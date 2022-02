90 Fazit:

Mit 4:1 schlägt der KSC den 1. FC Nürnberg im heimischen Wildpark. Der überragende Goller kann kurz nach der Pause einen Eckstoß zur 2:1-Führung über die Linie drücken, wenig später erhöht Hoffmann auf 3:1. In der Folge ist die Partie beinahe schon entschieden, weil den Gästen in Strafraumnähe nur wenig einfällt, einzig Standards können die Nürnberger gefährlich vor den Kasten bringen. Weil in den wenigen Aktionen aber die Effizienz fehlt, bleibt der Anschluss aus und Wanitzek kann kurz vor dem Ende sogar per Elfmeter noch auf 4:1 erhöhen. Das bedeutet für Karlsruhe einen beruhigteren Blick nach unten, die Franken müssen die träumenden Blicke ins Aufstiegs-Rennen nach 9 Gegentreffern in zwei Spielen einstellen.

90 Spielende

90 Kilian Jakob Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Kilian Jakob

90 Philip Heise Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Philip Heise

90 Malik Batmaz Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Malik Batmaz

90 Philipp Hofmann Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Philipp Hofmann

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Marvin Wanitzek Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 4:1 durch Marvin Wanitzek

Wanitzek verwandelt eiskalt! Er jagt den Ball hoch in den linken Winkel, Mathenia hat keine Chance, obwohl er im Eck ist.

90 Asger Sørensen Nürnberg Gelbe Karte für Asger Sørensen (1. FC Nürnberg)



89 Sørensen tritt Schleusener auf den Fuß. Nach VAR-Einsatz wird der Schiedsrichter auf die verpasste Szene aufmerksam gemacht. Es gibt den Strafstoß!

87 Castrop kann sich am rechten Flügel mit etwas Glück durchsetze und in die Mitte flanken. Da kommt Schäffler aber knapp nicht an das Zuspiel, weil der Verteidiger mehr Zug zur Flanke hat. Es riecht nicht gerade nach sensationellem Comeback.

84 Während Goller mit Sprechchören gefeiert wird, darf Schleusener gegen seinen Ex-Club Minuten sammeln. Er ist der Relegationsheld der Nürnberger, der in den Abstiegs-Endspielen gegen Ingolstadt den Last-Minute Rettungs-Treffer für den FCN erzielen konnte.

83 Fabian Schleusener Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Fabian Schleusener

83 Kyoung-rok Choi Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Kyoung-rok Choi

82 Fabio Kaufmann Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Fabio Kaufmann

82 Benjamin Goller Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Benjamin Goller

82 Jens Castrop Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Jens Castrop

82 Tom Krauß Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Tom Krauß

80 Das Spiel bleibt auch nach dem großen Aufreger ruhig, die Menschen im Stadion feuern ihren KSC nochmal an, um in der anstrengenden Schlussphase die letzten Kräfte freizusetzen.

77 Und aus dem Standard schöpfen die Gäste nochmal Gefahr. Die Hereingabe wird vom Verteidiger zwar fünf Meter vor dem Tor geblockt, der Ball fällt aber fast senkrecht wieder herunter. Schäffler hat aus sechs Metern dadurch einen freien Abschluss, doch er entscheidet sich etwas überhastet für den Kopfball. Er drückt mit der rechten Seite seiner Stirn ins rechte Eck, doch aus der kurzen Distanz zielt er minimal neben den linken Pfosten, wo Hofmann vielleicht noch hätte eingreifen können. Den muss er aber aufs Tor bringen, vielleicht mit etwas mehr Ruhe sogar mit dem Fuß.

76 Benjamin Goller Karlsruhe Gelbe Karte für Benjamin Goller (Karlsruher SC)

Handwerker spritzt in einen Querpass der Gastgeber und nimmt über den linken Flügel Fahrt auf. Bevor er in Strafraumnähe kommt, hält ihn Goller taktisch von hinten fest.

73 Tempelmann treibt den Ball weit über das Mittelfeld, nur um dann aus 25 Metern völlig überhastet weit über den Kasten zu schießen - Kategorie Verzweiflungsschuss.

70 Goller hat sich nach seinem 1. Saisontreffer in einen Rausch gespielt. Einen steilen Steckpass erreicht er kurz vor der Grundlinie und lässt den heranrauschenden Verteidiger auch noch ins Leere grätschen. Dann verliert er aber doch das Gleichgewicht und fällt ohne Treffer zu Boden.

