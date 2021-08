45 Ende 1. Halbzeit

45 Die letzten Minuten einer intensiven ersten Hälfte laufen. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß erläuft Stoppelkamp einen langen Diagonalball auf der linken Seite und versucht ihn von der Grundlinie in die Mitte zu bringen. Allerdings ist die MSV-Abwehr zur Stelle. Wenige Sekunden später versucht Ademi aus dem Gewühl heraus zum Abschluss zu kommen. Sein Flachschuss aus 16 Metern wird aber geblockt.

42 Pusch dringt auf der rechten Seite in den Strafraum ein und legt den Ball von der Grundlinie zurück zu Stoppelkamp. Das Zuspiel ist jedoch so unsauber, dass er zur Grätsche greifen muss und seinen Gegenspieler trifft. Schiedsrichter Oldhafer entscheidet zu Recht auf Freistoß BVB II.

40 Mega-Chance für den BVB. Pasalic bekommt den Ball halbrechts an der Strafraumkante und lässt zwei Duisburger stehen. Aus elf Metern halbrechter Position zieht Pasalic mit dem linken Fuß flach aufs kurze Eck. Weinkauf reagiert blitzschnell und bekommt die Fingerspitzen an den Ball. Kurz bevor das Spielgerät über die Linie rutscht greift der MSV-Keeper im Nachfassen zu und verhindert den 1:2-Rückstand.

36 Das Spiel hat sich nach den turbulenten letzten Minuten zunächst wieder beruhigt. Derzeit findet das Geschehen meist im Mittelfeld statt, wo es in den Zweikämpfen auch mal ordentlich rappelt. Nach einem Foulspiel von Pherai bekommen die Duisburger jedoch einen Freistoß zugesprochen. Die Zebras spielen schnell nach vorne und dringen auf rechts durch. Der Ball kommt hoch zu Stoppelkamp, der es aus spitzen Winkel mit einem Fallrückzieher probiert. Der Versuch landet fast noch bei Frey, der den Ball am langen Pfosten aber knapp verfehlt.

31 Steffen Tigges Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 1:1 durch Steffen Tigges

Die Duisburger Führung hat gerade mal drei Minuten lang gehalten. Die Schwarz-Gelben führen eine Ecke von der rechten Seite kurz zu Raschl aus. Dieser spielt den Ball kurz weiter zu Taz. Dieser schlägt eine präzise Halbfeldflanke mit Zug zum Tor in den Strafraum und findet den kopfballstarken Tigges. Für den fast zwei Meter großen Stürmer ist die Flanke fast schon zu tief, jedoch bückt sich der Borusse ein wenig und kann den Ball per Kopf in die rechte Ecke wuchten.

28 Orhan Ademi Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 0:1 durch Orhan Ademi

Ademi erkämpft sich 30 Meter vor dem Tor den Ball und setzt Pusch in Szene. Der Flügelspieler hat aus halblinks kommend nur noch den Torhüter vor sich. Anstatt zu schießen hat der MSV-Akteur aber eine noch bessere Idee, indem er den Ball quer zu Ademi zurückspielt. Der Stürmer lässt sich nicht zweimal bitten und verwandelt aus zehn Metern frei vor dem Tor sicher.

27 Beste Chance für den MSV! Feltscher hat auf der rechten Seite Platz und flankt den Ball mit dem linken Fuß und viel Zug zum Tor in die gefährliche Zone. Zehn Meter vor dem Tor kann Ademi das Kopfballduell gewinnen und gefährlich auf den Dortmunder Kasten köpfen. Unbehaun reißt aber die Arme nach oben und kann den scharfen Kopfball abwehren.

26 Im Mittelfeld kommt Knauff gegen Feltscher zu spät, bekommt aber keinen Freistoß gegen sich gepfiffen. Die mitgereisten Duisburger Fans quittieren die Fehlentscheidung mit wütenden Pfiffen. Immerhin hat sich der Außenverteidiger der Zebras wieder berappelt und läuft nach bedächtigen ersten Schritten schon wieder recht rund.

