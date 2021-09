45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Aus etwa 27 Metern schießt Vico Meien zumindest in Richtung des Tores. Bereits am Strafraum wird der Flachschuss geblockt.

44 Bevor ein hoher Steilpass gefährlich wird, köpft Kolbeinn Finnsson die Kugel zurück auf Drljača. Der nimmt den Ball mit dem Fuß entgegen und lässt dann einen anlaufenden Stürmer stehen, statt das Leder einfach aufzunehmen. Es klappt aber, also gibt es keine Beschwerden.

43 Trotz des Wirrwarrs kann man Marco Pašalić jetzt nur eine gute Besserung wünschen, zumal die Verletzung nach einem Foulspiel kam.

42 Cebrails Makreckis Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Cebrails Makreckis

42 Marco Pašalić Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Marco Pašalić

42 Marco Pašalić Dortmund II Gelbe Karte für Marco Pašalić (Borussia Dortmund II)

Nach kurzer Rücksprache mit dem Assistenten gibt Schwengers die Gelbe Karte. Der Offizielle hatte das alles nicht sehen können, weil das Spielgeschehen auf der anderen Seite des Feldes stattgefunden hatte.

41 Pašalić betritt das Feld wieder, geht dann doch hinunter und dann wieder einige Schritte auf den Platz, nur um sich hinzusetzen und dort behandeln zu lassen. Das ist im Grunde genommen unsportlich und muss geahndet werden.

40 Nach dem Foul lässt sich Marco Pašalić behandeln und humpelnd doch relativ stark. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht kann er sich in die Pause bringen.

39 Julius Langfeld TSV Havelse Gelbe Karte für Julius Langfeld (TSV Havelse)

Langfeld revanchiert sich nach einem verlorenen Ball mit einer Grätsche gegen Pašalić.

38 Florian Riedel täuscht einen langen Einwurf an, bevor er kurz zum Kollegen nebenan wirft, den Ball zurückbekommt und dann mit dem Fuß flankt. Die Hereingabe verrutscht ihm aber und fliegt quer vor dem Strafraum auf die andere Seite in die Füße eines Dortmunders.

35 Halbrechts tunnelt Pašalić Verteidiger Teichgräber und will dann auch noch Niklas Tasky vernaschne. Der zweite Havelser behauptet sich jedoch und holt sogar einen Abstoß heraus.

34 Keine Mannschaft findet den Durchbruch. Es fehlt an Genauigkeit im letzten Drittel. Gleichzeitig stehen die Defensiven schlicht sehr gut.

30 Im Gegenzug schlagen die Hausherren den Ball in die Mitte, doch Fynn-Luca Lakenmacher erreicht den Ball nicht. Stattdessen trifft er im Kopfballduell Antonios Papadopoulos, der nach kurzer Behandlung weiterspielen kann.

29 Pašalić tritt für den nächsten Eckball an. Einmal mehr springen die Havelser am höchsten, doch passen dann im Nachgang nicht auf. Vor dem Strafraum darf sich Immanuël Pherai frei bewegen und chippt den Ball dann in die Mitte, wo sich Bornemann gelöst hat. Zehn Meter vor dem Tor verpasst er das Zuspiel nur um Zentimeter!

28 Es ist noch nciht ersichtlich, woher nun ein Tor für Havelse kommen könnte, aber ansonsten bleibt die Angelegenheit absolut ausgeglichen. Auch die Borussia findet noch keine klaren Abschlüsse.

25 Teichgräber tänzelt auf einem dünnen Seil und arbeitet viel mit den Armen. Er sollte nicht vergessen, dass er bereits Gelb gesehen hat.

22 Diesmal legt Pašalić vor dem Strafraum ab, aber auch der Mitspieler wird aus 20 Metern geblockt. Die Defensive des TSV steht bis hierhin sicher.

20 Richmond Tachie holt den ersten Eckball für Schwarz-Gelb heraus. Von rechts tritt Pašalić an und zieht den Ball zum Tor hin. Quindt bleibt im Tor, doch vor ihm klären die Kollegen.

18 Im Halbfeld setzt Pašalić zum Dribbling an und setzt sich gegen zwei Havelser durch. Am Strafraum spielt er allerdings nicht nach Außen, sondern sucht trotz versperrten Wegs den Abschluss. Diesen fälscht ein Verteidiger ab, sodass Quindt den hoppelnden Ball sicher aufnehmen kann.

17 Den ersten leichten Druck konnte die Reserve des BVB nicht aufrecht erhalten. Stattdessen fischt Stefan Drljača eine Flanke in seinem ersten Startelf-Einsatz in der 3. Liga aus der Luft.

15 Im Mittelfeld erobert Froese den Ball und schaltet mit langen Schritten schnell um. Sein Pass in die Spitze auf Langfeld gerät allerdings zu nah an den Verteidiger, der im direkten Duell ein Foul gegen den anlaufenden Stürmer herausholt.

