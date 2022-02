90 Fazit:

Der Hamburger SV gewinnt mit 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim 1846 und erobert durch den dritten Sieg in Serie den zweiten Tabellenplatz. Nach dem torlosen Pausenunentschieden erwischten die Ostwürttemberger den besseren Wiederbeginn und schrammten durch Mohr (49.) und Kleindienst (55.) jeweils nur hauchdünn an der Führung vorbei. Erst um die 60. Minute herum wurden die Hanseaten wieder aktiver und nutzten prompt ihre erste Möglichkeit, um die Führung an sich zu reißen; Kittel staubte nach einem von Müller parierten Schuss Alidous aus kurzer Distanz ab (63.). Auch in der Folge brachten die Gäste einige gefährliche Angriffe auf den Rasen und ließen durch Sessa eine sehr gute Gelegenheit zum Ausgleich ungenutzt (75.). Wenig später verursachte Föhrenbach mit einem Foul an Jatta einen Strafstoß, den Kittel verwandelte (78.) und den Hausherren damit eine ruhige Schlussphase bescherte. Der Hamburger SV reist in sieben Tagen zum SV Sandhausen. Für den 1. FC Heidenheim 1846 geht es am Freitag mit einem Gastspiel bei der SG Dynamo Dresden weiter. Einen schönen Samstag noch!

90 Spielende

90 Das Walter-Team spielt die Uhr mittlerweile clever herunter und ist nur noch 180 Sekunden vom sechsten gegentorlosen Match der Saison entfernt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Der Nachschlag im Volksparkstadion soll satte fünf Minuten betragen.

90 Manuel Wintzheimer Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Manuel Wintzheimer

90 Bakery Jatta Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Bakery Jatta

90 Jonas David Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Jonas David

90 Ludovit Reis Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Ludovit Reis

90 Mikkel Kaufmann Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Mikkel Kaufmann

90 Robert Glatzel Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Robert Glatzel

90 Konstantin Kerschbaumer Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Konstantin Kerschbaumer

90 Tim Kleindienst Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tim Kleindienst

87 Die Blau-Roten glauben noch an eine späte Aufholjagd, drängen mit aller Macht auf den Anschlusstreffer. Dass dennoch alles auf die sechste Auswärtspleite hindeutet, liegt vor allem an der schlechten Chancenverwertung.

85 Tim Kleindienst Heidenheim Gelbe Karte für Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim 1846)

Kleindienst reißt Chakvetadze im Mittelfeld zu Boden, um einen schnellen Gegenstoß der Rothosen zu stoppen. Für dieses taktische Vergehen kassiert er seine fünfte Verwarnung in der laufenden Saison und wird damit am Freitag in Dresden fehlen.

83 Hamburgs mutmaßlicher Matchwinner Kinsombi holt sich seinen verdienten Einzelapplaus ab. Kinsombi, der für ihn weichen musste, betritt den Rasen.

82 David Kinsombi Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: David Kinsombi

82 Sonny Kittel Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Sonny Kittel

81 Die Walter-Auswahl ist dem dritten Ligaerfolg in Serie und dem damit verbundenen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz ganz nahe. Nach der Gala der Vorwoche winkt heute ein echter Arbeitssieg.

80 Stefan Schimmer Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Stefan Schimmer

80 Norman Theuerkauf Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Norman Theuerkauf

78 Sonny Kittel Hamburg Tooor für Hamburger SV, 2:0 durch Sonny Kittel

Doppelpacker Kittel beruhigt die Nerven der Heimfans! Der Hamburger mit der zehn auf dem Rücken befördert den Ball vom Elfmeterpunkt in die obere rechte Ecke. Heidenheims Schlussmann Müller hat sich zwar für die richtige Seite entschieden, kommt aber nicht an den Ball heran.

77 Es gibt Strafstoß für den HSV! Jatta tankt sich über rechts in den Sechzehner, kreuzt den Weg Föhrenbachs und wird dann wohl vom Heidenheimer in den Hacken getroffen. Schiedsrichter Dingert zeigt sofort auf den Punkt.

76 Miro Muheim Hamburg Gelbe Karte für Miro Muheim (Hamburger SV)

Nach einem Zusammenprall mit Hüsing, bei dem sich der Hamburger Abwehrmann selbst leicht verletzt hat, kassiert Muheim für sein riskantes Einsteigen die Gelbe Karte.

