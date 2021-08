45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Die Freiburger drängen in den letzten Momenten der ersten Hälfte auf die Führung und erkämpfen sich mehrere Eckbälle. Ein kurz ausgeführter Eckstoß landet am langen Pfosten bei Kehrer, da sich Risse verschätzt hatte. Der erfahrene Kölner bleibt aber in der Situation und macht den Weg zum Tor zu.

43 Christoph Greger Vikt. Köln Gelbe Karte für Christoph Greger (Viktoria Köln)

Greger erhält beim Versuch einen Konter zu unterbinden die gelbe Karte. Wenige Sekundenspäter kommt Greger erneut zu spät. Schiedsrichterin Hussein muss beide Augen zudrücken, um nicht auf Gelb-Rot zu entscheiden.

42 Daniel Buballa stößt einen spitzen Schrei aus, nachdem er beim Versuch eines langen Schlages am Bein getroffen wird. Inzwischen sind doch einige Nicklichkeiten dabei.

39 Das Spiel wird etwas zerfahrener. Die Kölner bemühen sich die Kontrolle, haben aber Probleme mit den Freiburgern, die gut verschieben und die ballführenden Spieler unter Druck setzen. Momentan wechselt der Ballbesitz sehr schnell. Aktuell ist das Spiel unterbrochen, nachdem Aaron Berzel seinen Gegenspieler Kehrer mit dem Fuß an der Achillessehne getroffen hat. Kehrer hätte 30 Meter halbrechts vor dem Tor fast schon freie Bahn gehabt. Pech für den SC, zumal Kehrer nicht mal einen Freistoß erhält.

36 Amyn rutscht weg und lädt die Freiburger zu einem Konter ein. Die Breisgauer verlagern den Ball nach links. Risch gibt das Leder jedoch zum nachgerückten Flum weiter, der 30 Meter vor dem Tor nicht schnell genug eine passende Option findet. Der erfahrene Mittelfeldspieler wird vom Ball getrennt.

33 Amyn setzt zu einem sehenswerten Dribbling an. Technisch ist der junge Offensivspieler wahrlich brillant unterwegs. Körperlich fehlt ihm jedoch noch einiges. Sandrino Braun-Schumacher nutzt die Schwäche seines Gegenspielers aus und schiebt 25 Meter vor dem Tor energisch seinen Körper dazwischen.

30 Emilio Kehrer Freiburg II Gelbe Karte für Emilio Kehrer (SC Freiburg II)

Emilio Kehrer trifft seinen Gegenspieler bei einem Kopfballduell mit dem Ellenbogen im Gesicht und sieht zu Recht die Gelbe Karte. Hier ist jetzt ordentlich Leben drin.

30 Für seine Freistöße war Risse schon in der Bundesliga berüchtigt. Nach einem Foul an Klefisch erhält der Kölner die Chance aus 22 Meter zentraler Position. Risse prüft Torwart Atubolu mit einem strammen Rechtsschuss, der allerdings zu zentral auf den Schlussmann kommt. Der SC-Keeper hat jedoch wie bereits in der Anfangsphase Probleme und kann den Ball nur unsauber nach vorne parieren. Allerdings ist kein Kölner zum Nachschuss zur Stelle.

28 Wunderbarer Angriff von den Breisgauern. Nach einem herrlichen Doppelpass mit Noah Weißhaupt dringt Sascha Risch an die Grundlinie und flankt den Ball von der linken Seite präzise nach innen. Elf Meter vor dem Tor steht Yannik Engelhardt frei. Sein Kopfball aus zentraler Position geht jedoch drei Meter vorbei. Auf der anderen Seite zeigt Hong ein sehenswertes Dribbling. Der 18-Jährige dreht an der linken Strafraumkante zwei Gegenspieler ein und feuert den Ball aufs linke Kreuzeck. Sein Versuch geht nur wenige Zentimeter am Tor vorbei.

