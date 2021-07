46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es in einer relativ ereignisarmen Partie zwischen dem SC Verl und Türkgücü München noch 0:0. Insgesamt hatten die Ostwestfalen optische Vorteile, mehr Ballbesitz und generell waren sie näher am ersten Treffer dran, als die Gäste. Die Münchner probierten es erst einmal defensiv sicher zu stehen, um dann ab und zu schnell zu kontern. Doch auf beiden Seiten fehlte es an der Genauigkeit im letzten oder vorletzten Pass. Auch beim Thema Großchancen steht es unentschieden. Erst scheiterte Petar Slišković mit seinem Kopfball am Pfosten, ehe kurze Zeit später Leandro Putaro seinen Fernschuss an den Querbalken setzte. Hier in Lotte kann weiterhin alles passieren - es bleibt spannend!

45 Ende 1. Halbzeit

42 Noch wenige Minuten sind zu spielen in diesem ersten Durchgang. Und der Sportclub erarbeitet sich eine gute Freistoßposition. Aus halbrechter Position flankt Kasim Rabihic den Ball vor den Kasten der Gäste, doch Keeper René Vollath ist als erster an der Kugel und fängt sie souverän ab.

39 Sebastian Hertner Türkgücü Gelbe Karte für Sebastian Hertner (Türkgücü München)

Die Partie wird abwechslungsreicher und es gibt für ein taktisches Foul auf Höhe der Mittellinie die nächste Verwarnung.

35 Auch der SC Verl trifft das Aluminium! Leandro Putaro legt sich halbrechts vor dem Tor den Ball auf seinen starken linken Fuß und zirkelt ihn dann aus 25 Metern wuchtig an die Querlatte.

34 War das der Wachmacher für die individuell hochveranlagte Türkgücü-Offensive? Aus dem Spiel ging bisher sehr wenig für die Gäste.

32 Lasse Jürgensen klärt einen Türkgücü-Angriff zum Eckball für die Gäste. Diesen bringt Moritz Kuhn hoch in die Mitte, wo Petar Slišković sich durchsetzt und den Ball wuchtig an den rechten Pfosten köpft. Das war knapp!

29 Moritz Kuhn mit dem nächsten Foul auf seiner rechten Außenbahn. Der erfahrene Verteidiger muss nun aufpassen, nicht vorzeitig den Platz verlassen zu müssen.

26 Nun auch der erste Eckball für Verl: Sie führen ihn zunächst kurz aus, ehe Luca Stellwagen das Spielgerät hoch in die Mitte flanken kann. René Vollath ist aber zur Stelle und fängt die Hereingabe sicher ab.

25 Christopher Lannert schlägt von rechts außen mal eine Flanke hoch in den gegnerischen Strafraum, wo Cyrill Akono hochsteigt, aber die Kugel per Kopf nicht mehr richtig drücken kann. So fliegt der Ball deutlich über die Querlatte ins Toraus.

23 Weiterhin ist Verl die Mannschaft mit mehr Ballbesitz. Die ebenfalls neuformierten Gäste aus München dagegen warten ab und lauern auf Konter.

19 Die Heimelf kombiniert teilweise sehr ordentlich und drängt die Münchner in ihre eigene Hälfte. Dem Team von Trainer Guerino Capretti fehlt nur noch der letzte Pass, um richtig gefährlich zu werden.

17 Es ist an diesem sonnigen Nachmittag in Lotte eine bisher intensive und kampfbetonte Partie, die sich vor allem in der Mitte des Spielfeldes abspielt. Beide Teams hatten nur kleinere Schussgelegenheiten und lassen den gegnerischen Sturmreihen nur wenig Platz zur Entfaltung.

14 Moritz Kuhn Türkgücü Gelbe Karte für Moritz Kuhn (Türkgücü München)

Der Rechtsverteidiger der Gäste geht unfair in den Zweikampf mit Verls Luca Stellwagen und sieht für das unsanfte Einsteigen die erste Gelbe Karte.

