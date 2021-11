K'lautern SV Wehen 22 Etwas mehr als 20 Minuten sind rum. Die neuformierte Elf der Roten Teufel schlägt sich bis hierhin sehr gut. Richtig dicke Torchancen sind aber auf beiden Seiten noch Mangelware.

1860 Duisburg 20 Stoppelkamp setzt einen direkten Freistoß aus halblinker und schwieriger Position mit rechts zwar über die Mauer, aber auch klar am linken Pfosten vorbei ins Toraus.

Hallescher Dortmund II 19 Die erste große Möglichkeit der Begegnung geht an die Gäste! Richmond Tachie spielt den Ball von der linken Seite zu Berkan Taz ins Zentrum, der sofort zu Antonios Papadopoulos weiterleitet. Aus 15 Meter drischt der 22-Jährige die Kugel allerdings trotz guter Schussposition über den Kasten.

Braunschweig Türkgücü 17 Tooor für Eintracht Braunschweig, 1:0 durch Lion Lauberbach



1860 Duisburg 19 So verspielen die Gäste leichtfertig ihren Vorteil. Die Löwen kämpften sich nach dem Gegentor zwar schon gut rein ins Spiel, gefährlich wurden sie seit dem Lattentreffer aber noch nicht.

Freiburg II TSV Havelse 19 Der SC Freiburg II bekommt einen Freistoß aus halbrechter Position, nachdem Teichgräber Kammerbauer ziemlich hart in die Beine gestiegen war. Erneut gibt es für das recht harte Einsteigen keine Karte. Der Freistoß aus 40 Metern Torentfernung bringt nichts ein.

K'lautern SV Wehen 19 Erneut macht Goppel über den rechten Flügel Dampf. Seine Flanke ins Zentrum ist aber nicht genau genug und wird von Spahic sicher aus der Luft gepflückt.

Hallescher Dortmund II 16 In die entgegengesetzte Richtung hat der ehemaligen Hallenser Antonios Papadopoulos die Farben gewechselt. 59 Partien absolvierte der 22-Jährige für die Saalestädter und wechselte erst im Sommer nach Dortmund.

Freiburg II TSV Havelse 16 Glück für den SC Freiburg! Lakenmacher kommt im Strafraum beim Luftduell mit Nishan Burkart zu Fall. Der Freiburger Youngster ist ihm in dieser Situation mit ordentlich Dampf in den Rücken gesprungen. Die Pfeife von Schiedsrichter Tom Bauer bleibt jedoch stumm. Für die übermotivierte Aktion in den Mann hätte es durchaus Elfmeter geben können.

1860 Duisburg 16 Tooor für TSV 1860 München, 1:1 durch Phillipp Steinhart

Steinhart nimmt sich des Strafstoßes an, läuft an und verlädt Leo Weinkauf. Mit links schiebt er das Leder ohne Druck flach ins rechte Eck. Der Keeper war in der anderen Ecke.

Braunschweig Türkgücü 13 Insgesamt machen die Gäste nach der Anfangsphase den etwas besseren Eindruck. Die Elf von Peter Hyballa hat mehr Ballbesitz und investiert mehr ins Spiel nach vorne. Klare Torchancen sind aber auch bei Türkgücü bisher eher die Seltenheit.

1860 Duisburg 15 Elfmeter für Sechzig! Ist das bitter. Deichmann passt aus dem rechten Halbfeld erneut flach ins Zentrum. Das Zuspiel ist nicht gut und findet zentral vor der Box den Duisburger Gembalies, der eigentlich alles im Griff hat. Denkste! Er merkt nicht, dass sich Lex von hinten anpirscht, der Sechz'ger luchst dem Verteidiger die Kugel vor den Füßen weg und nimmt den Kontakt dankend an. Klarer Strafstoß!

K'lautern SV Wehen 16 Zucks Freistoß halbrechts vor dem Strafraum fliegt mit viel Zug in die Box. Am Ende kommt aber kein Spieler an die Hereingabe und die Kugel fliegt am langen Pfosten vorbei.

