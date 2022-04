36 Gavory schiebt bei den Gästen mal an und bringt dann links Iyoha ins Spiel, der eine halbhohe Flanke ans vordere Fünfereck schlägt. Tanaka kommt mit dem Fuß dran, spitzelt das Leder aber deutlich am Kasten vorbei.

33 Nach einer Druckphase der Gäste im Anschluss an den Platzverweis hat Hannover sich mittlerweile besser auf die numerische Unterzahl eingestellt und hält die Fortuna erfolgreich vom eigenen Tor fern. Den Rheinländern fehlt es gerade an Tempo und Ideen.

30 Hendrik Weydandt ist in der Sturmspitze der Gastgeber nun ziemlich auf verlorenem Posten unterwegs. Immer wieder muss er sich gegen zwei bis drei Düsseldorfer behaupten und kann dabei kaum einen Ball festmachen.

28 Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler muss nach einem Zusammenprall am Fünfereck am rechten Fuß behandelt werden, kann aber offenbar vorerst weitermachen. Die Spieler nutzen die kurze Unterbrechung bei strahlendem Sonnenschein für eine kleine Trinkpause.

26 Da hat gar nicht viel gefehlt! Sebastian Kerk führt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld schnell aus und findet mit seiner Flanke fast den völlig freien Julian Börner. Dem Verteidiger fehlen Zentimeter, dann wäre er vor Kastenmeier frei zum Kopfball gekommen.

24 Zimmermann hat auf der rechten Seite unheimlich viel Platz und sucht mit seiner Hereingabe Hennings, findet ihn aber nicht. Stattdessen gibt es eine weitere Ecke, die nicht zum Abschluss führt.

23 Nun ist das hier natürlich ein ganz anderes Spiel. In Unterzahl verzichtet 96 auf das hohe Pressing, zieht sich zurück und überlässt Düsseldorf den Ball.

20 Die Fortuna setzt sich jetzt vorne fest. Ein Distanzschuss von Appelkamp ist sichere Beute für Zieler, wenig später zielt Narey erneut deutlich zu hoch.

18 Die Entscheidung geht natürlich in Ordnung und Hult schleicht mit den Händen vorm Gesicht vom Platz. Das ist mal richtig übel gelaufen. Immerhin gibt es keine Doppelbestrafung für die Gastgeber, denn Narey jagt den fälligen Freistoß aus 22 Metern klar drüber.

16 Niklas Hult Hannover Rote Karte für Niklas Hult (Hannover 96)

Unglaublich! Nach der Ecke der Hausherren befreit sich die Fortuna mit einem langen, hohen Ball. Hult ist letzter Mann bei 96, guckt aber voll in die Sonne und sieht weder den Ball, noch Gegenspieler Rouwen Hennings kommen. Der Düsseldorfer spritzt vorbei und wird dann vom orientierungslosen Hult über den Haufen gerannt. Da Hennings alleine durch gewesen wäre, wertet Schiri Stieler die Aktion als Notbremse.

15 Hannover bleibt das aktivere Team und kommt zur nächsten Möglichkeit. Beier kommt mitten im Strafraum aussichtsreich an den Ball, kann diesen aber zunächst nicht kontrollieren. Mit seinem Abschluss aus spitzem Winkel holt er immerhin noch eine Ecke heraus.

13 Auf der Gegenseite erzwingt Khaled Narey mit einem abgefälschten Fernschuss ebenfalls einen ersten Eckstoß für die Gäste. Auch hier wird es aber nicht gefährlich.

11 Wieder Kastenmeier! Hannover wird immer stärker und Dominik Kaiser zieht aus der Distanz ab. Düsseldorfs Keeper reagiert erneut stark und lenkt den Ball zur Ecke. Kerk übernimmt diese auch auf der anderen Seite, findet aber erneut keinen Mitspieler.