75 Sessa scheitert freistehend an Heuer Fernandes! Durch einen Doppelpass mit Kleindienst gelangt der Joker auf der rechten Strafraumseite hinter die gegnerische Abwehrkette. Er will den herauslaufenden Keeper Heuer Fernandes mit einem Schuss per Pieke überwinden, bleibt mit diesem aber am Hamburger Schlussmann hängen.

72 Maurice Malone Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Maurice Malone

72 Robert Leipertz Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Robert Leipertz

72 Kevin Sessa Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Kevin Sessa

72 Dženis Burnić Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Dženis Burnić

72 Christian Kühlwetter Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Christian Kühlwetter

72 Tobias Mohr Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tobias Mohr

71 Die Ostwürttemberger haben das Gegentor noch nicht wirklich verdaut, laufen Ball und Gegner in diesen Minuten meist hinterher. In Kürze wird FCH-Trainer Frank Schmidt einen Dreifachwechsel vornehmen, um seiner Mannschaft frische Impulse zu verleihen.

69 Schöppner verpasst aus guter Lage! Föhrenbachs flachen Pass von der tiefen linken Außenbahn vor den kurzen Pfosten erreicht der Heidenheimer zwar vor Bewacher Schonlau, doch der kann einen Schuss mit einer sauberen Grätsche doch nicht abwenden.

67 Der inoffizielle Vorlagengeber Alidou verabschiedet sich als erster Akteur in den vorzeitigen Feierabend. Er macht Platz für den im Winter aus Gent ausgeliehenen Chakvetadze.

66 Giorgi Chakvetadze Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Giorgi Chakvetadze

66 Faride Alidou Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Faride Alidou

63 Sonny Kittel Hamburg Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Sonny Kittel

Kittel schießt den HSV in Führung! Glatzels Zwischenlinienpass in die offensive Mitte leitet Jatta auf die linke Strafraumseite zu Alidou weiter. Dessen Flachschuss aus gut 15 Metern kann Gästekeeper Müller zwar stoppen, legt aber unfreiwillig für Kittel ab. Der muss aus mittigen zehn Metern nur noch in den halbleeren Kasten einschieben.

62 Da fehelte nicht viel! Nachdem er über halblinks in den Sechzehner eingedrungen ist, legt Mohr flach zurück für Burnić. Dessen Direktabnahme aus 18 Metern per linkem Innenrist rauscht knapp an der langen Ecke vorbei.

61 Reis wird auf der linken Außenbahn durch Alidou in Richtung Grundlinie geschickt. Der junge Niederländer wird wegen einer unsauberen Annahme problemlos von Routinier Theuerkauf abgelaufen.

58 Die Rothosen sind nach fast einer Viertelstunde noch überhaupt nicht im zweiten Abschnitt angekommen, leisten sich viele Ungenauigkeiten im Zusammenspiel. In dieser Phase haben sie Glück, dass sie noch keinem Rückstand hinterherlaufen.

55 Kleindienst verlangt Heuer Fernandes alles ab! Heidenheims Angerifer nimmt einen langen Schlag aus dem Mittelkreis an der halbrechten Sechzehnerkante perfekt mit und feuert aus gut 15 Metern wuchtig auf die halbhohe linke Ecke. Heuer Fernandes verhindert den Einschlag mit einer starken Parade.

54 Den Gästen gelingt der deutlich schwungvollere Wiederbeginn; sie halten den Schwerpunkt des Geschehens in den letzten Minuten fast durchgängig in der gegnerischen Hälfte.