Hallescher Dortmund II 14 Beim HFC treffen am heutigen Nachmittag zwei Offensivkräfte auf ihren ehemaligen Verein. Sowohl Michael Eberwein, der aktuell der Top-Torschütze der 3. Liga ist, als auch Terrence Boyd begannen ihre Profikarrieren bei der Reservemannschaft der Borussia.

1860 Duisburg 13 Ein Auftakt wie gemalt für die Jungs aus dem Pott. Ohne zuvor irgendeine Möglichkeit gehabt zu haben kommen sie in der bayerischen Landeshauptstadt zur Führung!

Braunschweig Türkgücü 10 Erster Abschluss von der Eintracht! Martin Kobylański läuft diagonal ein und nimmt in halbrechter Position einen Pass in die Schnittstelle mit. Ohne groß zu überlegen hämmert der Braunschweiger den Ball aus 15 Metern mit einem satten Schuss auf den Kasten. TGM-Keeper René Vollath packt jedoch sicher zu.

Freiburg II TSV Havelse 13 Nach einer unruhigen Anfangsphase bemühen sich die Breisgauer darum, Ruhe in die Partie zu bekommen. Allerdings gelingt dies bisher nur phasenweise. Kehrer grätscht nach einem Ballverlust Damer im Mittelkreis um und hat Glück, nicht seine fünfte Gelbe Karte zu erhalten.

Hallescher Dortmund II 12 Einen BVB-Eckstoß von der rechten Fahne zieht Ole Pohlmann in den Strafraum. Am zweiten Pfosten köpft Berkan Taz das Leder zurück in die gefährliche Zone, wo Terrence Boyd klären kann.

K'lautern SV Wehen 14 Bjarke Jacobsen hat 25 Meter halblinks vor dem Kasten etwas zu viel Platz und zieht einfach mal ansatzlos ab. Avdo Spahic ist noch rechtzeitig im bedrohten rechten Eck und lenkt den Versuch um den Pfosten.

K'lautern SV Wehen 13 Temporeiche Anfangsphase in Kaiserslautern. Beide Teams suchen den Weg nach vorne.

1860 Duisburg 10 Tooor für MSV Duisburg, 0:1 durch Aziz Bouhaddouz

Wie aus dem Nichts das 1:0 für die Zebras! Moritz Stoppelkamp hat auf der linken Seite viel Platz und wird mit einem flachen Pass aus dem Zentrum perfekt bedient. Der erfahrene Zehner sucht das 1-gegen-1, kommt zur Flanke und serviert mit links. Am Fünfer veredelt Aziz Bouhaddouz einmal mehr per Kopf, versenkt die Kugel schön im kurzen Eck. Nichts zu machen für Hiller!

Freiburg II TSV Havelse 10 Der SC Freiburg verpasst das Führungstor ebenfalls nur knapp! Enzo Leopold bringt einen Eckball von der rechten Seite dicht vor das Gehäuse und findet am kurzen Pfosten den kopfballstarken Vermeij, der aus fünf Metern Torentfernung ungestört köpfen kann. Allerdings wuchtet der Niederländer den Ball ein Meter über das Tor. Das hätte es fast schon sein müssen.

1860 Duisburg 8 Alutreffer von Sechzig! Beim anschließenden Eckstoß fliegt das Leder nach einem Klärungsversuch Richtung Strafraumgrenze zurück. Halblinks in der Box chippt Schlitzohr Mölders die aufspringende Kugel mit links in hohem Bogen auf das lange Eck. Leo Weinkauf versucht gar nicht erst, einzugreifen und sieht dem Ball hinterher, der hinter ihm an die Latte klatscht und von dort ins Toraus fliegt.

Hallescher Dortmund II 9 Gelbe Karte für Julian Guttau (Hallescher FC)

Julian Guttau kassiert für ein überhartes Einsteigen gegen Christian Viet in der Nähe der Seitenlinie die erste Verwarnung der Partie.

Braunschweig Türkgücü 6 Mit einer Grätsche bringt Jannis Nikolaou etwa 15 Meter vor dem Strafraum Albion Vrenezi zu Boden. Schiedsrichter Florian Heft belässt bei einer deutlichen Ermahnung. Der fällige Freistoß kommt hoch in die Box, wird aber von Jasmin Fejzić abgefangen.

