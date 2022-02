42 Narey probiert es mal aus der Distanz. Beim leicht abgefälschten Abschluss aufs rechte untere Eck aus 18 Metern ist Meyer aber zur Stelle und klärt zur Ecke, die nichts weiter einbringt, weil de Wijs noch vor Ausführung des ruhenden Balls ein Offensivfoul begeht und sich zu rustikal Platz verschafft.

39 Obwohl es nicht zählt, gibt das Tor den Rothosen etwas Auftrieb. Regensburg nimmt jetzt wieder deutlich aktiver am Spiel teil und setzt nach.

36 Max Besuschkow Regensburg VAR-Entscheidung: Das Tor durch M. Besuschkow (Jahn Regensburg) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Unglaublich! Aus dem buchstäblichen Nichts geht jetzt der Jahn mit 1:0 in Führung. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld geht die Düsseldorfer Defensive nicht so richtig hin, wodurch Boukhalfa für den freien Beschuschkow querlegen kann. Der netzt aus kurzer Distanz im linken unteren Eck ein. Dann meldet sich allerdings der VAR, der den Treffer aufgrund einer Abseitsposition aberkennt.

34 Weiterhin lässt Düsseldorf offensiv extrem viel liegen. Bei einem Narey-Freistoß aus dem rechten Halbfeld steht de Wijs im Zentrum frei, köpft allerdings aus acht Metern eher in Richtung Eckfahne als in Richtung Regensburger Tor. Die Gäste sind klar dominant, lassen aber beim Abschluss die Präzision vermissen.

32 Der Unparteiische kann weitermachen. Dementsprechend geht es nach kurzer Unterbrechung, die die Spieler zur Trinkpause und die Trainer zum Erteilen neuer taktischer Anweisungen nutzten, jetzt weiter.

30 Schiedsrichter Timo Gerach unterbricht die Partie, weil er nach Kollision mit einem Regensburger Spieler humpelt. Der Düsseldorfer Mannschaftsarzt bietet seine Hilfe an.

27 Fortuna Düsseldorf macht weiterhin fast alles richtig, lässt aber die nächste hochkarätige Chance ungenutzt. Nach starker Flanke von der Grundlinie aus kann Jakub Piotrowski per Flugkopfball abschließen. Auch dieser Ball verfehlt das lange Eck allerdings um wenige Zentimeter.

23 Die nächsten guten Möglichkeiten für die Flingeraner: Tanaka flankt hoch in den Regensburger Strafraum, wo Ginczek zunächst per Kopfball aus sieben Metern an Meyer scheitert. Der zweite Ball landet allerdings bei Piotrowski, der aus zehn Metern erneut abschließen kann. Den Nachschuss klärt allerdings Kennedy zur Ecke, die dann nichts weiter einbringt.

20 Bei Düsseldorf läuft fast jeder Vorstoß über Khaled Narey, für den allerdings immer wieder beim richtig starken Erik Wekesser Endstation ist. Auch bei diesem Angriff kommt der 27-Jährige nicht am Regensburger Verteidiger vorbei.

17 Auf der anderen Seite kommen die Rothosen jetzt zu ihrem ersten Abschluss. Beste öffnet das Feld und spielt Albers an, der mit dem Rücken zum Tor für den nachrückenden Gimber abprallen lässt. Aus 17 Metern rauscht dessen wuchtiger Linksschuss nur um eine Haaresbreite links am Gästetor vorbei.

16 Wieder greifen die Düsseldorfer über den rechten Flügel an und wieder geht Narey mit viel Tempo ins Eins-gegen-Eins. Wekesser macht das aber richtig gut, behält die Oberhand im Zweikampf und holt sogar einen Abstoß heraus.

13 Großchance Düsseldorf! Das muss jetzt zwingend die Führung sein! Die Flingeraner machen bei diesem Angriff über den linken Flügel eigentlich alles richtig. Marcel Sobottka startet in die Schnittstelle und bekommt das flache Zuspiel direkt in den Lauf serviert. Aus sechs Metern muss er eigentlich nur noch einschieben, setzt den Abschluss aber fahrig am rechten Pfosten vorbei. Was für ein Fehlschuss!