51 Weder Tim Walter noch Frank Schmidt haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

49 Die erste Chance nach der Pause gehört dem Gast! Gegen eine aufgerückte Hamburger Abwehr steckt Burnić aus der Mitte nach halblinks zu Mohr durch. Der hat freie Bahn in Richtung des herauslaufenden Keepers Heuer Fernandes und überwindet ihn per halbhohem Lupfer. Deutlich vor der Linie kann Muheim klären.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Volksparkstadion! Nach dem jüngsten Kantersieg bei Spitzenreiter Darmstadt, bei dem den Rothosen vor der Pause fast alles gelang, haben es diese heute mit einem deutlich unangenehmeren Widersacher zu tun, dessen offensive Nadelstiche sich zwar in Grenzen halten, die in der Abwehr aber sehr konzentriert arbeiten. Ringt der HSV den FCH noch nieder?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Zweitligapartie zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim 1846. In einer temporeichen, aber an Strafraumszenen armen Anfangsphase bewegten sich die Mannschaften hinsichtlich der Spielanteile auf Augenhöhe. Daraufhin steigerten die Hanseaten ihre offensive Durchschlagskraft und erarbeiteten sich durch Jatta eine Großchance; Gästekeeper Müller parierte den unbedrängten Schuss aus kurzer Distanz (22.). Die Ostwürttemberger hielten ihr Niveau in der Arbeit gegen den Ball hoch und waren so in der Lage, trotz abnehmender Ballbesitzanteile weitere klare Abschlüsse der Norddeutschen zu verhindern. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

43 Tobias Mohr Heidenheim Gelbe Karte für Tobias Mohr (1. FC Heidenheim 1846)

Heidenheims Doppeltorschütze der Vorwoche zieht gegen den passenden Jatta durch und bringt ihn dadurch unnötigerweise zu Fall. Referee Dingert ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte der Partie.

40 ... Kittel probiert es aus spitzem Winkel mit dem rechten Innenrist direkt. Er zirkelt den Ball gut einen Meter über die kurze Ecke des Heidenheimer Kastens hinweg.

39 Jatta wird durch Busch unweit der linken Strafraumlinie ganz in der Tiefe zu Fall gebracht...

37 Von den direkten Konkurrenten Hamburgs und Heidenheims spielt übrigens keiner zeitgleich. Bedeutet für Hanseaten und Ostwürttemberger: Mit einem Dreier ist der Weg in Richtung zweitem Tabellenplatz offen.

34 Die Schmidt-Truppe hat in dieser Phase Mühe, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten und es sauber über die Mittellinie zu schaffen. Sie steht in ihrer Abwehr aber weiterhin sehr gefestigt und lässt nur wenig zu.

31 Glatzel steht erstmals im Mittelpunkt! Der Viererpacker der Vorwoche ist am Elfmeterpunkt Adressat eines Querpasses Kittels. Mit dem zweiten Kontakt kann der Angreifer mit dem rechten Fuß abziehen, doch Busch steht dem Schuss im Weg und blockt ihn.

28 Alidou hat auf der tiefen linken Seite zwar klare Tempovorteile gegenüber Burnić. Er schafft es zwar in den Sechzehner, wird unweit der Grundlinie aber doch noch vom Heidenheimer Mittelfeldmann abgelaufen.

25 Heidenheim kommt durch Leipertz und Hüsing zu zwei aussichtsreichen Schüssen aus kurzer Distanz; diesen steht HSV-Schlussmann Heuer Fernandes jeweils im Weg. Die Wiederholung zeigt dann allerdinsg, dass ein Treffer wegen einer Abseitsstellung im Vorfehld nicht gezählt hätte.

22 Jatta mit der Großchance für den HSV! Der Hamburger mit der 18 auf dem Rücken setzt sich infolge eines weiten Einwurfs auf die rechte Strafraumseite robust gegen Föhrenbach durch und hat dann nur noch FCH-Keeper Müller vor sich. Der kann Jattas Schuss aus gut acht Metern mit dem rechten Fuß abwehren.

20 Burnić dribbelt durch die Mitte vor die gegnerische Abwehrkette. Er will den mitgelaufenen Mohr auf der freien linken Sechzehnerseite bedienen. Vušković hat den Pass vorausgeahnt und fängt den Ball ab.

17 Die Walter-Auswahl steigert ihre Genauigkeit im offensiven Zusammenspiel und kommt immer häufiger in die Tiefe. Ein Traumstart wie vor sechs Tagen in Darmstadt gelingt ihr aber nicht. Zu diesem Zeitpunkt lag sie am Böllenfalltor bereits mit 3:0 vorne.