14 Linus Meyer TSV Havelse Gelbe Karte für Linus Meyer (TSV Havelse)

Meyer räumt Berkan Taz von hinten mit einem Körpercheck um, bevor der Eckball zu einem Konter werden kann und sieht ebenfalls Gelb. Die Niedersachsen bringen auf jeden Fall eine gesunde Körperlichkeit in diese Partie.

13 Auf der linken Seite holt Langfeld den ersten Eckball der Gastgeber heraus.

11 Marco Pašalić legt sich den Ball für einen direkten Schuss zurecht. Halbhoch fliegt die Kugel durch die Zwei-Mann-Mauer, doch springt einen guten Meter rechts vorbei.

10 Niklas Teichgräber TSV Havelse Gelbe Karte für Niklas Teichgräber (TSV Havelse)

30 Meter vor dem Tor reißt Teichgräber seinen Gegenspieler um, bevor dieser auf den Strafraum zulaufen kann.

10 Diese Halbchance d Dortmunds scheint alles zu sein, was sie gebraucht haben. Jetzt können sie sich vorne festsetzen und früh Druck aufbauen.

9 Der BVB schaltet um und spielt sich sauber bis in den Strafraum. Von links sucht Bornemann einen Abschlussspieler im Zentrum, doch im letzten Moment klärt ein Havelser.

8 Beide Aufsteiger agieren auf einem ähnlichen Niveau. Links zieht Niklas Teichgräber bis zum Strafraum hinunter, doch wird von Papadopoulos gestoppt.

5 Im Mittelfeld begeht auch Linus Meyer ein Foul. In den ersten Sekunden und Minuten ist die Partie noch zerfahren. Die Mannschaften suchen nach ihrem Rhythmus.

4 Den fälligen Freistoß 40 Meter vor dem Tor klären die Dortmunder per Kopf.

3 Bornemann hält im Mittelfeld gegen Tobias Fölster drauf, was die erste richtige Auffälligkeit der Partie ist. Er kommt ohne Verwarnung davon.

1 Der Ball rollt in Hannover. Havelse stößt an in rot-weißen Trikots und spielt gegen die Schwarz-Gelben aus Dortmund. Los geht die wilde Fahrt!

1 Spielbeginn

Die HDI-Arena von Hannover 96 dient dem TSV auch heute als Heimstätte. Beide Mannschaften betreten den Rasen. Es dauert nicht mehr lange.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Patrick Schwengers. Der 28 Jahre junge Offizielle bekommt Unterstützung von den Linienrichtern Lothar Ostheimer und Tobias Wittmann.

Auf beiden Seiten gibt es Debütanten im Kader, wobei Havelse ein bisschen schummelt. Nach dem Spiel im Meppen hat Leon Damer einen neuen Vertrag unterschrieben. Bis Juli stand er ohnehin beim TSV unter Vertrag, doch liebäugelte lange mit einem Wechsel. Nun ist er doch wieder Teil der Mannschaft. Bei Borussia Dortmund sitzen dagegen die Neuzugänge Christian Viet vom FC St. Pauli und der 18-jährige Guille Bueno von Deportivo La Coruña erstmals auf der Bank.

BVB-Trainer Enrico Maaßen fehlen in Ansgar Knauff und Torwart Luca Unbehaun zwei U20-Nationalspieler. Außerdem fallen Steffen Tigges mit Muskelproblemen und Tobias Raschl mit Schmerzen an der Leiste aus. Dafür beginnen Stefan Drljača im Tor sowie Ole Pohlmann, Kolbeinn Finnsson und Timo Bornemann im Feld.

Nach der 1:0-Niederlage in Meppen muss Havelse-Coach Rüdiger Ziehl auf Oliver Daedlow und Julius Düker verzichten. Dafür beginnen Vico Meien und Linus Meyer, der zum ersten Mal seit dem 1. Spieltag für die Niedersachsen in der Startelf steht.

Für die zweite Mannschaft Borussia Dortmunds hätte der Saisonstart kaum besser verlaufen können. In der vergangenen Woche feierten die Schwarz-Gelben einen deutlichen Sieg gegen den MSV Duisburg und schwangen sich damit auf den dritten Platz vor. Bei einem Sieg heute würden sie diesen behaupten und mit einem hohen Sieg sogar auf Platz zwei springen. Gegen den Aufsteiger aus dem Norden scheinen die Chancen dafür vergleichsweise gut zu stehen.

Null Punkte stehen nach sechs Spielen auf dem Konto, womit sich Havelse auf dem letzten Tabellenplatz wiederfindet. So geht es schon früh in der Saison darum, den Anschluss an die Konkurrenz im Abstiegskampf zu halten. Zuletzt zeigte der TSV in Meppen eine ansprechende Leistung, doch verlor letztlich knapp durch einen Treffer in der Schlussphase. Dennoch wollen die Niedersachsen im heutigen Spiel gegen Dortmund auf dieser Leistung aufbauen.