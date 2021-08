87 Michael Eberwein Hallescher Tooor für Hallescher FC, 4:4 durch Michael Eberwein



85 Die Begegnung ist wieder freigegeben und Christopher Lannert wieder zurück auf dem Rasen. Was hat die Schlussphase noch zu bieten?

83 Christopher Lannert hält sich an der Rippe und muss behandelt werden. Sollte der Abwehrmann nicht weitermachen können, müsste der SC Verl mit zehn Mann die Partie zu Ende bringen.

81 Guerino Capretti bringt drei frische Kräfte für die letzten zehn Spielminuten. Damit sind alle Wechseloptionen aufgebraucht.

80 Emanuel Mirchev Verl Einwechslung bei SC Verl: Emanuel Mirchev

80 Lukas Petkov Verl Auswechslung bei SC Verl: Lukas Petkov

80 Mael Corboz Verl Einwechslung bei SC Verl: Mael Corboz

80 Vinko Šapina Verl Auswechslung bei SC Verl: Vinko Šapina

80 Oliver Schmitt Verl Einwechslung bei SC Verl: Oliver Schmitt

80 Leandro Putaro Verl Auswechslung bei SC Verl: Leandro Putaro

77 Julian Derstroff Hallescher Gelbe Karte für Julian Derstroff (Hallescher FC)



76 Guerino Capretti Verl Gelbe Karte für Guerino Capretti (SC Verl)



75 Julian Derstroff Hallescher Tooor für Hallescher FC, 3:4 durch Julian Derstroff

Was ist noch drin für den HFC? Michael Eberwein steckt von links in den Strafraum auf Julian Derstroff durch, der aus spitzem Winkel mit einem Lupfer den Ball im Tor unterbringt. Ein wunderschöner Treffer, der eine spannende Schlussphase verspricht.

72 Da war mehr drin! Erneut erreicht eine Flanke in der linken Strafraumhälfte Terrence Boyd. Der hat freie Bahn, aber schafft es nicht den Ball platziert auf den Kasten zu köpfen. Stattdessen fliegt die Kugel ungefährlich einmal quer durch den Sechzehner.

70 Eine schöne Hereingabe aus dem rechten Halbfeld erreicht Terrence Boyd am linken Pfosten. Der köpft stark auf die kurze Torecke, aber dort steht ihm Cottrell Ezekwem im Weg. Immerhin gibt es einen Eckball für den Hallescher FC.

67 Der Doppelpacker geht vom Rasen. Was für ein starkes Startelfdebüt für Ron Berlinski in der 3. Liga, der diesen Sommer vom RSV Meinerzhagen zum Sportclub kam.

67 Patrick Schikowski Verl Einwechslung bei SC Verl: Patrick Schikowski

67 Ron Berlinski Verl Auswechslung bei SC Verl: Ron Berlinski

64 Fast der 5. Treffer für den SC! An der rechten Seitenlinie verliert Julian Derstroff fahrlässig die Kugel gegen Lukas Petkov, der direkt Kasim Rabihic in die Spitze schickt. Die Gastgeber haben Glück, dass sein Schuss aus 15 Metern halbrechter Position knapp am linken Pfosten vorbeizischt.

60 Sven Müller fängt einen Freistoß ab und die Situation ist damit eigentlich vorbei. Doch Cottrell Ezekwem läuft noch unglücklich in den Keeper hinein, der kurzzeitig behandelt werden muss.

57 Nico Ochojski Verl Einwechslung bei SC Verl: Nico Ochojski

57 Luca Stellwagen Verl Auswechslung bei SC Verl: Luca Stellwagen

56 Luca Stellwagen zeigt an, dass es für ihn nicht weitergeht. Er wird noch behandelt, aber an der Seitenlinie macht sich schon Nico Ochojski bereit.

55 Louis Samson Hallescher Gelbe Karte für Louis Samson (Hallescher FC)

Luca Stellwagen marschiert und kann durch Louis Samson nur mit einem taktischen Foul gestoppt werden. Dafür sieht der Hallenser völlig zu Recht die Gelbe Karte.

52 Lukas Petkov Verl Tooor für SC Verl, 2:4 durch Lukas Petkov

Der Sportclub legt nach! Der HFC ist eigentlich am Drücker, doch ein Fehlpass von Terrence Boyd leitet einen Angriff der Verler ein. Dabei treibt Lukas Petkov das Leder durch die gegnerische Hälfte und lässt zwei Gegenspieler ins leere laufen. Von der Strafraumgrenze fasst er sich ein Herz und hämmert den Ball mit einem Flachschuss in die Maschen.

51 Nach einer Ecke von der rechten Seite wird ein Schuss von Jan Shcherbakovski abgeblockt. Anschließend geht es im Fünfmeterraum hin und her, aber der SC Verl bekommt immer wieder ein Bein dazwischen und kann die Situation klären.