1860 Duisburg 8 Und hier spielt er direkt einen schönen flachen Ball aus dem rechten Halbraum in Richtung des Elfmeterpunkts. Dort kann der in den letzten Wochen so stark aufspielende Stefan Lex das Leder aber nicht verarbeiten und Steurer klärt zur Ecke.

K'lautern SV Wehen 10 Wurtz zieht einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit viel Schnitt ins Zentrum. Kempe kommt knapp sieben Meter vor dem Tor recht frei zum Kopfball, setzt die Kugel aber über die Latte! Gute Chance für die Gäste!

Hallescher Dortmund II 7 Niklas Kreuzer schlägt die Kugel aus dem rechten Halbfeld an den Fünfmeterraum, wo Terrence Boyd die Ballannahme misslingt. Obwohl die Hallenser noch auf den ersten Torschuss warten, werden die Westfalen bislang ordentlich unter Druck gesetzt.

Freiburg II TSV Havelse 7 Doppelchance für Havelse! Die Freiburger bekommen den Ball nicht weg. Teichgräber probiert es mit einem Schuss aus 18 Metern, halblinker Position, der aber eher zum Querschläger wird. Allerdings prallt der Ball vor die Füße von Kianz Froese, der aus 16 Metern, zentraler Position, Maß nimmt und auf die rechte Ecke schlenzt. Mit einem herrlichen Hechtsprung kann Noah Atubolu den Ball jedoch zur Ecke klären. Diese bringt erneut Gefahr, da der aufgerückte Tasky acht Meter vor dem Tor zum Kopfball kommt und diesen aus halblinker Position aufs lange Eck setzt. Atubolu macht sich jedoch erneut lang und kann gerade so parieren.

1860 Duisburg 6 Nach einer ersten hohen Hereingabe von Steinhart von der linken Außenbahn steigt Deichmann am zweiten Pfosten in einer Entfernung von ungefähr zwölf Metern Michael-Jordan-mäßig in die Lüfte, wird leicht unterbaut und prallt volles Rohr mit dem Bauch auf dem Boden auf. Keeper Weinkauf wirft sofort den Ball ins Aus und kümmert sich um seinen Gegenspieler. Nach dem ersten Schreck kann der Außenspieler aber weiterspielen.

Hallescher Dortmund II 5 Auf der linken Außenbahn schickt Janek Sternberg den startenden Jonas Nietfeld an die Grundlinie. Der Pass ist aber etwas zu weit gespielt, weshalb aus der Situation nur ein Abstoß der Gäste resultiert.

Braunschweig Türkgücü 3 Fast ein Eigentor! Michael Schultz wird von Sercan Sararer unter Druck gesetzt und will zurück auf Jasmin Fejzić passen. Problem: Der hatte sich viel weiter rechts positioniert. Der Rückpass von Schultz geht zum Glück der Braunschweiger knapp am linken Pfosten vorbei.

K'lautern SV Wehen 7 Goppel überläuft Ritter mit hohem Tempo auf dem rechten Flügel. Von der Grundlinie aus spielt der Wiesbadener scharf in den Fünfmeterraum, doch Spahic ist schnell unten und sichert die Kugel im Nachfassen.

1860 Duisburg 5 An der Grünwalder Straße wird sich heute nicht abgetastet und ein bisschen der Ball hin- und hergeschoben. Das zeigt, es geht um einiges!

Hallescher Dortmund II 3 Der HFC sucht von Beginn an die Flucht nach vorne. Ein Versuch einer ersten Flanke von Niklas Kreuzer blockt der 18-jährige Soumaïla Coulibaly jedoch ab.

1860 Duisburg 4 Die ersten Minuten sind von vielen Ballbesitzwechseln, hohem Pressing auf beiden Seiten und intensiven Zweikämpfen geprägt.

Freiburg II TSV Havelse 4 Wir dürfen gespannt sein, wie die Breisgauer ihre zahlreichen Offensivspieler unterbringen wollen. Derzeit sieht alles nach einem 3-1-4-2-System aus, in dem Kehrer und Burkart die offensive Flügel-Positionen einnehmen und Vermeij und Leopold im Zentrum für Gefahr sorgen wollen.