9 Die erste Ecke der Partie geht an die Hausherren, weil Kastenmaier einen ersten Abschluss von Beier entschärft. Sebastian Kerk bringt den Ball von rechts mit links nach innen, landet aber auf einem Düsseldorfer Kopf.

7 Hannover läuft in diesen ersten Minuten sehr hoch an und macht Druck auf den Düsseldorfer Aufbau. Die Gäste haben damit auch durchaus ihre Probleme, lassen aber bisher keine gefährlichen Situationen zu.

4 Es geht gleich ordentlich zur Sache. Beide Teams langen in den Zweikämpfen mächtig zu und gehen sehr aggressiv zu Werke.

2 Taktisch sind beide Mannschaften in einem 4-2-3-1 unterwegs. Hendrik Weydandt ist der Stoßstürmer der Gastgeber, Rouwen Hennings übernimmt diese Rolle bei der Fortuna.

1 Der Ball rollt! Die Hausherren tragen wie gewohnt Rot und Schwarz, Düsseldorf ist in Schwarz-Weiß unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler. An den Seitenlinien assistieren Christian Gittelmann und Konrad Oldhafer und für den Videobeweis ist Florian Lechner zuständig.

Tatsächlich ist Fortuna Düsseldorf aktuell eines der formstärksten Teams der Liga. Seit Daniel Thioune den Verein auf dem Relegationsplatz liegend übernommen hat, sind die Rheinländer noch ungeschlagen. Aus den letzten acht Spielen holte F95 vier Siege und vier Unentschieden und ist damit erstmal raus aus dem Tabellenkeller. Nun soll auch endlich der erste Auswärtssieg seit Dezember gelingen, um im Abstiegskampf weiter "Klarheit zu schaffen", so Thioune. "Wir wollen verlässlich bleiben und nicht auf andere Plätze schauen müssen", so der 47-Jährige, der sich mit seinem Team auch für die 0:3-Niederlage in der zweiten Runde des DFB-Pokals vor einigen Monaten revanchieren will.

Nach einem punktlosen März ist den Gastgebern der Start in den April besser geglückt. Nach einem Remis gegen Jahn Regensburg siegte 96 zuletzt mit 3:1 bei Erzgebirge Aue und besiegelte damit mehr oder weniger den Abstieg der Veilchen. "Das hat unheimlich gut getan, in Aue mal wieder einen Dreier zu holen", zeigte sich Christoph Dabrowski anschließend erleichtert. "Jetzt geh es darum, weiterzumachen", sagte der Coach der Niedersachsen, der ein kniffliges Spiel auf sein Team zukommen sieht. "Mit Fortuna Düsseldorf wartet eine schwere Aufgabe auf uns. Fortuna unter Daniel Thioune zeigt ein anderes Gesicht. Da ist mehr Emotionalität, mehr Leidenschaft drin", so Dabrowski.

Ein Blick auf Personal: Bei den Hausherren nimmt Trainer Christoph Dabrowski zwei Änderungen vor. Für Sei Muroya und Cedric Teuchert (beide Bank) beginnen Luka Krajnc und Maximilian Beier. Bei den Gästen gibt es nur einen Wechsel. Für den erkrankten Kristoffer Peterson schickt Daniel Thioune Emmanuel Iyoha auf den Rasen. Die Fortuna hat heute nur acht Spieler auf der Bank, da sich Felix Klaus kurzfristig mit Magen-Darm-Beschwerden abgemeldet hat.

Vor drei Jahren standen sich Hannover und Düsseldorf noch in der Bundesliga gegenüber. Heute geht es für beide Vereine darum, einen möglichen Absturz in die dritte Liga zu verhindern. Auf den Rängen 13 und 14 liegen die Klubs aktuell sieben (Hannover) bzw. acht (Düsseldorf) Punkte vor den derzeit auf dem Relegationsplatz rangierenden Dresdenern. Wer heute gewinnt, kann so langsam mit der Planung für eine weitere Saison im Unterhaus beginnen, der Verlierer muss weiter zittern.