12 Narey geht alleine gegen Breitkreuz und Kennedy ins Dribbling und kann aus extrem spitzem Winkel sogar noch aufs kurze Eck abschließen. Meyer wischt den Ball aber über die Latte hinweg.

9 Khaled Narey dreht sich nach Zuspiel vom rechten Flügel ein und will sich die Kugel in den eigenen Lauf legen. Dabei wird er von Erik Wekesser an der Strafraumgrenze gelegt. Der Unparteiische entscheidet aber sofort auf Weiterspielen.

6 Großchance Düsseldorf! Der Jahn leistet sich einen groben Fehlpass im Aufbauspiel und Daniel Ginczek kann mit dem Ball am Fuß frei auf das Regensburger Tor starten. Alexander Meyer sprintet aus dem Kasten und kann die Kugel in höchster Not noch abfangen, weil Scott Kennedy gut nachrückt und den Abschluss seines Gegenspielers entscheidend hinauszögert, um seinem Keeper die nötige Zeit zu verschaffen.

4 Regensburg nimmt in den ersten Minuten das Heft in die Hand und spielt munter nach vorne. Bislang allerdings noch ohne eine nennenswerte Szene.

1 Der Ball rollt in der Oberpfalz. Die Regensburger treten in weißen Trikots über roten Hosen an. Die Gäste aus Düsseldorf sind ganz in Schwarz gekleidet. Los geht's.

1 Spielbeginn

Erst sieben Mal standen sich beide Mannschaften bislang in einem Pflichtspiel gegenüber. Die Bilanz spricht allerdings nur auf den ersten Blick für die Düsseldorfer, die drei der sieben Duelle für sich entscheiden konnten (drei Remis, eine Niederlage). In den letzten vier Partien in Serie blieb der Jahn schließlich ungeschlagen gegen die Flingeraner. Im Hinspiel am 18. September 2021 trennten sich beide Teams derweil 1:1-Remis.

Am vergangenen Sonntag glückte den Fortunen ein extrem wichtiger 3:1-Heimsieg im Kellerduell gegen Erzgebirge Aue. Auch Daniel Thioune vollzieht im Vergleich zu dieser Partie drei Wechsel: Ao Tanaka, André Hoffmann und Felix Klaus rücken für Shinta Appelkamp, Christoph Klarer (beide Bank) und Rouwen Hennings (Gelbsperre) in die Startformation.

Fortuna Düsseldorf steckt weiterhin im Abstiegskampf, weshalb die Verantwortlichen sich im Februar nach vier Niederlagen in Folge, bei denen kein einziger eigener Treffer erzielt wurde, von Trainer Christian Preußer trennten. Nachfolger Daniel Thioune drückte anschließend die richtigen Knöpfe. Unter dem neuen Trainer sicherten die Flingeraner sich die maximale Ausbeute von sechs Punkten aus zwei Partien und zogen den Kopf damit etwas aus der Schlinge. Gebannt ist die Gefahr allerdings noch nicht. Bei einer Niederlage in Regensburg bliebe es bei einem Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Zuletzt verloren die Regensburger das bayrische Duell beim 1. FC Nürnberg mit 0:2. Im Vergleich zu dieser Partie stellt Mersad Selimbegović auf drei Positionen um. Für Konrad Faber, David Otto (beide Bank) und Leon Guwara (nicht im Kader) starten heute Jan-Niklas Beste, Erik Wekesser und Benedikt Saller.

Die Jahnelf mischte über weite Strecken der Saison 2021/22 im Aufstiegsrennen mit und stand an mehr als der Hälfte der bisherigen Spieltage auf einem direkten Aufstiegsplatz. Weil dann allerdings neun der letzten elf Ligaspiele verloren wurden (zwei Siege), rutschten die Oberpfälzer in der Tabelle bis auf Rang zehn ab. Mit dem Aufstieg haben die Rothosen somit rein gar nichts mehr zu tun.