48 Klasse Parade von Niclas Thiede! Eine Flanke von der linken Seite verlängert Cottrell Ezekwem unglücklich zu Jan Shcherbakovski. Der bringt den Ball per Kopf aus sieben Metern auf den Kasten, doch Niclas Thiede ist zur Stelle und rettet mit einem sensationellen Reflex zur Ecke.

46 Weiter geht's im Leuna-Chemie-Stadion in Halle. Bei den Hausherren ist nun Julian Derstroff mit von der Partie. Was haben die zweiten 45 Minuten zu bieten?

46 Julian Derstroff Hallescher Einwechslung bei Hallescher FC: Julian Derstroff

46 Julian Guttau Hallescher Auswechslung bei Hallescher FC: Julian Guttau

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine ereignisreiche erste Halbzeit mit insgesamt fünf Treffern geht zu Ende. Nach 45 Minuten führt der SC Verl mit 3:2 beim Hallescher FC. Die Hausherren starteten zunächst besser ins Spiel. In der 9. Minute brachte Michael Eberwein sein Team daher auch verdient in Führung. Doch plötzlich spielten nur noch die Gäste, die durch Ron Berlinski (12.) und Leandro Putaro (20.) das Spiel drehten. Munter ging es weiter, denn der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Freistoß brachte Michael Eberwein den Ball per Kopf im Tor unter und schnürte damit schon nach 25 Minuten einen Doppelpackt. Die Partie gestaltete sich fortan völlig offen, aber der SC Verl war zielstrebiger. So war die erneute Führung durch den zweiten Treffer von Ron Berlinski völlig verdient. Es wird spannend, wie sich die beiden Mannschaften nach dieser furiosen ersten Hälfte nach dem Seitenwechsel präsentieren werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Dicke Chance für den HFC! In der rechten Strafraumhälfte erreicht ein Zuspiel Terrence Boyd. Der fackelt nicht lange und lässt aus zwölf Metern aus der Drehung einen strammen Schuss ab. Niclas Thiede macht sich jedoch ganz lang und kann mit einer Glanztat den Ausgleich verhindern.

43 Lukas Petkov Verl Gelbe Karte für Lukas Petkov (SC Verl)

Lukas Petkov reißt Niklas Kastenhofer im Zweikampf zu Boden und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

39 Jan Shcherbakovski Hallescher Einwechslung bei Hallescher FC: Jan Shcherbakovski

39 Tom Zimmerschied Hallescher Auswechslung bei Hallescher FC: Tom Zimmerschied

38 Tom Zimmerschied bricht ein Laufduell hab und lässt sich behandeln. Es sieht nicht so aus, als könne er weitermachen.

35 Ein klasse Auftritt der Verler, die alles zeigen, was sie noch am Dienstag gegen Braunschweig haben vermissen lassen. Wie reagieren die Hausherren auf den erneuten Rückstand?

34 Ron Berlinski Verl Tooor für SC Verl, 2:3 durch Ron Berlinski

Wahnsinn! Was für ein Spiel! Christopher Lannert knallt von der rechten Seite den Ball flach in den Fünfmeterraum, wo erneut Ron Berlinski lauert. Der reagiert schneller als sein Gegenspieler Jonas Nietfeld und schiebt die Kugel aus fünf Metern an Sven Müller vorbei über die Linie.

32 Auf der anderen Seite kämpft sich Terrence Boyd durch und passt in die linke Strafraumhälfte zu Julian Guttau. Der lässt aus spitzem Winkel einen kraftvollen Schuss ab, den Niclas Thiede erst im Nachfassen festhalten kann.

31 Mit der Hacke setzt Vinko Šapina auf der linken Seite Luca Stellwagen in Szene. Der bringt den Ball scharf, aber deutlich zu hart geschossen vor das Gehäuse. So verpasst in der Box Ron Berlinski die Pille und mit Einwurf für den HFC geht es weiter.

28 Die Partie ist wieder völlig offen. Beide Teams verstecken sich nicht und wollen nachlegen. Dementsprechend eng geht es im Mittelfeld zur Sache.

25 Michael Eberwein Hallescher Tooor für Hallescher FC, 2:2 durch Michael Eberwein

Doppelpack für Michael Eberwein! Von der linken Seite bringt Jonas Nietfeld eine Ecke butterweich in den Strafraum. Dort steigt Michael Eberwein zehn Meter vor dem Tor am höchsten und verlängert den Ball wunderbar platziert in die lange Torecke. Gästekeeper Niclas Thiede bleibt chancenlos.