1860 Duisburg 3 Da die Hausherren in ihren Vereinsfarben Blau und Weiß spielen, müssen die Meidericher auf den hellgrünen Auswärtstrikots ausweichen.

1860 Duisburg 2 Gleich zu Beginn findet ein Steckpass auf Mölders beinahe dessen Laufweg. Ein Verteidiger kommt eben so noch dazwischen, in dem Moment geht aber die Fahne auch, der Routinier war wohl im Abseits.

Braunschweig Türkgücü 1 Der Ball rollt in Braunschweig! Welches Team erwischt nach der Länderspielpause den besseren Start?

Freiburg II TSV Havelse 3 Die Gäste setzen einen ersten offensiven Akzent. Lakenmacher wird auf der rechten Strafraumseite in Szene gesetzt. Beim Versuch, sich Platz zu verschaffen verliert der große Offensivspieler jedoch der Ball. Die Freiburger können das Leder zu Atubolu zurückspielen.

K'lautern SV Wehen 4 Auf der anderen Seite verlängert Nilsson eine Flanke aus dem rechten Halbfeld gen FCK-Tor. Spahic hat mit dem Aufsetzer aber keinerlei Probleme.

Braunschweig Türkgücü 1 Spielbeginn

Hallescher Dortmund II 1 Der Ball rollt im Leuna-Chemie-Stadion! Schiedsrichter der Begegnung ist Eric Müller, der zum fünften Mal in dieser Saison in der 3. Liga zum Einsatz kommt.

1860 Duisburg 1 Los geht's! Schiedsrichter Gerach gibt die Partie frei.

Hallescher Dortmund II 1 Spielbeginn

1860 Duisburg 1 Spielbeginn

K'lautern SV Wehen 2 Erste gute Chance der Partie! Und die hat die Heimmanschaft! Wunderlich zirkelt eine Ecke von der linken Seite zentral an den Fünfer, wo Hanslik hochsteigt, aber ein gutes Stück rechts vorbeiköpft.

Freiburg II TSV Havelse 1 Die Partie läuft. Die Hausherren beginnen in den roten Trikots mit weißen Hosen, wohingegen die Gäste aus Havelse gänzlich in Schwarz gekleidet sind.

Freiburg II TSV Havelse 1 Spielbeginn

K'lautern SV Wehen 1 Der Ball rollt! Kaiserslautern hat in roten Trikots angestoßen, Wehen ist in Grau gekleidet.

K'lautern SV Wehen 1 Spielbeginn

Freiburg II TSV Havelse Wir freuen uns auf einen packenden Abstiegs-Fight, in dem der SC Freiburg II definitiv leicht favorisiert in die Partie geht. Die 22 Akteure haben inzwischen den Rasen betreten und warten bei eher trüben Bedingungen auf das Startsignal von Schiedsrichter Tom Bauer.

Freiburg II TSV Havelse Der TSV Havelse beginnt lediglich mit einem neuen Mann im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen den FSV Zwickau. Mittelfeld-Leader Oliver Deadlow fällt verletzt aus und muss durch Tobias Fölster ersetzt werden, der heute als alleiniger Sechser im 4-1-4-1-System auflaufen wird. Wir dürfen gespannt sein, ob der neue Mann dem Team Stabilität verleihen kann. Auf die Hintermannschaft der Gäste dürfte heute jede Menge Arbeit zurollen. Vermutlich werden die Havelser versuchen, den Laden hinten dicht zu machen und gefährliche Konter zu fahren. Ein Zähler hilft schließlich auch nur bedingt weiter.

K'lautern SV Wehen In der vergangenen Saison gewann Wiesbaden in Kaiserslautern mit 1:0, während es im Hinspiel ein 2:2 gab. Referee der heutigen Partie ist Nico Fuchs.

Hallescher Dortmund II Nach der überraschenden Niederlage gegen Havelse verändert Florian Schnorrenberg seine Startelf auf drei Positionen und lässt Jannes Vollert, Julian Guttau sowie Louis Samson beginnen. Bei den Gästen erhält Enrico Maaßen namhafte Unterstützung von den BVB-Profis. Dan-Axel Zagadou soll nach seiner Verletzung Spielpraxis sammeln, Soumaïla Coulibaly ebenso. Außerdem rückt Antonios Papadopoulos als dritter neuer Akteur in die Anfangsformation.

