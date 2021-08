Referee Speckner hat das Spiel freigegeben! Duisburg hat in neongrünen Trikots angestoßen, Osnabrück ist klassisch in Lila-Weiß unterwegs.

In der 3. Liga ist Osnabrück im Übrigen gegen die Duisburger noch sieglos. Neben drei Remis setzte es drei Niederlagen in den bisherigen Aufeinandertreffen. Wir sind gespannt, wer heute die Oberhand behält. Gleich geht es los.

MSV-Übungsleiter Dotchev nimmt gleich drei Wechsel in der Anfangsformation vor. Neuzugang Steurer feiert sein Debüt in der Innenverteidigung, weshalb Volkmer auf die Bank muss. Zudem sind Bretschneider und Pusch anstelle von Kwadwo sowie Ajani neu mit dabei.

Auch der MSV Duisburg will nach der jüngsten Niederlage gegen Saarbrücken (0:2) eine Reaktion zeigen. „Wir hoffen, dass das nur ein Ausrutscher war und dass wir am Mittwoch ein ganz anderes Gesicht präsentieren werden“, blickte Duisburgs Chefcoach Pavel Dotchev voraus. Das Gastspiel in Osnabrück sieht Dotchev also als genau die richtige Herausforderung zur rechten Zeit an, um Wiedergutmachung zu betreiben. Der Bulgare erwartet ein ausgeglichenes Duell zwischen den beiden Traditionsmannschaften: „Wir werden zwei motivierte Gegner sehen, das Spiel ist offen.“