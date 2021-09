45 Ende 1. Halbzeit

45 Gugganig führt den Standard aus, bleibt aber direkt an der Mauer hängen.

45 Und noch eine gute Möglichkeit wird es für die Heimmannschaft geben. Köhler zieht unmittelbar vor der Box an Klefisch vorbei. Dieser lässt das Bein stehen und bringt den Osnabrücker zu Fall.

45 Der VfL wird noch einmal gefährlich. Opoku spielt mit Heider knapp vor dem Strafraum einen ansehnlichen Doppelpass und zieht dann von halbrechts aus 20 Metern ab. Wieder wird der Schuss geblockt.

45 Die Verantwortlichen haben sich darauf geeinigt, das Spiel zunächst ohne Licht fortzusetzen, um sich dann in der Halbzeitpause um die Elektronik zu kümmern. Auch die Anzeigetafel hat sich verabschiedet.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

45 Er diskutiert mit den Vereins-Verantwortlichen. Die Stimmung ist zumindest trotzdem gut, der Unparteiische kann noch lachen.

45 Bereits in seinem zweiten Drittligaspiel muss der junge Schiedsrichter und Student Hempel eine außergewöhnliche Situation meistern. Erlebt man auch nicht alle Tage.

44 Beide Trainer nutzen die Pause und geben ihren Mannschaften und einzelnen Spielern hektisch Anweisungen. Zitat Kommentator: "Janßen ist auf Hochtouren, wenn der so weiter macht, können wir seinen Kopf als Lampe benutzen". Er scheint, nicht wirklich zufrieden zu sein mit der Leistung seiner Elf.

42 Kuriose Situation: an der Bremer Brücke hat es sich schlagartig verdunkelt, das Flutlicht ist ausgefallen! Schiedsrichter Hempel hat die Partie unterbrochen.

40 "Raus, raus, raus!", tönt es von der Trainerbank nach einem geklärten Ball der Westfalen. Seine Jungs lassen sich zu weit hinten rein drängen in Janßens Augen.

39 Ein Ballverlust im Dribbling von Klefisch halblinks nahe der Mittellinie schalten diesmal aber die Gastgeber schnell um. Köhler kommt im Rückraum an die Kugel, fackelt nicht lange und schließt ab. Der Flachschuss aus 20 Metern auf das rechte Eck ist aber nicht gut genug für den warmgeschossenen und bisher fehlerlosen Nicolas.

37 Bisher können die Kölner nur über schnelle Umschaltsituationen gefährlich werden. Die werden von den Weiß-Hemden aber nicht oft gut ausgespielt.

36 Aus dem anschließenden Eckstoß können die Gäste kein Kapital schlagen.

35 Auf der anderen Seite erarbeitet sich die Viktoria auch mal wieder einen Eckstoß. Risse lässt halbrechts vor der Box mit einer angetäuschten Flanke einen Verteidiger stehen und legt dann nach links ab zu Lorch. Dessen Direktabnahme mit rechts wird abgefälscht.

34 Klaas setzt auf der linken Außenbahn stark nach und kommt nach Doppelpass mit Heider von der Grundlinie am kurzen Fünfereck beinahe wieder in Ballbesitz. Greger kann allerdings noch vor ihm klären und wird dann vom Offensivmann rüde umgerannt.

32 Nach einem zu kurz geratenen Freistoß aus dem Halbfeld könnte Köln über Philipp umschalten. Der bleibt im 1-gegen-1 aber direkt am Freistoßschützen Simakala hängen und es geht wieder in die andere Richtung.

30 Für die rechtsrheinischen Kölner gibt es in diesen Momenten kaum einmal Entlastung.

28 Die Osnabrücker drücken, die Osnabrücker wollen. Man spürt auch die Unterstützung, die die Fans hier an der Bremer Brücke mitbringen. Belohnen konnten sich die Jungs um Daniel Schernig aber noch nicht.