67 Krauß gibt zumindest mal wieder einen Schuss ab. Aus etwa 20 Metern zieht sein Rechtsschuss aber knapp über die Latte im rechten Eck.

66 Eine kuriose Aktion: Während der KSC über den rechten Flügel angreift, fliegt von außen plötzlich ein zweiter Ball herein - und trifft genau den Spielball.

62 Klauß muss reagieren, weil das Spiel inzwischen völlig gekippt ist.

62 Nikola Dovedan Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Nikola Dovedan

62 Erik Shuranov Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Erik Shuranov

62 Taylan Duman Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Taylan Duman

62 Johannes Geis Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Johannes Geis

59 Philipp Hofmann Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 3:1 durch Philipp Hofmann

Was für eine Aktion von Hofmann! Eine Flanke von rechts rutscht eigentlich an allen vorbei durch, doch vor der linken Eckfahne erläuft Heise den Ball noch. Er gibt flach zu Hofmann, der links im Strafraum fünf Meter vor der Grundlinie mit dem Rücken zum Gegenspieler abschirmt. In einer ruckartigen Bewegung schafft es der Mittelstürmer aber sich umzudrehen und auch gleich mit links abzufeuern. Aus diesem spitzen Winkel kann es eigentlich gar keine Chance geben, doch der Strahl hämmert ins kurze Eck. Von dieser blitzschnellen Aktion ist Mathenia völlig überrascht und reagiert gar nicht erst, als der Ball zwischen ihm und dem kurzen Pfosten einschlägt.

57 Johannes Geis Nürnberg Gelbe Karte für Johannes Geis (1. FC Nürnberg)

Geis erwischt Torschütze Goller im Zweikampf und wird folgerichtig verwarnt.

55 Benjamin Goller Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 2:1 durch Benjamin Goller

Irgendwann musste eine Ecke dann ja mal zu einem Treffer führen! Von rechts wird der Ball in den Rückraum gebracht, wo Hofmann leicht links versetzt auf den rechten Pfosten köpft. Von hinten eilt Goller heran und kann aus vier Metern mit rechts ins linke Eck ablenken. Er ist mit seiner Direktabnahme ganz knapp vor dem Verteidiger dran, der vom Pfosten nach vorne rückt.

52 Schäffler beschäftigt die Innenverteidigung. Einen Einwurf von links aus 20 Metern schirmt er kurz vor der Grundlinie am Strafraum so ab, dass er sich um den Verteidiger herumdrehen kann. Es folgt dann aber keine Abschluss-Aktion.

48 O'Shaughnessy rutscht als linker Innenverteidiger ein Rückpass beim unsauberen Stoppen unter der Sohle durch. Schäffler kann aus 16 Metern frei vor dem Keeper einfach an den freien Ball laufen, doch sein Abschluss von halbrechts trifft genau Gersbeck, der sich gekonnt groß macht.

47 Personell unverändert geht es weiter. Auf dem Rasen dagegen das gleiche Bild: Natürlich geht es nach nichteinmal zwei Minuten schon mit der nächsten Ecke weiter.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit 1:1 geht es in die Kabinen. Auch wenn es von Beginn an Ecken hagelte, gab das Spiel zunächst wenig her. Dementsprechend folgerichtig fiel das überraschende 0:1 der Gäste durch einen schlitzohrigen Geis-Freistoß aus über 25 Metern, als er Gersbeck überrumpelte. Nachdem die Franken beinahe gleich erhöht hätten, kam auch der KSC im Strafraum ihrer Kontrahenten an. Erst verpasste Wanitzek mit einem Latten-Kopfball knapp den Ausgleich, den Hofmann dann in Mittelstürmer-Manier kurz darauf erzielen konnte. Es bleibt also spannend in Durchgang Zwei und es darf gehofft werden, dass sich die turbulente Schlussphase auch über die Halbzeit bis zum Wiederanpfiff trägt.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Der nächste gefährliche Freistoß für Geis! Aus knapp über 25 Metern zieht er aus zentraler Position wieder mit viel Mut ab. Der Spannschuss rauscht nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei, auch wenn Gersbeck dieses Mal wohl da gewesen wäre.

