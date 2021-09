5 Nun holen die Hausherren die erste Ecke heraus. Und tatsächlich kommt Aziz Bouhaddouz frei zum Kopfball, allerdings aus beträchtlicher Entfernung und aus Rücklage. Die Bogenlampe segelt weit am Kasten vorbei.

4 Viele nicklige Fouls in der Anfangsphase. Nun geht Marvin Bakalorz zu ungestüm in den Zweikampf mit Bryan Henning.

2 Da hätten die Hausherren mal Platz gehabt, zum Unmut der Fans und von Pavel Dotchev bekommt Moritz Stoppelkamp allerdings das Foul gepfiffen.

1 Eric Müller aus Bremen pfeift die Begegnung an, die gelb gekleideten Gäste haben Anstoß.

1 Spielbeginn

Dabei ist die heutige Partie für den gebürtigen Schweizer Ademi eine ganz besondere. Von 2013 und 2020 lief er mit zwischenzeitlichen Unterbrechungen für Braunschweig auf. Die längste Unterbrechung war zwischen 2017 und 2019 in Würzburg, wo er ausgerechnet vom heutigen BTSV-Coach Michael Schiele trainiert wurde. Heute muss Orhan Ademi erstmal mit der Bank vorlieb nehmen, darf aber sicher auf einen Teileinsatz hoffen.

Bei den Niedersachsen dürfen mit Lion Lauberbach und Maurice Multhaup wieder die beiden Akteure in der Offensivreihe ran, die sich beim 2:2 in Osnabrück in die Torschützenliste eintragen konnten. Pavel Dotchev wechselt im Vergleich zur 0:1-Niederlage in München nur einmal, bringt den genesenen Aziz Bouhaddouz für Orhan Ademi.

BTSV-Cheftrainer Michael Schiele hat es schon im Vorfeld angekündigt: Es wird eine andere Elf auf dem Platz stehen als gegen Hildesheim. Zum einen warnte er vor den individuell starken Zebras und verwies darauf, dass sie ihr letztes Heimspiel gewinnen konnten. Zum anderen merkte er auch die eigene starke Auswärtsbilanz an.

Braunschweig ist in der 3. Liga seit fünf Spielen ungeschlagen. Alles in Ordnung also? Mitnichten. Denn im Landespokal-Viertelfinale schieden die Löwen unter der Woche mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten Hildesheim aus und verpassten so vorzeitig eine große Chance auf den Einzug in den DFB-Pokal.

"Es werden viele nicht glauben, aber was die Leistung betrifft, war es für mich ein Schritt nach vorne. So kurz vor Schluss dürfen wir das Spiel aber einfach nicht verlieren" - das war die Aussage von MSV-Chefcoach Pavel Dotchev nach der 0:1-Niederlage bei Türkgücü München. Zuvor hatten die Zebras im Heimspiel gegen Würzburg ihren dritten Saisonsieg eingefahren, auf zwei Dreier in Folge warten sie aber noch vergeblich.