1860 Duisburg Die Voraussetzungen versprechen also eine intensive und spannende Auseinandersetzung. Man darf gespannt sein, wer das Spiel für sich entscheiden kann!

1860 Duisburg Das Aufeinandertreffen dieser beiden Traditionsteams ist also ein echtes Kellerduell und vor allem in Anbetracht der allgemein geringen Punktunterschiede in der Liga, wodurch sich die Platzierungen extrem schnell ändern können, eine richtungsweisende Begegnung. Beide Teams stehen unter Zugzwang und können sich eine Niederlage eigentlich nicht erlauben.

K'lautern SV Wehen Im Vergleich zum letzten Drittligaspiel in Zwickau schickt Kauczinski drei neue Akteure von Beginn an auf den Rasen. Wurtz, Nilsson sowie Kurt verdrängen Stanić, Lankford und Thiel aus der Anfangsformation.

Freiburg II TSV Havelse Freiburg-Coach Thomas Stamm hat seine Elf im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen Waldhof Mannheim auf zwei Positionen. Nicht mit dabei sind heute Abwehrspieler Max Rosenfelder und der offensive Mittelfeldspieler Robert Wagner. Dafür rücken mit den Stürmern Vincent Vermeij und Nishan Burkart zwei torgefährliche Spieler in die Startelf. Die Breisgauer entscheiden sich also für mehr Risiko und wollen die wackelige TSV-Abwehr mit zahlreichen Offensivkräften unter Druck setzen.

1860 Duisburg Nach einer Sieglosserie von sieben Partien (sechs Unentschieden) bezwangen die Sechziger nicht nur den FC Schalke 04 im DFB-Pokal, sondern schossen sich mit einem 6:0-Feuerwerk gegen die Amateure des SC Freiburg auch in der Liga aus der Krise. In der letzten Begegnung unterlagen sie dann allerdings dem VfL Osnabrück, weshalb das heutige Ziel sicherlich den Heimerfolg an der Grünwalder Straße darstellt. Gegenüber der Aufstellung gegen die Lila-Weißen rotiert Trainer Michael Köllner auf zwei Positionen. Für Lang und Greilinger stehen Steinhart und Belkahia von Beginn an auf dem Rasen.

Braunschweig Türkgücü Auf der anderen Seite nimmt Peter Hyballa vier Veränderungen vor. Lukas Scepanik, Filip Kusić, Philip Türpitz und Törles Knöll müssen auf der Bank Platz nehmen. Neu auf dem Rasen stehen dafür Tim Rieder, Boubacar Barry, Nico Gorzel und Petar Slišković.

Braunschweig Türkgücü Die Heimelf verändert sich im Vergleich zur Pleite gegen Wehen Wiesbaden nur auf zwei Positionen. Für Enrique Peña (Bank) und Luis Görlich (nicht im Kader) rücken Martin Kobylański und Jomaine Consbruch in die Startaufstellung.

K'lautern SV Wehen Bei den Gastgebern muss Antwerpen auch aufgrund der personellen Lage fünf Wechsel in der Startelf vornehmen. Neben Spahic, der für Raab ins Tor rückt, sind Schad, Hippe, Sessa sowie Redondo anstelle von Kraus, Hercher, Zimmer und Kiprit neu dabei.

1860 Duisburg Die Zebras konnten ihren Negativtrend von fünf sieglosen Partien (vier Niederlagen) vor der Länderspielpause mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die Viktoria aus Berlin stoppen, taten sich dabei allerdings trotz Überzahl ab der 55. Minute sehr schwer. Im Vergleich zu dieser Begegnung nimmt Trainer Hagen Schmidt zwei Veränderungen an der Startformation vor. Für Bretschneider und den starken Pusch beginnen Bakalorz und Gembalies.