41 Eine Ecke sorgt gleich für die nächste Chance der Gastgeber, die damit das Publikum wieder zum Kochen bringen.

39 Philipp Hofmann Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 1:1 durch Philipp Hofmann

Der Ausgleich! Goller hat am rechten Flügel nach einem Steckpass viel Grün vor sich. Er zündet den Turbo und legt an der Grundlinie in den Rückraum. Wanitzek kann sich zwar nicht sauber vorlegen, vom Verteidiger springt das Leder dann aber direkt zu Hofmann. Von rechts muss der Mittelstürmer aus fünf Metern mit dem ersten Kontakt nur noch ins kurze Eck zielen. Mathenia hat keine Chance aus der Distanz.

38 Geis sorgt schon wieder per Standard für Gefahr! Eine weitere Ecke zirkelt er von links in die Box. Aus knapp fünf Metern kann Sørensen sich durchsetzen, doch der Keeper kann den zu zentralen Versuch gerade noch abwehren.

35 Philip Heise Karlsruhe Gelbe Karte für Philip Heise (Karlsruher SC)

Im Konter stoppt Heise Møller Dæhli unsanft. Nach einem schmerzhaften Sturz muss der behandelt werden.

34 Wanitzek an die Latte! Thiede gibt von rechts eine scharfe Flanke an den Fünfer, wo am kurzen Eck der Mittelfeldspieler hereinläuft. Er drückt den Ball mit der Stirn an die Querstange des Tores im kurzen Eck. Gegen den wuchtigen Kopfstoß aus sieben Metern hätte es sonst keine Abwehrchance gegeben.

31 Dass der Treffer nach einem Standard fällt ist beinahe logisch. Aus dem Spiel geht fast nichts zusammen, wohingegen es immer wieder ruhende Bälle gibt.

31 Enrico Valentini Nürnberg Gelbe Karte für Enrico Valentini (1. FC Nürnberg)



29 Johannes Geis Nürnberg Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Johannes Geis

Schlitzohr Geis belohnt sich für seinen mutigen Freistoß! Aus gut 25 Metern gibt es halbrechts einen eigentlich ungefährlichen Freistoß für die Gäste. Alle rechnen mit einer Flanke, so auch Gersbeck, der weit vor dem Kasten steht, wo er die herunterkommende Flanke erwartet. Geis bemerkt das aber und zieht den weiten Freistoß mit dem Innenspann gleich ins kurze Eck. Der Karlsruher Keeper muss zurückeilen und erwischt im rechten Eck die Kugel nicht mehr entscheidend. Was für eine schlaue Aktion von Johannes Geis, der zudem mit der zugehörigen Schusstechnik glänzen kann.

27 Die fünfte Ecke für den Club bringt zumindest mal einen Torschuss. Die Geis-Flanke von links fällt erst am zweiten Pfosten herunter, wo Tempelmann viel Platz hat. Er bekommt aus sechs Metern aber überhaupt keinen Druck hinter den Kopfball, sodass Gersbeck einfach im langen Eck fangen kann.

25 Rechts bekommt Valentini etwas zu viel Zeit zum Flanken eingeräumt. Im Zentrum steht Shuranov mit dem Rücken zum Gegenspieler und wagt den Fallrückzieher. Er tritt auf Hüfthöhe aber mit dem rechten Fuß an der Flanke vorbei.

22 Tim Handwerker Nürnberg Gelbe Karte für Tim Handwerker (1. FC Nürnberg)

Handwerker kommt im Zweikampf einen Tick zu spät und trifft nur den Gegenspieler.

21 Kobald tritt bei einem etwas zu harten Rückpass an der Kugel vorbei, sodass es kurz nach Gefahr aussieht. Vor dem heranstürmenden Schäffler kann sich Gersbeck aber 15 Meter vor seinem Kasten auf den durchgerutschten Ball schmeißen.

19 Im Anlaufverhalten gibt es große Unterschiede: Die Gastgeber rücken in eigenen Angriffen mit allen Spielern weit auf, um nach Ballverlust gleich für Stress zu sorgen. Selbst hat es der KSC dagegen deutlich einfacher über die Mittellinie zu kommen.