14 Jatta ist an der rechten Strafraumlinie Adressat einer halbhohen Verlagerung aus dem Zentrum. Er gibt flach und hart vor den kurzen Pfosten. Trotz enger Bewachung bringt Reis den Ball mit der rechten Hacke in Richtung Kasten. Er verfehlt aber die kurze Ecke aus gut sechs Metern.

11 ... Kittel will den Ball aus gut 18 Metern per rechtem Innenrist rechts an der Mauer vorbei halbhoch in den Kasten schlenzen. Seine sanfte Ausführung verfehlt den Heidenheimer Kasten allerdings deutlich.

10 Nach Burnićs Foul an HSV-Kapitän Schonlau bekommt das Heimteam unweit der halbrechten Sechzehnerkante einen Freistoß zugesprochen...

7 Gegen sehr hoch attackierende Ostwürttemberger lassen sich die Rothosen auf Passkombinationen im eigenen Sechzehner ein. Ein ungenaues Anspiel von Torhüter Heuer Fernandes fängt Leipertz ab und legt es für Kleindienst ab. Dessen Schuss aus gut zwölf Metern kann Schonlau in höchster Not blocken.

6 Alidou zieht vom linken Flügel in den Halbraum ein und gibt aus gut 22 Metern einen ersten Schuss ab. Sein Versuch mit dem rechten Spann ist in der langen Ecke mangels erhöhtem Tempo keine echte Prüfung für Gästekeeper Müller. Derweil ist Heidenheim wieder vollzählig.

3 Nachdem ihm Schonlau unfreiwillig einen "Pferdekuss" verpasst hat, liegt Heidenheims Routinier Theuerkauf außerhalb des Feldes am Boden und muss behandelt werden. Vorerst müssen die Blau-Roten mit neun Feldspielern auskommen.

1 Hamburg gegen Heidenheim – Durchgang eins im Volksparkstadion ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften vor 10000 Zuschauern den Rasen betreten.

Bei den Ostwürttembergern, die im Hinspiel Ende August in der Voith-Arena ein torloses Unentschieden ergatterten und die in der Fremde fünf ihrer sechs Ligapleiten der laufenden Saison kassierten, stellt Coach Frank Schmidt nach dem 3:1-Heimsieg gegen Hannover 96 zweimal um. Anstelle von Siersleben und Sessa (beide auf der Bank) beginnen Busch und Hüsing.

Auf Seiten der Hanseaten, die keine ihrer bisherigen elf Heimspiele der aktuellen Spielzeit verloren und die mit 20 Gegentoren über die mit Abstand beste Defensivabteilung des nationalen Fußball-Unterhauses verfügen, hat Trainer Tim Walter im Vergleich zum 5:0-Auswärtserfolg beim SV Darmstadt 98 eine personelle Änderung vorgenommen. Kittel kehrt nach Gelbsperre zurück und verdrängt Kinsombi auf die Bank.

Auch der 1. FC Heidenheim 1846 erarbeitete sich in letzter Zeit den Status eines Aufstiegskandidaten, gewann er doch sechs seiner letzten acht Begegnungen. Nachdem er bei Aufsteiger FC Hansa Rostock nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen war, überflügelte er am letzten Freitag Hannover 96 dank eines gegnerischen Eigentors (4.) sowie eines Doppelpacks Mohrs (33., 48.) mit 3:1.

Der Hamburger SV, mittlerweile seit fünf Partien ungeschlagen, hat am vergangenen Sonntag ein dickes Ausrufezeichen gesetzt, indem er Spitzenreiter SV Darmstadt 98 an dessen Böllenfalltor mit 5:0 abfertigte. Überragender Mann beim Gastspiel im Süden Hessens war Angreifer Glatzel, der gleich vier Tore beisteuerte (5., 10., 13., 88.). Knüpfen die Rothosen heute auch nur zu Teilen an diese starke Leistung an, stehen die Chancen auf den nächsten Dreier sehr gut.

Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga mischen nach vier Rückrundenpartien sechs Vereine mit. Die außerhalb der oberen drei Ränge positionierten Mannschaften haben die Lücken nach dem Jahreswechsel beinahe geschlossen, so dass zwischen dem Tabellenführer und dem Rangsechsten vor dem Beginn des Wochenendes nur noch zwei Zähler lagen.