Braunschweig Türkgücü Am 10. Spieltag übernahm Peter Hyballa den Trainerposten in München. Zwei Siege aus den ersten drei Partien ließen hoffen, dass es für Türkgücü wieder aufwärts geht. Zuletzt gab es vor der Länderspielpause gegen die Würzburger Kickers (1:2), den SV Meppen (0:1) und Viktoria Köln (1:2) gleich drei knappe Niederlagen in Folge. In der Länderspielpause hatte der Trainer nun die Chance, sein Team wieder in die Spur zu führen. Gleichwohl weiß Hyballa auch im die schwierige Aufgabe in Braunschweig: "Da müssen wir dagegenhalten und schauen, dass wir auch in die Offensive kommen. Außerdem müssen wir versuchen, ohne Gegentor da raus zu kommen."

Hallescher Dortmund II Zu Beginn dieser Spielzeit begeisterte das Team von Enrico Maaßen nahezu jedes Wochenende als Aufsteiger mit einer attraktiven und offensiven Spielweise. Eine 2:4-Auswärtsniederlage in Braunschweig im Oktober unterbrach den starken Lauf schließlich, seitdem zeigt die Formkurve bei der Borussia steil nach unten. Die Länderspielpause kam für den BVB wohl gerade recht - mit vollgetankten Kraftreserven wollen die Westfalen nach vier Spielen ohne Punkt endlich die Trendwende schaffen.

Braunschweig Türkgücü Da die Partie gegen die Würzburger Kickers ausfiel, verlängerte sich die Länderspielpause für die Mannschaft von Michael Schiele um eine Woche. Es gab nach der 1:2-Niederlage im Heimduell gegen den SV Wehen Wiesbaden zudem keine Möglichkeit mehr mit einem Erfolgserlebnis in die spielfreie Zeit zu gehen. Zuvor waren die Niedersachsen fünf Spiele lang (3 Siege, zwei Remis) ungeschlagen. "Wir hatten zwischendrin ein Testspiel in Bielefeld, welches positiv war. Wir haben das Spiel gut bestritten, wir haben sehr viele gute Aktionen und Ansätze gesehen. In dieser Woche haben wir uns ganz normal auf Türkgücü vorbereitet", berichtete der Trainer über die spielfreie Zeit.

1860 Duisburg In einem enorm spannenden Saisonfinale verpasste 1860 in der vergangenen Spielzeit nur ganz knapp den Relegationsplatz für die 2. Liga. Der Plan für die Saison 2020/21 sah dementsprechend wohl ganz anders aus, als es bisher gelaufen ist für "Münchens Große Liebe". Nach 14 Spielen hat sie maue 17 Zähler auf ihrem Punktekonto und belegt den 16. Rang. Auch wenn die Köllner-Elf noch ein Spiel in der Hinterhand hat und die 3. Liga insgesamt sehr ausgeglichen ist, sind bisher nur vier Mannschaften schlechter. Eine davon ist der MSV aus Duisburg, der nach 15 Partien sowohl einen Punkt als auch Platz hinter dem heutigen Gegner steht.

K'lautern SV Wehen Bei den Wiesbadenern feiert hingegen der neue Cheftrainer Markus Kauczinski seinen Drittligaeinstand für seinen neuen Verein. Sein erstes Spiel für den neuen Klub verlief allerdings wenig erfolgreich. Im Hessenpokal schied der SV Wehen gegen den Hessenligisten Türk Gücü Friedberg mit 0:1 aus. Auf dem Betzenberg will Kauczinski nun den ersten Sieg als Wiesbadener Trainer bejubeln, warnt aber auch vor dem heutigen Gegner: "Der FCK ist sehr spielstark und hat eine Menge guter Fußballer in seinen Reihen. Um in Kaiserslautern bestehen zu können, brauchen wir eine hohe Intensität und müssen gut Fußball spielen."

Hallescher Dortmund II Insbesondere die 2:1-Pleite gegen den Abstiegskandidaten TSV Havelse am letzten Spieltag wird die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg mächtig ärgern. In den engen 3. Liga befinden sich die Gastgeber aus Sachsen-Anhalt zwar lediglich im Tabellenmittelfeld, doch der Abstand auf den ersten Aufstiegsplatz beträgt nur drei Zähler. Erfolge gegen die Spitzenteams 1. FC Magdeburg (3:2) und Viktoria Berlin (1:0) sowie großes Verletzungspech sorgen für eine unbeständige Saison und lassen die Hallenser zu einer echten Wundertüte werden.