16 Kurz darauf gibt es auf der Gegenseite dann wieder einen Eckstoß. Damit haben wir im Schnitt fast alle 2 Minuten eine Hereingabe von den Seitenrändern. Eine sehr ungewöhnliche Statistik, doch leider kommt zwischen den Eckfahnen wenig von der Gefahr an.

15 Durch einen weiteren abgewehrten Schuss der Franken ist das Eckenverhältnis von 2:0 auf 2:4 gekippt. Insgesamt ist das bezeichnend für das Spiel, in dem die Gäste immer besser hereinfinden.

12 Schäffler kann die Kugel im Strafraum behaupten, indem er seinen kräftigen Körper zwischen Verteidiger und Ball stellt. Mit dem Rücken zum Tor bleibt aus acht Metern aber nur die Ablage und Krauß' Schuss wird über die Latte abgefälscht.

10 Auf der anderen Seite bringt Geis zweimal von links einen scharfen Eckstoß in die Mitte, doch im Pulk vor dem Tor ist jeweils ein Verteidiger an der Flanke.

8 Auch die erste Ecke nach einem abgefälschten Hackenpass wird von den Rängen bejubelt. Die Hereingabe von Heise wird aber vom Verteidiger herausgeköpft. In der Folge entsteht der nächste Aufschrei, weil der folgende Schuss mit der Hand geblockt worden sein soll, doch da war nur der Kopf des Nürnbergers im Weg.

6 Einen ersten hohen Flankenball aus dem Halbfeld empfängt Gondorf am linken Fünfereck. Der schwierige Kopfball geht aber deutlich links am kurzen Pfosten vorbei.

5 Angetrieben von den gut 8.000 Zuschauenden im Stadion geht der KSC früh drauf. Mathenia wird so aus seinem Fünfer im Aufbau zum hohen Schlag ins Seitenaus gezwungen, was frenetisch gefeiert wird.

2 Karlsruhe stößt in blau an und greift sofort über den rechten Flügel. Es folgt aber ein schneller Ballverlust mit anschließendem Foul am in weiß gekleideten Nürnberger Spieler.

1 Spielbeginn

Bevor es losgehen kann, bilden die Spieler der Gastgeber lange einen Kreis. Das verzögert den Anpfiff.

Die Spieler betreten den Rasen. Auf der Baustelle des Wildparkstadions kann es in wenigen Momenten losgehen.

Im Vergleich zum Nachholspiel nimmt Christian Eichner zwei Wechsel vor: Kobald beginnt für Gordon, Breithaupt startet für Lorenz.

Unter der Woche bekam es der KSC dann auch mit den Sandhäusern zu tun, die im Nachholspiel auswärts ein 2:0 einfahren konnten. Während Sandhausen damit einen wichtigen Satz von den Abstiegsrängen machen konnte, wurde die Position der Karlsruher im Mittelfeld zementiert. Weil die Spitzengruppe immer weiter punktet, muss der Blick nach zwei Niederlagen in Folge sogar erstmal eher nach unten gerichtet werden. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt sechs Zähler.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach der Nürnberger Coach über die Auswirkungen der überraschenden Klatsche gegen den SVS. Zu Beginn der Woche habe man auf dem Trainingsplatz noch Auswirkungen gespürt, sodass es eine intensive Auseinandersetzung gab. Ab Mitte der Woche habe man sich aber auf den KSC fokussiert. "Die Jungs hatten Redebedarf, wir hatten Redebedarf" fasst es Klauß zusammen.

Für dieses Unterfangen nimmt Gäste-Trainer Robert Klauß drei Veränderungen im Vergleich zum enttäuschenden 0:5 gegen Sandhausen vor: Sørensen ersetzt den verletzten Schindler, Geis und Schäffler rücken für Dovedan und Nürnberger in die Startelf.

Im Verfolger-Duell empfangen die Karlsruher, die in den vergangenen Wochen den Anschluss an die Spitzengruppe nicht halten konnten und nur noch den elften Rang belegen die Gäste aus Franken. Der 1.FCN liegt auf Rang Sieben zwar nur vier Plätze und fünf Punkte vor den heutigen Kontrahenten. Mit einem Sieg befände man sich aber weiterhin dicht an der Spitzengruppe aus sechs Temas, die vor dem Spieltag nur unglaubliche zwei Zähler trennte.