27 Wieder steht der 24-Jährige im Mittelpunkt des Geschehens. Er antizipiert einen Rückpass zum Keeper auf der linken Seite und kann dazwischengehen. Er versucht, Nicolas rechts zu umkurven. Der Hüter hat aber damit gerechnet, bleibt auf den Beinen und macht den Winkel ganz spitz. Kein Vorbeikommen an ihm bisher!

25 Ba-Muaka Simakala Osnabrück Gelbe Karte für Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück)

In dieser Situation geht der Youngster aber ziemlich überzogen in einen Zweikampf. Unweit der Mittellinie grätscht er von hinten in die Beine vom vorbeiziehenden Heister.

24 Der von einer Verletzungspause zurückkehrende Simakala ist gut in der Partie und bisher der auffälligste Spieler auf dem Platz.

23 Der Eckstoß bringt im Anschluss nichts mehr ein.

22 Simakala nimmt sich des Standards an. Aus 25 Metern visiert er das Torwarteck links von der Mauer an und zieht ab. Der Ball kommt präzise und mit viel Wucht, Nicolas ist aber zur Stelle und lenkt zur Ecke.

21 David Philipp Vikt. Köln Gelbe Karte für David Philipp (Viktoria Köln)

Philipp kommt im Zentrum der eigenen Hälfte zu spät in einen Zweikampf und steigt auf Kleinhansls Fuß, nachdem der den Ball bereits weiterspielte.

20 Die Fans merken, dass ihre Mannschaft am Drücker ist und werden lauter.

19 Nach der kurzen Pause geht es für beide Spieler weiter.

18 Ein sehr ansehnliches Spiel bisher ist im Moment kurz unterbrochen. Bei einem Kopfballduell im Strafraum nach einer Osnabrücker Ecke prallen Heider und Fritz mit den Köpfen zusammen.

16 Simakala schlägt aus dem linken Halbraum einen gefährlichen Freistoß und zieht den lang auf den zweiten Pfosten. Dort findet das Zuspiel den Kopf von Opoku, der sich wohl nicht so recht zwischen Torschuss und Ablage entscheiden kann. Das Leder kommt ohne viel Druck auf den Kasten und ist kein Problem für den Schlussmann.

15 Osnabrück setzt sich am Sechzehner der Höhenberger fest. Klaas versucht es erneut, diesmal aus dem rechten Halbraum. Der Schuss aus 25 Metern rauscht aber deutlich am linken Pfosten vorbei.

13 Es geht hin und her: Ein langer Freistoß aus dem rechten Halbfeld, den Lorch am zweiten Pfosten auf das Tor zu drücken vermag, geht es ganz schnell wieder auf die andere Seite. Torwart Kühn hat keine Schwierigkeiten mit dem Kopfstoß und macht das Spiel schnell. Mit kurzen, schnellen Pässen geht es über die rechte Seite nach vorne und von da per Seitenwechsel nach links zu Simakala. Der zieht vor dem Strafraum nach rechts innen, wird beim Abschluss aber geblockt.

12 In anderen Angriffen dagegen setzen sie auf Angriffspressing und laufen sogar die hinterste Reihe an. Olaf Janßen scheint seine Elf taktisch sehr gut eingestellt zu haben.

11 Die Westfalen gewähren der Heimmannschaft im Aufbauspiel teilweise relativ viel Platz, um hinten dicht zu machen und dann schnell umzuschalten.

8 Die Niedersachsen mit einer guten Chance! Ein eigentlich zu lang geratener Querpass von Heider von links vor der Box nach rechts auf Klaas kommt doch noch gerade noch bei diesem an, weil Fritz ins Leere grätscht. Der Mittelfeldspieler nimmt die Kugel an und zieht dann mit rechts von halbrechts aus 18 Metern ab. Der aufs lange Eck gezogene Flachschuss kommt aber etwas zu zentral und kann zunächst pariert und dann geklärt werden.