K'lautern SV Wehen Die Vorbereitung der Gastgeber auf das Verfolgerduell gegen Wehen Wiesbaden wurde unter der Woche durch einen Corona-Ausbruch erheblich gestört. Insgesamt acht Spieler fallen aufgrund eines positiven Befundes oder einer Erkältung aus. Der angespannten personellen Lage wollen die Roten Teufel aber trotzen und den vor der Länderspielpause mit dem Derbysieg gegen Saarbrücken eingeleiteten Höhenflug fortsetzen. "Wir werden morgen eine Mannschaft auf den Platz bringen, die in der Lage ist, Wehen Wiesbaden zu schlagen. Wir werden die Jungs gut einstellen und der Heimsieg ist unser Ziel", sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen auf der Pressekonferenz.

Freiburg II TSV Havelse Der TSV Havelse hat arge Mühe, mit dem Niveau in der 3. Liga mithalten zu können. Derzeit befinden sich die Havelser auf dem letzten Tabellenplatz und haben mit zehn Zähler bereits sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Tordifferenz von -23 belegt zudem, dass einige Niederlagen höchst deutlich ausgefallen sind. Das zweitschwächste Team in dieser Kategorie sind im Übrigen die Freiburger mit einer Differenz von -12. Zuletzt berappelte sich immerhin die Defensive des Schlusslichtes. Nach einer katastrophalen Bilanz von 15 Gegentoren in drei Spielen kassierte man in den beiden letzten Spielen lediglich drei. Somit konnte man gegen Halle immerhin auch mal einen wichtigen Dreier feiern.

Hallescher Dortmund II Beide Vereine mussten unmittelbar vor der Länderspielpause einige herbe Rückschläge verkraften. Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Partien ließ den HFC nach einem starken Saisonstart in der Tabelle bis auf den zehnten Platz zurückfallen. Ähnlich stellt sich die Lage bei den Gästen aus Dortmund dar. Vor Wochen mischten die Schwarz-Gelben noch regelmäßig im Rennen um die Aufstiegsränge mit, mittlerweile ist der BVB nach vier Niederlagen in Folge auf Rang elf abgerutscht.

Braunschweig Türkgücü Nur wenige Punkte liegen zwischen den Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte. Eintracht Braunschweig steht mit 23 Punkten auf dem 5. Platz. Die Aufstiegsränge sind in Sichtweite. Ebenso sind es aber auch nur drei Zähler bis auf Rang 12. Für Türkgücü München geht es am anderen Ende der Tabelle darum, nicht weiter unten reinzurutschen. Lediglich zwei Punkte liegt das Team von Trainer Peter Hyballa vor der Abstiegszone.

Freiburg II TSV Havelse Die Männer aus dem Breisgau spielen eine sehr akzeptable Saison und belegen derzeit den 14. Platz. Zuletzt konnte sich der Aufsteiger mit drei Siegen aus zwei Spielen ein wenig freischwimmen. Allerdings trübt die heftige 0:6-Pleite gegen 1860 München den positiven Gesamteindruck der letzten Wochen. Es spricht jedoch auch für das Team von Trainer Thomas Stamm, dass es im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (2:1) sofort wieder in die Spur gefunden hat.

Freiburg II TSV Havelse Hallo und herzlich willkommen zum 16. Spieltag in der 3. Liga. Am heutigen Samstagnachmittag begegnen sich Freiburg II und Tabellenschluss-Licht TSV Havelse. Der Anstoß im Freiburger Dreisamstadion erfolgt um 14 Uhr.

Hallescher Dortmund II Hallo und herzlich willkommen zum 16. Spieltag in der 3. Liga! Der Hallesche FC empfängt im heimischen Leuna-Chemie-Stadion die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Anstoß ist um 14:00 Uhr.

1860 Duisburg Herzlich willkommen zur Drittligakonferenz an diesem Samstagnachmittag! Am 16. Spieltag haben die Münchner Löwen den MSV Duisburg zu Gast. In der Grünwalder Straße rollt der Ball um 14:00 Uhr.

K'lautern SV Wehen Herzlich willkommen zum 16. Spieltag in der 3. Liga! Um 14 Uhr gastiert der SV Wehen Wiesbaden beim 1. FC Kaiserslautern.