene gesetzt, seine Flanke aus vollem Lauf kann der zentral mitgelaufene Orhan Ademi aber nur streifen.

33 So langsam wird es dunkel im Grünwalder Stadion. Auch das Geschehen auf dem Rasen ist eher düster.

31 Nächster Eckball für Türkgücü, Leo Weinkauf hält die nah vor das Tor gezogene Hereingabe im Nachfassen.

30 Den gelben Karton gibt es stattdessen für Mërgim Mavraj und Kolja Pusch, die im Anschluss lautstark diskutieren.

29 Kolja Pusch Duisburg Gelbe Karte für Kolja Pusch (MSV Duisburg)



29 Mërgim Mavraj Türkgücü Gelbe Karte für Mërgim Mavraj (Türkgücü München)



28 Der bereits verwarnte Marvin Bakalorz leistet sich ein weiteres rüdes Einsteigen, gegen Sercan Sararer kommt er deutlich zu spät. Da hat der Unparteiische wohl ein Nachsehen, weil der Mittelfeldmann heute Geburtstag feiert.

27 Ünal Tosun und Moritz Stoppelkamp rasseln im Mittelfeld zusammen. Der Duisburger Kapitän steht sofort wieder auf, Tosun muss das Spielfeld kurz verlassen. Doch auch für ihn geht es zum Glück weiter.

24 Es wird schon recht deutlich, warum sich beide Teams im unteren Tabellenmittelfeld wiederfinden. Die Ansätze der Zebras sind weiter etwas stringenter, es läuft aber längst nicht alles zusammen.

22 Alaa Bakir Duisburg Gelbe Karte für Alaa Bakir (MSV Duisburg)

Zuvor hatte Alaa Bakir bereits ein Foul begangen - im achten Saisonspiel sieht der Neuzugang von Dortmund II schon die dritte Gelbe Karte.

21 Nun ein toller Steckpass auf Orhan Ademi, der plötzlich in halbrechter Position frei vor Vollath auftaucht. Die Fahne geht allerdings hoch.

19 Einen langen Ball in die Spitze schirmt Mërgim Mavraj nur halbherzig ab. Alaa Bakir bekommt im Sechzehner den Fuß dazwischen, schiebt das Leder aber rechts vorbei.

18 Da ist die erste klare Gelegenheit für die Hausherren! Eine Halbfeldflanke von Moritz Römling segelt weit bis zum langen Eck, wo Philip Türpitz völlig frei steht, den Aufsetzer aber nicht richtig trifft.

17 Türkgücü jetzt wieder mit mehr Spielanteilen, Duisburg lauert wie bei der Stoppelkamp-Chance auf Gegenstöße.

14 Das ist sinnbildlich: Moritz Kuhn führt einen Freistoß aus dem Mittelfeld überraschend kurz aus, Ünal Tosun lupft ihn dann aber genau zu einem Gegenspieler. Das sieht im Ansatz nach großer Fußballkunst aus, ist allerdings überhaupt nicht effektiv.

13 Die Zebras wirken im Spiel nach vorne konsequenter, bekommen die Offensivkräfte bislang besser in Szene gesetzt.

11 Schön herausgespielt war die Szene von Marvin Bakalorz, dessen Querpass Orhan Ademi geschickt durchgelassen hat. Den Schuss von Stoppelkamp blockte Moritz Kuhn dann in die Arme von Vollath.

10 Wenn dann Mërgim Mavraj so einen schlampigen Ball in die Spitze spielt, ergeben sich Kontermöglichkeiten für den MSV. Über Umwege landet der Ball links bei Moritz Stoppelkamp, der frei vor René Vollath auftaucht. Der Schlussmann kommt genau rechtzeitig heraus und verkürzt so den Winkel geschickt!

9 Noch kann sich keines der Teams klare Vorteile erspielen. Türkgücü ist aber auf jeden Fall gewillt, schiebt das Spiel weit in die gegnerische Hälfte.

7 Sercan Sararer dringt über rechts in den Sechzehner ein und geht im Zweikampf mit Stefan Velkov zu Fall. Doch die Proteste halten sich in Grenzen, dafür kann es keinen Elfmeter geben.

5 Marvin Bakalorz Duisburg Gelbe Karte für Marvin Bakalorz (MSV Duisburg)

An seinem 32. Geburtstag holt sich der frühere Paderborner für ein taktisches Ziehen den ersten gelben Karton ab.

3 Der erste Abschluss für den MSV! Im Anschluss an einen Stoppelkamp-Freistoß von der linken Außenbahn zieht Marlon Frey aus dem Rückraum ab, jagt die Kugel aber weit drüber.

2 Duisburg kann sich nicht befreien, was auch an einem schlampigen Querpass in der eigenen Hälfte liegt. Petar Slišković hat viel Platz und holt früh den ersten Eckball heraus.

1 Franz Bokop aus Vechta pfeift an. Türkgücü geht sofort früh drauf, der Steckpass von Moritz Römling auf Philip Türpitz ist aber etwas zu ungenau.

1 Spielbeginn

Für Türkgücü ist die heutige Partie die vorerst letzte im Grünwalder Stadion. Ab dem zehnten Spieltag soll das Olympiastadion zur neuen permanenten Spielstätte werden. Natürlich soll zum Abschied ein Dreier her, auch aufgrund der Tabellensituation. Türkgücü und der MSV befinden sich derzeit mit neun Zählern punktgleich im unteren Mittelfeld und laufen ihren Ansprüchen hinterher.

Zweimal trafen beide Teams bislang in Pflichtspielen aufeinander, und zwar in der abgelaufenen Saison. Im Olympiastadion setzten sich die Münchner mit 2:1 durch, die beiden Tore erzielte ausgerechnet der zuvor vom MSV verpflichtete Petar Slišković. Das Rückspiel in Duisburg ging mit 3:2 an die Zebras, Orhan Ademi erzielte kurz vor Schluss mit der ersten Aktion nach seiner Einwechslung den Siegtreffer.

Die Gastgeber verloren zuletzt mit 0:3 in Mannheim. Coach Petr Ruman nimmt im Vergleich zur Vorwoche zwei Änderungen vor und beordert Alexander Sorge und Törles Knöll in die Startelf. Filip Kusić und Eric Hottmann nehmen erstmal auf der Bank Platz.

In der MSV-Startelf gibt es im Vergleich zum 2:0 gegen die Würzburger Kickers keine Änderungen. Auf der Bank fehlen allerdings Aziz Bouhaddouz aus familiären Gründen und Chinedu Ekene, der angeschlagen nicht im Kader ist. Dafür kann Trainer Pavel Dotchev wieder auf Darius Ghindovean und Tobias Fleckstein bauen, die auf der Reservebank Platz nehmen.