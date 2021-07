3

Tooor für FSV Zwickau, 1:0 durch Ronny König

Was für ein Start in Zwickau - der FSV führt mit 1:0! Angepeitscht von den Heimfans tankt sich Willms über die linke Seite durch und bringt eine punktgenaue Flanke auf den Kopf von König, der keine Mühe hat und an der Fünfmeterlinie an Unbehaun vorbei einnickt!