25 Nach einem scharf und präzise getretenen Freistoß von Risse aus 40 Metern, halbrechter Position, kommt Buballa mit dem Kopf an den Ball und zielt aufs rechte Eck. Der halbhohe Kopfball findet den Weg in die Maschen, jedoch bleibt der Jubel bei den Kölner aus. Schiedsrichter Hussein hat richtigerweise einen Ellenbogeneinsatz gegen Braun-Schumacher abgepfiffen.

22 Patrick Sontheimer Vikt. Köln Gelbe Karte für Patrick Sontheimer (Viktoria Köln)

Sontheimer arbeitet im Mittelfeld zu sehr mit den Armen und sieht die erste Gelbe Karte der Partie. Diese quittiert er mit einem skeptischen Blick. Allerdings lag die Schiedsrichterin richtig.

20 Dafür, dass in den ersten 20 Minuten eigentlich kaum etwas passiert ist, haben wir schon viele Tore gesehen. Der Ausgleich der Freiburger lag jedenfalls überhaupt nicht in der Luft. Letztlich war es aber auch hier wieder ein individueller Fehler, der den Kölnern zum Verhängnis wird.

17 Emilio Kehrer Freiburg II Tooor für SC Freiburg II, 1:1 durch Emilio Kehrer

So schnell kann es gehen. Risch nimmt auf der linken Seite Fahrt auf und zieht mit Tempo in den Sechzehner ein. 14 Meter vor dem Tor lässt Greger ungeschickt das Bein stehen. Schiedsrichterin Hussein entscheidet zu Recht sofort auf Elfmeter. Kehrer führt aus und macht mit etwas Glück den Ausgleich. Nicolas war an dem scharfen, recht platzierten aber halbhohen Elfmeter noch mit dem Fingerspitzen dran. Das reichte aber nicht mehr, um den Ball um den rechten Pfosten zu lenken.

16 Handle spielt einen schönen langen Steilpass über die rechte Seite auf Hong. Der Angreifer hat ein wenig Platz, findet den Weg aber in die Mitte nicht und wird von drei Verteidigern umzingelt. Dennoch hatte der Angriff zumindest einen Hauch vom erfolgreichen Spielzug beim 1:0.

14 Kliefisch spielt einen eher unnötigen Rückpass auf Torhüter Nicolas. Dieser kann unter Bedrängnis keinen sauberen Schlag nach vorne ausführen, wodurch der Ball auf Höhe der Mittellinie ins Aus spielt. So wirklich für Ruhe können die Kölner in Ballbesitz-Momenten noch nicht sorgen. Allerdings ist die Spielweise ohnehin eher auf Konter ausgelegt, wodurch die frühe Führung ein gefundenes Fressen ist. Defensiv stehen die Kölner bislang absolut sicher.

11 Wir sehen eine sehr lebhafte Anfangsphase. Die Kölner begeistern durch ein aggressives Pressing, guten Balleroberungen und schnellen Umschaltmomenten. Auf der anderen Seite hat Freiburg II oft Probleme, die erste Pressing-Linie zu überspielen.

8 Simon Handle Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 1:0 durch Simon Handle

Die Kölner erwischen den besseren Start und gehen durch Simon Handle in Führung. Mindestens 50 Prozent des Treffers gehören aber Vorlagengeber Marcel Risse, der seine ganze Qualität zeigt und einen wunderbaren, 30 Meter langen Steilpass über die rechte Seite spielt. Handle startet perfekt, übernimmt das Leder und zieht von zehn Metern aus halbrechter Position ab. Sein Fachschuss ins lange Eck ist für Freiburg-Keeper Noah Atubolu nicht zu halten.

4 Zittern bei den Freiburgern! Aymin erobert den Ball 40 Meter vor dem Tor, geht einige Schritte und zieht aus 25 Metern zentral vor dem Freiburger Kasten ab. Sein halbhoher Schuss ist eigentlich zu zentral, führt aber beinahe zum 1:0, weil der Noah Atubolu ein wenig über die Finger flutscht. Allerdings gelingt es dem jungen Keeper gerade noch, das Leder rechtzeitig von der Linie zu kratzen. Da hatten einige Kölner den Torschrei schon auf den Lippen.

