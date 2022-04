Bei den Rheinländern, die das Hinspiel Ende Oktober in der Merkur-Spiel-Arena dank eines Eigentors (9.) sowie der Treffer Klarers (51.) und Nareys (62.) mit 3:1 für sich entschieden und die seit Anfang Dezember auf einen Dreier in der Fremde warten, stellt Coach Daniel Thioune nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen den Hamburger SV ebenfalls zweimal um. Bodzek und Hennings verdrängen Tanaka und Iyoha auf die Bank.

Fortuna Düsseldorf ist unter Cheftrainer Daniel Thioune, der seit dem 8. Februar in der Verantwortung steht, weiterhin ungeschlagen, trat vor dem vereinsfußballfreien Wochenende durch die 1:1-Unentschieden beim SC Paderborn 07 und gegen den Hamburger SV jedoch auf der Stelle. Besonders bitter: Sowohl in Ostwestfalen als auch gegen die Hanseaten führten die Rot-Weißen bis in die Nachspielzeit hinein, ließen dann aber jeweils per Kopf noch den Ausgleich zu. Bei vier Zählern Vorsprung auf den 16. Tabellenplatz bestehen immer noch berechtigte Abstiegssorgen.