45 Halbzeitfazit:

Der FC Schalke 04 führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg. Die Hausherren zeigen eine sehr engagierte Leistung und haben ein ganz klares Chancenplus. Allerdings hatte der Club kurz vor dem Rückstand selbst die große Möglichkeit auf die Führung, doch Schäffler scheiterte am Pfosten. Ansonsten ist vom FCN offensiv noch nicht allzu viel zu sehen und sie können sich bei Mathenia bedanken, dass es nicht sogar bereits 2:0 steht. Trotzdem ist für Robert Klauß und sein Team noch alles drin, da die S04-Verteidigung nicht immer sattelfest wirkt. Es könnte also spannend werden. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Mathenia verhindert das 2:0! Ranftl erobert den Ball in der eigenen Hälfte und treibt sofort an. Der Österreicher kann ungestört in das letzte Drittel laufen und bedient dort Idrizi. Der hält aus zentralen 15 Metern drauf. Mathenia reagiert klasse und lenkt den Schuss noch gerade eben mit einer Hand über die Latte.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Für Tom Krauß geht es tatsächlich nicht weiter. Der Mittelfeldspieler hatte es nochmal versucht, aber humpelt jetzt vom Feld. Für ihn ist Taylan Duman neu dabei.

43 Taylan Duman Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Taylan Duman

43 Tom Krauß Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Tom Krauß

42 Ouwejan bringt kurz hintereinander zwei Ecken von der linken Fahne herein und es wird zweimal gefährlich. Die erste Hereingabe landet am kurzen Pfosten bei Kamiński, der an Valentini scheitert und direkt den nächsten Standard herausholt. Der landet dann auf dem Kopf von Pálsson, der gekonnt auf das lange Eck verlängert. Allerdings geht der Kopfball knapp rechts vorbei.

40 Direkt nach seinem Abschluss fasst sich Tom Krauß rechts an die Hüfte und muss behandelt werden.

39 Møller Dæhli ist auf heute einer der Aktivposten beim Club. Der Spielmacher setzt zunächst Shuranov in Szene, der rechts im Strafraum für Krauß ablegt. Der 20-Jährige probiert es mit dem direkten Schlenzer auf das lange Eck, aber setzt das Ding ein gutes Stück drüber.

36 In der Blitztabelle steht der FC Schalke auf den vierten Platz und wäre damit wieder voll drin im Aufstiegsrennen. Nürnberg hat aber noch jede Menge Zeit, um das Spiel zu drehen.

34 Møller Dæhli kann den Fraisl-Patzer nicht ausnutzen! Thiaw bedient im Aufbau seinen Torhüter und bietet sich fast an der rechten Eckfahne wieder an. Fraisl wird von Møller Dæhli angelaufen und will den Ball an dem Norweger vorbei lupfen. Allerdings misslingt das völlig. Deswegen schnappt sich Møller Dæhli den Ball und zieht aus extrem spitzem Winkel ab. Fraisl macht seinen Fehler aber wieder gut und verhindert den Ausgleich.

32 Mittlerweile ist die S04-Führung hochverdient. Die Königsblauen haben zwar weniger Ballbesitz, aber ein ganz klares Chancenplus.

30 Großes Glück für die beste Abwehr der Liga! Schalke kommt erneut über die linke Seite in den Strafraum und es wird wieder brandgefährlich. Mathenia ist aber gegen Idrizi auf dem Posten und lenkt den anschließenden Nachschuss von Ranftl noch irgendwie an den linken Innenpfosten. Der Ball landet dann sogar noch einmal bei den Blau-Weißen, aber der Versuch von Zalazar wird entscheidend geblockt.

28 Darko Churlinov sprüht heute nur so vor Spielfreude. Der Offensivspieler wird von Ouwejan im Mittelfeld bedient und sprintet sofort los. Kurz vor der Sechzehnergrenze zieht er nach innen und sucht mit rechts den Abschluss. Der Ball rutscht dem 21-Jährigen allerdings ein bisschen über den Schlappen. Deshalb fliegt der Schuss klar drüber.

25 Schalke hat einen guten Start hingelegt. Allerdings haben sie das Tor jetzt ausgerechnet in einer Phase erzielt, in der die Gäste immer besser wurden. Der FCN lässt sich davon aber nicht beeindrucken und sucht schnell wieder den Weg nach vorne.

22 Für Thomas Ouwejan ist es bereits der zehnte Scorerpunkt. Der Niederländer steht jetzt bei drei Treffern und sieben Assists.

20 Thomas Ouwejan Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Thomas Ouwejan

Da ist die königsblaue Führung! Ouwejan leitet im Mittelfeld selbst ein und läuft dann durch in den Strafraum. Über mehrere Stationen landet der Ball bei Churlinov, der Valentini und Sørensen ganz stark stehen lässt. Anschließend visiert der 21-Jährige von links am Fünfer das kurze Eck an. Mathenia steht aber genau richtig und kann parieren. Der Abpraller landet allerdings bei Ouwejan, der direkt mit links abschließt und zum 1:0 abstaubt.

