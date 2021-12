45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Holstein Kiel und dem SV Sandhausen 1:1-Unentschieden! Die Norddeutschen bestimmen größtenteils das Geschehen auf dem Rasen, agieren allerdings in der Verteidigung oftmals zu sorglos. So bestrafte Cebio Soukou die Hausherren nach einem sehr passiven Verhalten mit dem Ausgleich. Zuvor markiert Benedikt Pichler die Führung der Störche. Die Gäste dürfen sich vor allem bei Torhüter Patrick Drewes bedanken, dass sie erst einen Gegentreffer kassiert haben. Dennoch ist der SVS an der Kieler Förde bei Weitem nicht chancenlos. Wenn die Kurpfälzer im zweiten Durchgang etwas mutiger auftreten, dann ist der dritte Saisonsieg definitiv in Reichweite.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Finn Porath steht plötzlich in zentraler Lage frei an der Strafraumgrenze und zieht ab. Immanuel Höhn blockt den Schuss, der dadurch in den Handschuhen von Patrick Drewes landet.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Ganz starke Aktion von Patrick Drewes! In einem Konter der Gastgeber bedient Phil Neumann mit einem feinen Pass Fin Bartels im Sechzehner. Dem 34-Jährigen verspringt der Ball bei der Annahme leicht, dann schmeißt sich der SVS-Keeper mutig in den Schuss aus kurzer Distanz.

41 Mikkel Kirkeskov Holstein Kiel Gelbe Karte für Mikkel Kirkeskov (Holstein Kiel)

Mikkel Kirkeskov unterbindet eine aussichtsreiche Konterchance der Kurpfälzer über Cebio Soukou mit einem taktischen Foul.

40 Die Mannschaft von Marcel Rapp hat mittlerweile wieder eindeutig das Kommando auf dem Spielfeld übernommen und drückt Sandhausen in die eigene Hälfte.

39 Momentan ist die Begegnung unterbrochen, weil sich Erik Zenga mit schmerzverzerrten Gesicht auf dem Rasen krümmt. Der SVS-Mittelmann ist mit Fabian Reese zusammengestoßen, aber es scheint gleich weitergehen zu können.

36 Mikkel Kirkeskov sowie Alexander Mühling kombinieren sich per Doppelpass an die halblinke Strafraumkante nach vorne. Letztendlich verstolpert der Däne aber kurz vor dem Abschluss den Ball.

34 Der anschließende Eckstoß von Alexander Mühling segelt an den Fünfmeterraum. Benedikt Pichler steigt in die Luft und köpft das Leder auf die linke Ecke, doch Patrick Drewes lenkt die Kugel um den Pfosten herum.

33 Alexander Mühling nimmt auf der linken Seite Fabian Reese mit. Dessen folgende Flanke auf den langen Pfosten entschärft Chima Okoroji vor dem heraneilenden Fin Bartels zur Ecke.

31 Chima Okoroji stürmt auf der linken Außenbahn mit hoher Geschwindigkeit an die Grundlinie. Die starfe Hereingabe des Linksverteidigers landet jedoch in den Armen von Thomas Dähne.

29 Der SVS bestraft die Hausherren also sofort für die zunehmende Passivität. Sobald die Kurpfälzer mal ins Pressing gehen, geraten die Kieler schnell in Schwierigkeiten.

26 Cebio Soukou Sandhausen Tooor für SV Sandhausen, 1:1 durch Cebio Soukou

Aus dem Nichts treffen die Gäste zum Ausgleich! Die Kieler verteidigen viel zu lässig, deswegen darf Aleksandr Zhirov ungehindert aus dem Mittelfeld bis an den Sechszehner marschieren und den Ball ins Zentrum zu Cebio Soukou ablegen. Der 29-Jährige tanzt 18 Meter vor dem Kasten seinen Gegenspieler aus und visiert die linke Ecke an. KSV-Keeper Thomas Dähne streckt sich, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

25 Die Partie hat sich nach dem Führungstreffer der Norddeutschen ein wenig beruhigt. Die Mannschaft von Marcel Rapp überlässt nun den Hardtwäldern öfters die Kugel.

22 Wieder geht es bei den Störchen über die Außenbahn! Finn Porath dribbelt von links in die Mitte und zieht aus der Ferne ab. Der Ball landet allerdings weit neben dem Pfosten.

19 Benedikt Pichler Holstein Kiel Tooor für Holstein Kiel, 1:0 durch Benedikt Pichler

Die Gastgeber belohnen sich für eine engagierte Anfangsphase und gehen durch Benedikt Pichler in Führung! Nach einer Flanke von Alexander Mühling kann sich der Stürmer im Zentrum gegen Immanuel Höhn behaupten und nimmt das Leder noch einige Schritte mit. Aus acht Metern tunnelt der Österreicher schließlich Patrick Drewes und bejubelt seinen fünften Treffer in dieser Spielzeit.