12 Da wär mehr drin gewesen! Corboz hat in der gegnerischen Hälfte zu viel Platz und kann seinen Stürmer Akono in die Tiefe schicken. Doch der Steilpass ist nicht genau genug, sodass Akono den Ball nicht mitnehmen kann.

8 Die mitgereisten lautstarken Türkgücü-Fans sehen, wie ihr Team rasant kontert! Türpitz schickt Slišković in die Tiefe, der von rechts querlegt in den 16er. Sararer ist eingelaufen, kann die Kugel aber nicht mehr ganz erreichen. Die Ostwestfalen bereinigen die Situation.

6 Aber jetzt haben auch die Gastgeber ihren ersten Abschluss! Kapitän Mael Corboz bekommt die Kugel zentral am gegnerischen 16er und schließt per Drehschuss ab. Sein Schuss stellt Keeper René Vollath vor keine Probleme.

5 Der SC Verl wirkt in den Anfangsminuten noch etwas unsicher. Es schleichen sich immer wieder kleine Fehler im eigenen Aufbauspiel ein.

2 Türkgücü beginnt stürmisch und kommt über die rechte Außenbahn. Vrenezi schießt die Kugel dann aus spitzem Winkel flach auf den Kasten der Verler. Doch Keeper Thiede packt sicher zu und pariert.

1 Los geht's!

1 Spielbeginn

In der letzten Saison siegte in den Duellen zwischen Verl und Türkgücü immer die Gastmannschaft. Im Hinspiel siegten zunächst die Münchner mit 1:0, ehe im Rückspiel die Ostwestfalen mit 2:1 die Oberhand behielten.

Auch auf dem Trainerposten gab es in der Sommerpause einen Neuzugang: Der 44-jährige Tscheche Petr Ruman, der seit 1999 erst als Spieler und dann als Nachwuchs-Trainer in Deutschland aktiv ist, soll den hochwertigen Kader der Münchner nun zu einer Einheit formen. Für ihn ist es allerdings auch die erste Trainerstation als Cheftrainer im Profibereich.

Einen ambitionierten, wenn nicht sogar den ambitioniertesten Verein in dieser neuen Drittligasaison, finden wir in München. Die sportliche Leitung von Türgücü München hat sich nicht lumpen lassen und mit einigen interessanten und qualitativ hochwertigen Transfers die Mannschaft des letztjährigen Aufsteigers verstärkt. Mergim Mavraj, Albion Vrenezi, Paterson Chato oder auch Moritz Kuhn haben in den letzten Jahren ihre Qualitäten, auch in meist höherklassigen Ligen, gezeigt.

Verstärkt hat sich der SCV überwiegend mit Spielern aus unteren Ligen. Kein Wunder, sie haben auch dieses Jahr den kleinsten Etat der Liga. Doch auch diese Spielzeit lässt Trainer Guerino Capretto verlauten: "Wir wollen den Fans attraktiven, mutigen und offensiven Fußball bieten!"

Eines der Überraschungsteams in der letzten Saison war der SC Verl. Die Ostwestfalen spielten lange Zeit im Aufstiegskampf mit und erreichten am Ende einen respektablen siebten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Guerino Capretti begeisterte besonders mit ihrer brandgefährlichen Offensive, von der nun nur noch wenig übrig geblieben ist. Mit Justin Eilers, Zlatko Janjic, Berkan Taz und Aygün Yildirim verließen einige wichtige Offensivkräfte den Verein aus dem Kreis Gütersloh.

Nachdem beide Teams ihr erstes Drittligajahr erfolgreich abgeschlossen haben, gab es in diesem Sommer auf beiden Seiten einen großen Umbruch. Allein diese zwei Mannschaften vollzogen insgesamt 65 Transfers. Umso spannender wird zu sehen sein, wie die neu formierten Kader bereits harmonieren. Gespielt wird heute übrigens im Sportpark am Lotter Kreuz, da die Verler Arena nicht den DFB-Statuten entspricht.