19 Die erste gute S04-Chance resultiert aus einem Konter im eignen Stadion. Am Ende wird Zalazar rechts in der Box freigespielt. Der 22-Jährige zieht aus spitzem Winkel mit voller Wucht ab und verfehlt das obere rechte Eck nur knapp.

16 Schäffler scheitert am Aluminium! Die Gäste führen einen Freistoß im linken Halbfeld kurz aus. Dann flankt Handwerker gefühlvoll in die Mitte und Schäffler kommt sieben Meter vor dem Tor frei zum Kopfball. Der Neuner nickt gekonnt gegen die Laufrichtung des Keepers, aber scheitert am linken Pfosten.

14 Aktuell kann sich Nürnberg mal in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Am Ende ist ein Pass auf Valentini jedoch zu ungenau und es geht weiter mit einem S04-Einwurf.

11 Der FCN holt sich im Moment immer mehr Spielanteile. Der Club lässt den Ball ruhig durch die eigenen Reihen laufen und kann sich dadurch immer mehr vom anfänglichen Druck der Schalker befreien.

8 Marvin Pieringer läuft mit dem Ball am Fuß auf den gegnerischen Sechzehner zu. Der Stürmer hat nur noch Christopher Schindler vor sich, aber verliert den Zweikampf mit dem routinierten Innenverteidiger. Am Ende tritt er ihm sogar auf den Fuß und es gibt Freistoß für den FCN.

6 Die Heimelf beginnt sehr engagiert. Die Schalker sind klar tonangebend, haben deutlich mehr Ballbesitz und gehen weit vorne drauf. Eine ernsthafte Torchance ist dabei aber noch nicht herausgekommen.

3 Die folgende S04-Ecke kommt mit Schnitt zum Tor an den ersten Pfosten. Dort passen die Gäste auf und können klären.

2 Ranftl macht direkt Dampf über die rechte Seite. Die Hereingabe des Österreichers wird aber geblockt und es gibt die erste Ecke der Partie.

1 Los geht's! Schalke eröffnet das Traditions-Duell. Die Knappen spielen im gewohnten Blau-Weiß. Nürnberg hält in dunkelroten Trikots dagegen.

1 Spielbeginn

Den FC Schalke 04 und den 1. FC Nürnberg verbindet eine langjährige Fanfreudschaft, die absolut einmalig ist. Trotzdem wollen beide Vereine natürlich das erste Aufeinandertreffen in der zweiten Liga für sich entscheiden. Im direkten Vergleich haben die Königsblauen die Nase vorne. Von 67 Aufeinandertreffen konnten die Gelsenkirchener 31 für sich entscheiden. Der Club holte dagegen nur 20 Siege und es gab 16 Punkteteilungen.

Nürnberg hat zwei der letzten drei Spiele gewonnen. Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel. Im Vergleich dazu gibt es nur eine notgedrungene Veränderung. Lino Tempelmann hat sich gegen die Störche die fünfte Gelbe Karte abgeholt und fehlt gesperrt. Für ihn rückt Fabian Nürnberger in die Anfangsformation.

Dimitrios Grammozis wird auch heute nicht an der Seitenlinie stehen, da er erneut positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Trotzdem ist der 43-Jährige natürlich für die Aufstellung verantwortlich und ändert die Startelf auf drei Positionen. Reinhold Ranftl, Blendi Idrizi und Darko Churlinov beginnen für Mehmet-Can Aydın, den verletzten Dominick Drexler und Rufat Dadashov.

Auch für die Nürnberger ist das Aufeinandertreffen mit Schalke von großer Bedeutung. Die Franken liegen einen Zähler vor dem heutigen Gegner und sie könnten bei einem Erfolg sogar vorübergehend auf den zweiten Rang vorrücken. Der FCN wird also höchst motiviert sein und alles für den dritten Auswärtssieg der Saison geben. Verloren haben sie bei ihren Auftritten in der Fremde zumindest bislang erst einmal. Die Vorzeichen für heute sind also ziemlich gut.

Für den FC Schalke können die letzten zwei Begegnungen des Jahres wegweisend sein. Die Königsblauen liegen derzeit mit 26 Punkten auf dem achten Platz. Mit einem Dreier könnten sie vorübergehend auf den dritten Rang springen. Allerdings könnten sie bei einer Pleite ein wenig den Anschluss an die Aufstiegsränge verlieren. Dementsprechend ist verlieren für die Gelsenkirchener absolut verboten. Die Form ließ zuletzt aber zu wünschen übrig. Die Grammozis-Auswahl konnte nur eine der letzten fünf Partien in der Liga gewinnen. Zudem fehlen mit Terodde, Bülter und Latza gleich drei Stützen der Mannschaft. Die Aufgabe gegen den Club wird also keine leichte.