24 Der BVB bekommt auf der rechten Seite nahe der Grundlinie einen Freistoß zugesprochen. Taz führt aus, verfehlt mit seiner scharfen Flanke aber Freund und Feind. Allerdings wartet auf der linken Seite Richmond Tachie. Der Youngster versucht es von der seitlichen Strafraumkante, jagt den Ball aber wie zuvor Pasalic weit über das Tor.

21 Pasalic kombiniert sich auf der rechten Seite mit Tachie durch. Erneut spielt Pasalic den Ball zurück ins Zentrum zu Raschl, der ein großes Pensum abspult und sich immer wieder gut an der Sechzehnmeter-Kante platziert. Diesmal versucht er es mit einem flachen Zuspiel zu Tachie, dass jedoch von Steurer unterbunden wird. Wenige Sekunden später taucht Pasalic halbrechts im Strafraum völlig Blank auf. Der Youngster will den Ball mit seinem linken Fuß im rechten Kreuzeck unterbringen. Allerdings gerät er in Rücklage, wodurch der Ball deutlich über den Querbalken fliegt.

18 Die Zebras kommen langsam aber sicher besser ins Spiel. Raschl versucht eine längere Ballstafette zu stoppen und bringt Bakalorz im Mittelfeld mit einem groben Einsteigen zu fall. Der Dortmunder Stratege hätte sich in dieser Situation auch nicht über eine Gelbe Karte beschweren dürfen.

16 Im Gegenzug kommt auch der MSV zu einer ersten Torchance. Moritz Stoppelkampf verschafft sich auf halblinks Platz und versucht den Ball aus gut 20 Metern ins rechte Kreuzeck zu schlenzen. Allerdings wirft sich ein BVB-Verteidiger dazwischen und kann den Versuch vereiteln.

14 Raschl und Pasalic sind die beiden auffälligsten Akteure in der Anfangsphase. Der zentrale Mittelfeldspieler holt sich die Kugel tief und verlagert das Spiel zu seinem kroatischen Mitspieler. Dieser zieht wie gewohnt kurz nach innen und spielt den Ball zurück zu Raschl. Dieser hat gut 20 Meter vor dem Tor Platz und nutzt diesen für einen Abschluss mit dem linken Fuß. Der Flachschuss aufs linke Eck rauscht nur um wenige Zentimeter am Tor von Leo Weinkauf vorbei. Der Duisburger Keeper reagiert nicht und wäre wohl bei einem etwas platzierteren Versuch chancenlos gewesen.

11 Ansgar Knauff nimmt zum ersten mal Fahrt auf. Der schnelle Flügelspieler setzt sich mit seinem Tempo und Durchsetzungsvermögen gegen zwei Spieler durch und dringt bis zur linken Strafraumkante durch. Allerdings gerät sein flaches Zuspiel auf Pasalic zu ungenau.

9 Der BVB ist bislang das dominierende Team und hat klar mehr Ballbesitz. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld versucht Stoppelkampf sofort umzuschalten und Ademi einzusetzen. Sein hoher Steilpass über 30 Meter gerät aber deutlich zu weit und wird von Unbahaun aufgenommen. Dennoch wird es den Zebras gut tun, ihren kreativen Geist und Kapitän wieder an Bord zu haben.

6 Erster schöner Spielzug vom BVB. Raschl spielt den Ball 20 Meter vor dem Tor zu Pasalic, der den Ball direkt zu wieder zu Raschl durchsteckt. Der Schussversuch des Mittelfeldspielers wird jedoch abgeblockt. Die darauffolgende Ecke landet direkt auf dem Kopf von Niklas Dams. Der Innenverteidiger hat 8 Meter vor dem Tor freie Bahn, platziert seinen Kopfstoß aber nicht genau genug. Leo Weinkauf kann den Ball im Nachfassen an sich reißen.