2 Mit etwas Verspätung rollt der Ball, nachdem sich die Freiburger in der Kabine etwas länger Zeit genommen haben. Die Breisgauer spielen in den schwarzen Trikot, während Viktoria Köln gänzlich in Weiß agiert. Nach einer guten Minute gibt der Freiburger Lars Kehl den ersten Schuss aus 30 Metern ab. Der Mittelfeldspieler trifft den Ball aber nicht sauber, wodurch sein Flachschuss fünf Meter am linken Pfosten vorbei geht.

1 Spielbeginn

Bei Viktoria Köln gibt es noch eine Veränderung. Johannes Lorch hat sich beim Aufwärmen verletzt, weshalb er von Patrick Sontheimer ersetzt werden muss. In wenigen Minuten wird Schiedsrichterin Riem Hussein die Partie eröffnen. Die beiden Teams begegnen sich zum ersten Mal in einem Pflichtspiel.

In der Startelf der Freiburger finden wir hingegen gleich vier Veränderungen im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen die Würzburger Kickers vor. Nicht mit dabei sind Patrick Kammerbauer, Robert Wagner, Nishan Burkart und Nils Petersen. Letzterer war nach seiner Verletzungspause nur übergangsweise dabei, um Spielrhythmus zu erlangen. Dafür rücken Sascha Risch, Lars Kehl, Julius Tauriainen und der sehr erfahrene Johannes Flum in die erste Elf. Taktisch ist ein 5-4-1-System zu erwarten, in dem Emilio Kehrer als einzige Spitze auflaufen wird. Das Durchschnittsalter der Freiburger beträgt lediglich 22,3 Jahre, wenngleich die 33-jährigen Braun-Schumacher und Johannes Flum den Schnitt ordentlich anheben.

Trainer Olaf Janssen nimmt im Vergleich zur 0:3-Pleite gegen die Münchner Löwen lediglich eine Änderung vor. Für den gelb-rot-gesperrten Innenverteidiger Maximilian Rossmann ist Niklas May mit dabei. Der 19-Jährige wird jedoch voraussichtlich im zentralen Mittelfeld agieren und Jeremias Lorch in die Abwehrkette rücken. Ansonsten sollen es die zehn Spieler richten, die in Unterzahl keine Chance gegen 1860 München hatten. Vieles wird davon abhängen, wie sicher die Defensive nach zuletzt neun Gegentoren in drei Spielen steht. Offensiv hat die Elf mit Spielern wie Marcel Risse und Youssef Amyn eigentlich genug Qualität.

Das Freiburger Reserveteam verabschiedete sich am vergangenen Spieltag von einem Abstiegsplatz. Mit dem 1:0-Erfolg sicherte sich das Team nicht nur den ersten Saisonsieg, sondern rehabilitierte sich auch nach den deutlichen Pleiten gegen Dortmund II (2:5) und Türkgücü München (0:3). Demnach ist der Aufsteiger mit fünf Punkten aus fünf Spielen einigermaßen im Soll. Mit einem Punkt gegen die Kölner könnte der SC vermutlich schon leben, zumal man somit weiterhin vier Zähler vor dem Gegner und höchstwahrscheinlich über dem Strich bleiben würde.

Die Kölner stehen nach einem bösen Fehlstart auf dem vorletzten Tabellenplatz. Lediglich am zweiten Spieltag konnte der Klub gegen den FSV Zwickau einen Punkt mitnehmen. Nach dem packenden Pokal-Match gegen die TSG 1899 Hoffenheim, dass erst in der Verlängerung mit 2:3 verloren ging, setzte es in der Liga drei Pleiten. In den Partien gegen Verl (1:3), Waldhof Mannheim (2:3) und 1860 München (0:3) offenbarte das Team vor allem defensiv Schwächen. Gegen die Münchner Löwen hatte das Team von Olaf Janssen zudem mit einer langen Unterzahl zu kämpfen. Die Kölner stehen definitiv unter Zugzwang. Ein Dreier gegen den Aufsteiger ist fast schon Pflicht.