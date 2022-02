30 Nach einer halben Stunde geht das torlose Remis absolut in Ordnung. Sandhausen hatte den besseren Start erwischt, zuletzt hat der KSC aber mehr und mehr das Zepter übernommen.

27 Benjamin Goller macht bei seinem Comeback bisher ein richtig gutes Spiel und sorgt auf der rechten Bahn immer wieder für Gefahr. nach seiner Hereingabe hat Wanitzek aus zwölf Metern freie Bahn, schießt aber einen Verteidiger an.

25 Erich Berko Sandhausen Gelbe Karte für Erich Berko (SV Sandhausen)

Berko verdient sich die erste Gelbe Karte der Partie indem er im Mittelfeld die Ausführung eines Karlsruher Freistoßes behindert.

23 Jetzt spielt der KSC mal einen Angriff zuende und schon gibt es einen vernünftigen Abschluss. Hofmann behauptet sich in der Box stark und legt ab für Heise, der das Leder aus 18 Metern einen guten Meter über den Querbalken jagt.

22 Was es nicht alles gibt. Marco Thiede macht bei einem Einwurf zum zweiten Mal in Folge so ungefähr alles falsch, was man falsch machen kann und bekommt es diesmal nach einer Ermahnung zuvor auch abgepfiffen.

19 Wieder Testroet! Eine lange Flanke von der rechten Seite landet auf Höhe des linken Pfostens auf dem Kopf von Bachmann, der schön für Testroet ablegt. Der zieht aus zehn Metern mit links sofort ab, erwischt die Kugel aber nicht voll und findet erneut seinen Meister in Gersbeck.

17 Beim KSC bleibt bisher vieles Stückwerk. Rückkehrer Goller wird rechts in den Sechzehner geschickt und legt dann auch gut zurück an den Elfer, nur ist dort gar kein Mitspieler.

15 Bereits zum zweiten Mal fliegt ein langer Einwurf von Daniel O'Shaughnessy bis tief in den Fünfer der Gäste herein. Dort hat Sandhausen bisher aber die absolute Lufthoheit.

13 Gersbeck rettet stark gegen Testroet! Karlsruhe verliert den Ball im Aufbau und nach einem feinen Querpass von Soukou zieht Testroet mit dem Ball am Fuß in die Box. Der SVS-Stürmer lässt noch einen Verteidiger aussteigen und will den Ball dann aus 13 Metern mit links am herausstürzenden Gersbeck vorbeischieben. Der verkürzt aber geschickt den Winkel und wehrt ab.

10 Gondorf steigt Zenga fies auf den Fuß und hat Glück, dass es dafür keinen Freistoß gibt. Der Sandhäuser muss kurz behandelt werden, dann kann es für ihn weitergehen.

8 Die Gäste machen bis dato einen etwas frischeren Eindruck und erobern etliche Bälle. Das Karlsruher Passspiel kommt noch nicht auf Touren.

6 Beide Teams spielen in dieser Anfangsphase zielstrebig nach vorne und sorgen für einen unterhaltsamen Auftakt. Die erste gute KSC-Möglichkeit hat Philipp Hofmann, der im SVS-Strafraum plötzlich viel Platz hat, bei seinem Schuss dann aber doch gerade noch geblockt wird.

4 Pascal Testroet lässt sich am Karlsruher Fünfer einfach mal fallen und hofft auf einen Elfmeterpfiff. Da es dafür aber keinen Grund gibt, bleibt dieser auch entsprechend aus.

3 Erich Berko zeigt gleich mal, wofür sein Trainer Alois Schwartz ihn heute gebracht hat. Kurz vor dem eigenen Strafraum geht der Mittelfeldmann der Gäste robust, aber fair in den Zweikampf mit Wanitzek und erobert die Kugel.

1 Schon nach wenigen Sekunden kommen die Gäste zum ersten Abschluss. Bachmanns Distanzschuss ist aber letztlich nur eine Rückgabe Richtung KSC-Keeper Gersbeck.

1 Der Ball rollt! Der Karlsruher SC spielt zuhause wie gewohnt in Blau, die Gäste tragen Neongrün.

1 Spielbeginn

Auch in Karlsruhe sind heute wieder Zuschauer im Stadion. Bis zu 10.000 Fans hätten die Partie live erleben können, so viele sind es aber wohl nicht geworden. Auch ca. 500 Gästefans haben die knapp 50 Kilometer zum Auswärtsspiel zurückgelegt, um ihren SVS zu unterstützen.

Geleitet wird die Partie vom erfahrenen Bundesligaschiedsrichter Marco Fritz, der an den Seitenlinien von Dominik Schaal und Marcel Pelgrim unterstützt wird. Für den Videobeweis ist heute Thorben Siewer verantwortlich.

Die Gäste aus Sandhausen haben die lange Zwangspause genutzt, um sich auf das Kellerduell gegen Erzgebirge Aue vorzubereiten und am Samstag einen ganz wichtigen 2:0-Sieg gegen die Veilchen gefeiert. Der Vorsprung auf Rang 17 beträgt damit nun schon fünf Punkte und man ist dran an den Nichtabstiegsplätzen. Schon mit einem Remis würde man an Fortuna Düsseldorf vorbeiziehen. Auch beim SVS herrscht Aufbruchstimmung. "Wir gehen jetzt mit drei Punkten in die Englische Woche", freute sich Alois Schwartz und ergänzte: "Das macht uns froh und wir gehen stabil in die nächsten Spiele." Bei seiner Rückkehr nach Karlsruhe erwartet Schwartz einen selbstbewussten Gegner: "Der KSC ist gefestigt und wird seine Spielauffassung auch gegen uns versuchen durchzuziehen."

Die Hausherren haben sich trotz der teil angespannten Personallage im Jahr 2022 bisher gut verkauft. Beim Tabellenführer im Darmstadt ergatterte der KSC ein 2:2, beim Tabellendritten in Bremen musste man sich nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Und zwischendurch zog man durch einen 1:0-Sieg bei 1860 München auch noch ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. "Wir haben gegen eine Topmannschaft der Liga gespielt und haben gezeigt, dass wir körperlich mithalten konnten", zeigte sich Coach Christian Eichner nach dem 1:2 in Bremen am Samstag nicht unzufrieden. Nun geht es gegen Ex-KSC-Trainer Alois Schwartz. "Wir wissen, was auf uns zukommt", glaubt Eichner.

Werfen wir gleich mal einen Blick auf die Aufstellungen: Beim KSC gibt es im Vergleich zum Wochenende drei Veränderungen. Christoph Kobald fehlt aufgrund einer Gelbsperre, Tim Breithaupt und Fabian Schleusener rotieren auf die Bank. Dafür gibt es bei den Gastgebern heute ein bemerkenswertes Comeback. Benjamin Goller ist nach acht Monaten zurück im Kader und steht gleich mal in der Startelf. Außerdem starten Daniel Gordon und Marc Lorenz. Bei den Gästen aus gibt es zwei Wechsel. Für Marcel Ritzmaier (Bank) und Christian Kinsombi (nicht im Kader) beginnen Erich Berko und Erik Zenga.

Eigentlich hätte diese Partie schon im Januar steigen sollen, doch aufgrund der Corona-Lage beim KSC wurde die Partie von der DFL abgesetzt. Ganze 16 Spieler der Badener waren damals vom Virus betroffen und man hätte keine Mannschaft für das Duell mit Sandhausen stellen können. Zwei Wochen später als geplant kann das Spiel nun endlich steigen.