18 Nach einem schwachen Zweikampfverhalten gerät Dennis Diekmeier gegen Fabian Reese auf der linken Seite ins Nachsehen. Allerdings kommt der folgende Querpass des 24-Jährigen auf Fin Bartels zu unpräzise.

17 Alexander Esswein setzt sich im Laufduell gegen Hauke Wahl durch und spielt den Ball von links an den Elfmeterpunkt. Dort klärt Aleksandar Ignjovski vor Bashkim Ajdini.

16 Die äußeren Verhältnisse sind in Kiel für alle Beteiligten aktuell überhaupt nicht angenehm: Bei kühlen zwei Grad über dem Gefrierpunkt fällt außerdem leichter Schneeregen vom Himmel.

14 Erstmals werden die Gäste in dieser Begegnung offensiv aktiv. Marcel Ritzmaier hebt einen Eckball von der rechten Seite in die Mitte, wo Cebio Soukou per Kopf verpasst.

11 Patrick Drewes bittet Schiedsrichter Lasse Koslowski um eine kurze Spielunterbrechung. Der Keeper von Sandhausen lässt sich nach einem Zusammenprall bei dem Eckstoß vor wenigen Minuten nochmal behandeln.

10 Vor allem auf den beiden Außenbahnen gewähren die Kurpfälzer den Kieler in der Anfangsphase relativ viele Freiräume. Das Team von Alois Schwartz konzentriert sich bislang darauf, dass das Zentrum dicht ist.

7 Eine Glanztat von Patrick Drewes verhindert die Führung der Norddeutschen! Nach einem Traumpass von Alexander Mühling taucht Fin Bartels plötzlich frei im Strafraum auf. Aus acht Metern und halbrechter Position scheitert der 34-Jährige aber an der Fußabwehr des Gäste-Torhüters.

6 Die Störche machen zu Beginn den frischeren Eindruck. Aus dem rechten Halbfeld bringt Lewis Holtby eine Freistoßflanke in den Sechzehner, findet jedoch keinen Abnehmer.

4 Kiel erspielt sich den ersten Eckstoß der Partie! Von der rechten Fahne zieht Alexander Mühling das Leder nach innen. Am Fünfer räumt SVS-Keeper Patrick Drewes auf und faustet die Kugel weg.

2 Angefeuert von rund 8000 Zuschauern wagen die Hausherren den ersten Vorstoß nach vorne. Auf dem linken Flügel bleibt aber Fabian Reese an Dennis Diekmeier hängen.

1 Der Ball rollt im Holstein-Stadion! Schiedsrichter der Begegnung ist Lasse Koslowski, der von seinen beiden Assistenten Julian-Tim Skorczyk sowie Dominik Jolk unterstützt wird.

1 Spielbeginn

Hoffnung macht Sandhausen, dass die Kurpfälzer alle bisherigen drei Saisonsiege in der Fremde geholt haben. "Wir wollen in Kiel das, was wir uns in der zweiten Hälfte im Spiel gegen den SC Paderborn erarbeitet haben, erneut auf den Platz bringen. Also die Partie mit Leidenschaft angehen, um drei Punkte mitnehmen zu können. Die zweite Halbzeit im Paderborn-Spiel hat gezeigt, was in uns steckt", verkündete SVS-Trainer Alois Schwartz zuversichtlich.

Zumindest im heimischen Stadion haben die Schleswig-Holsteiner in den letzten Wochen wieder in die Spur gefunden. Sieben Punkte sammelten die Störche dort in den vergangenen drei Spielen. Um sich vor der Winterpause etwas Luft verschaffen zu können, benötigen die Kieler aber einen weiteren Sieg. "Wir sind uns der Bedeutung dieser Partie bewusst. Es geht darum, bei sich zu bleiben. Aber klar ist, dass wir dieses Heimspiel natürlich gewinnen wollen", sagte KSV-Coach Marcel Rapp vor der Partie.

Noch einen Tick schlechter stellt sich die Situation bei den Gästen aus Sandhausen dar. Schon in der vergangenen Saison konnten die Kurpfälzer den Gang in die Drittklassigkeit nur knapp verhindern, diesmal wird es für den SVS erneut eng. Mit 13 Zählern rangiert der Verein aus Baden-Württemberg lediglich auf dem vorletzten Rang. Zuletzt verschärften vier sieglose Spiele in Folge die bedrohliche Lage, gegen Aufstiegskandidaten Paderborn reichte es aber immerhin zu einem 1:1-Unentschieden.

Beide Mannschaften befinden sich nach einer enttäuschenden Hinrunde in der hinteren Tabellenregion. Der verpasste Bundesliga-Aufstieg im Sommer durch die Niederlage in der Relegation hing Holstein lange in den Knochen, an eine weitere Erfolgsgeschichte ist bei den Norddeutschen daher im Moment nicht zu denken. Stattdessen werden die Störche nur knapp vor den Abstiegsrängen überwintern. Die Pleite in der Vorwoche gegen Nürnberg (1:2) ließ die Kieler wieder auf den 14. Platz abrutschen.