20 Leandro Putaro Verl Tooor für SC Verl, 1:2 durch Leandro Putaro

Die Ostwestfalen drehen die Partie! Sven Müller hat den richtigen Riecher, aber beim knallharten Schuss von Leandro Putaro in die rechte Torecke ist er dennoch machtlos. Der SC Verl belohnt sich für zehn starke Minuten seit dem Gegentreffer.

19 Elfmeter für den SC Verl! Julian Guttau geht kurz hinter der Strafraumgrenze stümperhaft gegen Kasim Rabihic zur Sache, der daraufhin zu Boden geht. Schiedsrichter Florian Lechner zögert keine Sekunde und zeigt auf den Punkt.

14 Und schon wieder brennt ist im Strafraum der Hausherren! Eine Hereingabe von der rechten Seite erreicht Lukas Petkov in der Strafraummitte. Aus der Drehung setzt er einen strammen flachen Schuss, den aber Keeper Sven Müller mit einem starken Reflex pariert. Niklas Kastenhofer klärt den Ball schließlich zur Ecke.

12 Ron Berlinski Verl Tooor für SC Verl, 1:1 durch Ron Berlinski

Der SC Verl ist wieder da! Die Gäste fahren ihren ersten guten Angriff und Kasim Rabihic steckt perfekt auf Ron Berlinski durch. Niklas Kastenhofer hebt das Abseits auf und aus halbrechter Position bringt Berlinski den Ball im Tor unter. Eine starke Antwort des Sportclubs!

9 Michael Eberwein Hallescher Tooor für Hallescher FC, 1:0 durch Michael Eberwein

Da zappelt der Ball im Netz! Von der rechten Flanke schlägt Niklas Kreuzer die Kugel im hohen Bogen in den Strafraum. Im Fünfmeterraum herrscht daraufhin Chaos. Irgendwie stochert Terrence Boyd den Ball zu Michael Eberwein, der das Spielgerät aus zehn Metern in die Maschen haut.

8 Tom Zimmerschied wird auf der rechten Außenbahn von Luca Stellwagen zu Fall gebracht. Für Luca Stellwagen gibt es eine mündliche Ermahnung und für den HFC einen Freistoß aus guter Position.

5 Ein guter Start der Schnorrenberg-Elf, die von der ersten Sekunde an wach ist und den Weg nach vorne sucht. Die Gäste will man wohl gar nicht erst im Spiel ankommen lassen.

3 Da hat nicht viel gefehlt! Auf halbrechter Position lässt der Sportclub Tom Zimmerschied zu viel Raum und Zeit. Der Mittelfeldmann zieht in den Strafraum ein und lässt einen strammen Flachschuss ab, der nur wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbeigeht.

1 Da ist direkt die erste Chance für den HFC! Michael Eberwein wird die rechte Strafraumlinie entlang geschickt. Er bringt den Ball kraftvoll flach vor das Tor, wo Julian Guttau den frühen Führungstreffer aus kurzer Distanz nur knapp verpasst.

1 Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start?

1 Spielbeginn

Der Sportclub hat unter der Woche noch einmal auf dem Transfermarkt zugegriffen. Steffen Schäfer stößt vom VVV Venlo zu den Ostwestfalen. Der Innenverteidiger unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. Heute steht er aber noch nicht im Kader.

Beim Heimteam heißt es: Never change a winning team! Trainer Florian Schnorrenberg vertraut auf die Elf, die am vergangenen Freitag und Dienstag erfolgreich war. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen steht der FC auf dem 6. Platz - nur einen Punkt hinter Spitzenreiter SV Wehen Wiesbaden. Da die Konkurrenz erst ab Morgen spielt, ist daher heute sogar die zwischenzeitliche Tabellenführung drin.

Im Vergleich zur Partie gegen Braunschweig verändert Guerino Capretti seine Startaufstellung auf drei Positionen. Für den fehlenden Cyrill Akono startet Lukas Petkov. Zudem müssen Julian Schwermann und Mael Corboz zunächst auf der Bank Platz nehmen. Sie werden durch Vinko Šapina und Ron Berlinski ersetzt.

Eine ganz bittere Nachricht erreichte die Verler einen Tag nach dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Cyrill Akono, der kurz vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, fällt für etwa drei Monate aus. Er zog sich nach einer Torchance durch einen unglücklichen Sturz eine Schultereckgelenksprengung zu.

Die Englische Woche geht zu Ende und hätte für die beiden Vereine nicht unterschiedlicher verlaufen können: Während die Hausherren auf zwei Siege gegen Viktoria Berlin und den 1. FC Kaiserslautern (jeweils 1:0) zurückblicken, verlor der Sportclub gegen den SV Meppen mit 0:2 und Eintracht Braunschweig mit 0:3. So gilt es für das Team von Guerino Capretti die 3. Niederlage innerhalb von sieben Tagen zu verhindern, wohingegen der Hallescher FC auf die perfekte Woche schielt.