8 Ziemlich temporeich geht es hier zu in den Anfangsmomenten. Den Akteure ist der Spielwitz und Siegeswille anzusehen.

5 Im Anschluss an den Standard schlafen die Lila-Weißen und werden ausgekontert! Handle treibt die Kugel mit Tempo und hat nur noch einen Verteidiger vor sich. Rechts läuft Philipp mit und wird auch bedient. Allerdings kommt der Querpass zu früh und außerdem zu scharf. Der Zehner wird auf die Seite abgetrieben und die Chance ist vorüber.

4 Auf der anderen Seite macht Simakala zum ersten Mal auf sich aufmerksam und zieht auf der rechten Seite an fast allen Verteidigern vorbei. Ein letzter kann dann aber seine Flanke zur Ecke blocken.

3 Der hat Nerven! Im Aufbauspiel wird Torhüter Philipp Kühn angespielt und sofort vom Kölner Kapitän Risse unter Druck gesetzt. In aller Seelenruhe legt sich der letzte Mann den Ball noch nach links und spielt dann einen halben Meter vor der Torlinie mit links zur Seitenbahn weg. Um ein Haar hätte die Grätsche von Risse den Pass (möglicherweise ins Tor) abgefälscht.

2 Und die wird auch gleich gefährlich: nach der Kopfballverlängerung von Lorch fliegt die Kugel zentral in den Fünfer, wo Berzel relativ frei zum Abschluss kommt. Er trifft den halbhoch anfliegenden Ball mit seinem schwachen linken Fuß aber überhaupt nicht und die Gefahr ist gebannt.

1 Die Kölner gehen nach dem ersten Ballverlust aggressiv hinterher, setzen nach und erarbeiten sich so eine erste Ecke.

1 Los geht's! Die Viktoria, gekleidet in ganz weißer Montur, stößt an. Der VfL spielt wie gewohnt in lila Trikots.

1 Spielbeginn

Mit bereits 13 Gegentoren stellte sich nach sechs Spielen die Hintermannschaft Kölns als eine Problemstelle dar. Mit jeweils acht geschossenen Toren sind dabei beide Teams offensiv bisher nicht die gefährlichsten. Bei diesem Aufeinandertreffen wird es unter anderem darauf ankommen, wie sicher die Gäste aus Köln hinten stehen werden.

Ganz wider dem Motto "neve change a winning team" rotiert Janßen auf insgesamt fünf Positionen. Für Buballa rückt Fritz in die Verteidigung. Lorch und Heister vertreten Sontheimer und May im Mittelfeld und in der Offensive werden Amyn und Hong durch Philipp und Jastremski ersetzt. Die Aufstellungen können im Spielschema eingesehen werden.

Auch die Mannen vom Höhenberg in Köln konnten am letzten Spieltag durch den 3:1-Erfolg über die Amateure des SC Freiburg Selbstvertrauen gewinnen. Das hatte der Vorjahres-Zwölfte allerdings auch wirklich nötig in Anbetracht des sehr verkorksten Auftaktes. Von den ersten möglichen zwölf Punkten, konnte sich die Truppe um Trainer Olaf Janßen lediglich einen einzigen sichern. Heute will sie aber an der Leistung gegen die Breisgauer anknüpfen, um auch an der Bremer Brücke zu punkten.

Bei den Niedersachsen stehen heute im Vergleich zum 3:0-Auswärtssieg gegen Türkgücü München zwei neue Akteure in der Startelf. Für Higl und Traoré spielen Taffertshofer und Simakala.

Als Absteiger aus der 2. Liga hatte sich der VfL Osnabrück den Start in die Saison zunächst sicherlich etwas besser vorgestellt. Nach vier absolvierten Spieltagen stand das Team um Trainer Daniel Schernig mit vier Zählern auf dem Punktekonto dar. Nun scheint sich die Mannschaft nach der etwas größeren personellen Umstrukturierung in der Sommerpause aber gefunden zu haben: mit dem Rückenwind aus zwei Siegen am Stück empfangen die Lila-Weißen die Kölner mit breiter Brust und wollen den Positiv-Trend fortsetzen.