3 Pasalic setzt von der rechten Seite zu einem Dribbling an. Der Linksfuß bemüht sich darum, nach innen zu ziehen und mit seinem starken Fuß abzuziehen. Allerdings wird der Kroate unsanft von Bakalorz gestoppt. Es ist wenig verwunderlich, dass der Spielzerstörer der Duisburger gleich von Beginn an ein Zeichen setzt. Der anschließende Freistoß aus 40 Metern bringt nichts ein.

1 Der Ball rollt auf der ziemlich durchnässten Wiese. Die Duisburger spielen traditionell in den weiß-blau gestreiften Trikots, während die Borussen klassisch in schwarzen Trikots und schwarzen Hosen auflaufen.

1 Spielbeginn

Der BVB II will nach drei Niederlagen gegen die Duisburger in Serie endlich mal wieder gewinnen. Die Chancen stehen gut, zumal die Borussia in der laufenden Saison den etwas stärkeren Eindruck hinterlassen hat. Die beiden Teams befinden sich bereits auf dem Platz und warten auf den Anpfiff von Schiedsrichter Konrad Oldhafer. Die äußeren Bedingungen könnten durchaus ein Faktor werden, da der Dauerregen in Dortmund wieder eingesetzt hat. Hoffen wir, dass das Spiel nicht ganz so grau wird wie das Wetter.

BVB-Coach Enrico Maassen nimmt im Vergleich zur 1:2-Pleite gegen Osnabrück lediglich eine Veränderung vor. Innenverteidiger Lennard Maloney kann nach seinem Platzverweis konsequenterweise nicht mitwirken und macht Platz für Antonios Papadopoulos. Mit Marco Pasalic, Tobias Raschl, Ansgar Knauff und Steffen Tigges starten zudem gleich mehrere Spieler, die bereits an der Schwelle zum Profi-Team stehen und bereits Einsätze für den amtierenden Pokalsieger hinter sich gebracht haben. Taktisch läuft alles auf ein 3-4-1-2-System heraus.

Im Vergleich zum 0:2 gegen Wehen Wiesbaden hat MSV-Trainer Pavel Dotchev drei Änderungen in der Startelf vorgenommen. In der Innenverteidigung beginnt Vincent Gembalies für den Bulgaren Stefan Velkov. Zudem stehen mit Marvin Bakalorz und Moritz Stoppelkamp zwei erfahrene Kräfte wieder bereit. Demnach reicht es für Mittelfeldspieler Niclas Stierlin und Rechtsaußen Marvin Ajani zunächst nur für die Bank. Am gewohnten 4-2-3-1-System werden die personellen Änderungen von Dotchev aber voraussichtlich nichts ändern.

Der MSV Duisburg befindet sich ebenfalls in einer kleinen Ergebnis-Krise. Nach sechs Punkten aus den ersten drei Spielen setzte es zuletzt zwei Pleiten für die Zebras. Durch die Niederlagen in Magdeburg (1:2) und gegen Wehen Wiesbaden (0:2) findet sich der MSV nur noch auf Rang 14 wieder. Für die Duisburger wird die Partie sicherlich ein wenig richtungsweisend. Mit der dritten Niederlage in Serie müssten sich die Zebras zunächst nach hinten orientieren. Gelingt jedoch der dritte Dreier, stände man immerhin wieder in der oberen Tabellenhälfte.

Borussia Dortmund II musste nach einem gelungenen Saisonstart zuletzt etwas Federn lassen. Nach einem 0:0-Unentschieden gegen den 1.FC Saarbrücken und einer 1:2-Pleite gegen den VfL Osnabrück belegen die Schwarz-Gelben nur noch den elften Tabellenplatz. Allerdings könnte der Aufsteiger mit einem Erfolg vor bis auf Rang drei rücken. Welches Potenzial die BVB-Reserve vor allem offensiv besitzt, hat das Team beim 5:2 gegen den SC Freiburg II bereits hinlänglich bewiesen.