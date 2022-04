31 Jordy de Wijs Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:0 durch Jordy de Wijs



30 Zimmermann kann nach kurzer Behandlung weitermachen und sieht, wie seine Mannschaft diesmal über links angreift und einen weiteren Eckball herausholt.

28 Tim Knipping Dresden Gelbe Karte für Tim Knipping (Dynamo Dresden)

Knipping will offenbar ein Zeichen setzen, übertreibt es dabei aber und grätscht in der gegnerischen Hälfte mit gestrecktem Bein in Zimmermann rein. Diese Gelbe Karte ist wohlverdient, viel darf sich der Kapitän der Gäste jetzt wohl nicht mehr erlauben.

26 Shinta Appelkamp Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Shinta Appelkamp

Fortuna geht in Führung! Erneut schalten die Hausherren nach einem Ballgewinn auf der rechten Seite schnell um und Iyoha setzt sich stark gegen zwei Dresdener durch, ehe er das Leder in den Lauf von Narey spielt. Dieser geht von links auf Broll zu, bedient mit viel Übersicht den in der Mitte lauernden Appelkamp und der schiebt dann lässig ins verlassene Tor ein.

23 Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld geht es bei F95 mal schnell und Hennings schickt vor dem Sechzehner Narey rechts raus. Aus 19 Metern zieht der ehemalige Hamburger aus vollem Lauf ab, trifft den Ball dabei aber nicht voll und verfehlt die Kiste deutlich.

21 Jetzt gönnen sich auch die Gäste mal eine Pause und schieben den Ball gemächlich durch die eigenen Reihen. Nach unterhaltsamem Beginn ist die Partie in den letzten zehn Minuten zunehmend verflacht.

18 Düsseldorf hat sich jetzt ein wenig zurückgezogen und setzt auf Umschaltsituationen. Dresden hat bis dato fast 60% Ballbesitz, ist im letzten Drittel aber ziemlich ideenlos unterwegs.

15 Bei Dynamo geht viel über die linke Seite. Brandon Borrello hat dort Raum zum flanken, schießt aber den einzigen in der Nähe stehenden Düsseldorfer André Hoffmann an. Immerhin kommt eine Ecke dabei heraus, diese bringt aber keine Gefahr.

12 Wir erleben hier insgesamt ein sehr munteres Spielchen, in dem beide Teams den Weg nach vorn suchen. Vor allem den Gästen bleibt natürlich auch gar nichts anderes übrig.

9 Die Möglichkeit von Hennings war so ein bisschen der Startschuss für die Fortuna, die nun deutlich höher steht und mehr für die Offensive tut. Erneut initiiert Iyoha, Appelkamp schießt dann aus 20 Metern mit links ein Stückchen rechts vorbei.

6 Die erste Großchance haben dann aber die Gastgeber! Emmanuel Iyoha geht auf dem linken Flügel durch bis an die Grundlinie und flankt dann scharf auf den ersten Pfosten. Rouwen Hennings setzt sich gegen Tim Knipping durch und köpft einen Aufsetzer aufs kurze Eck, den Kevin Broll stark zur Ecke pariert.

5 Brandon Borrello tankt sich beim Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen an alter Wirkungsstätte von links durch in die Box, kommt aber nicht zum Abschluss. Dresden ist in dieser Anfangsphase das deutlich aktivere Team.

3 Dynamo beginnt mutig und schiebt über die rechte Seite an. Die ersten Hereingaben von Morris Schröter sind aber noch zu ungenau und landen beim Gegner bzw. im Aus.

1 Der Ball rollt! Die Hausherren spielen traditionell in Rot-Weiß, Dresden ebenso klassisch in Gelb-Schwarz.

1 Spielbeginn

Geleitet wird di Partie von Martin Petersen, der an den Linie von Marcel Pelgrim und Lars Erbst unterstützt wird. Für den Videobeweis ist Dr. Matthias Jöllenbeck verantwortlich.

SGD-Trainer Guerino Capretti gab sich vor der Reise an den Rhein betont kämpferisch. "Hier gibt keiner auf, keiner!", stellte der 40-Jährige klar und legte nach: "Ich bin hierher gekommen, damit wir in der nächsten Saison Zweitligist sind. Das ist mein Ziel und das werden wir auch schaffen!" Dazu muss aber erstmal der erste Sieg unter seiner Regie her. Und das gegen "eine der spielstärksten Mannschaften der Liga", über die Capretti sagt: "Wenn ich die Tabelle nicht kennen würde, dann würde ich tippen, dass Düsseldorf ein Topteam ist."

Trotz beruhigender acht Punkte Vorsprung stellte Daniel Thioune zuletzt nochmal die Bedeutung der Partie heraus. "Alle können die Tabelle lesen. Wir haben die Jungs sensibilisiert, dass wir morgen viel gewinnen und danach den Druck etwas rausnehmen können", so der 47-Jährige, der mit einer knifflige Aufgabe für seine Elf rechnet. "Es wartet ein Gegner, der viel von uns fordern wird. Sie werden mit viel Herz auf dem Platz kämpfen", glaubt Thioune.

Zum Personal: F95-Coach Daniel Thioune muss heute auf Marcel Sobottka verzichten, der mit einer Rippenprellung ausfällt. Für ihn läuft im Mittelfeld Edgar Prib auf. Bei den Gästen hingegen gibt es gleich fünf Veränderungen. Sebastian Mai verletzte sich unter der Woche im Training, Michael Akoto ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt, zudem rotieren Agyemang Diawusie, Paul Will und Ransford-Yeboah Königsdörffer auf die Bank. Dafür starten Guram Giorbelidze, Brandon Borrello, Morris Schröter, Patrick Weihrauch und Julius Kade.

Für die Gäste aus Sachsen hingegen ist das heutige Spiel wohl die letzte Chance, um nochmal Kontakt zum rettenden Ufer aufzunehmen. Aktuell liegt Dresden sechs Punkte hinter dem auf Platz 15 rangierenden SV Sandhausen. Dynamo ist das einzige Team im Profibereich, das auch Ende April noch immer auf den ersten Sieg im Jahr 2022 wartet. Zuletzt kam die SGD im Heimspiel gegen Holstein Kiel vor einer Woche nicht über ein torloses Remis hinaus.

Am vergangenen Wochenende hat Düsseldorf es verpasst, einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Trotz 75-minütiger Überzahl kam man in Hannover nicht über ein 0:0 hinaus. Heute bekommen die Rheinländer ihre nächste Chance, den Ligaverbleib zu besiegeln, diesmal sogar auch rechnerisch. Bei einem Erfolg gegen Dresden kann die Fortuna, die in neun Partie unter Coach Daniel Thioune noch immer ungeschlagen ist, für ein weiteres Jahr in der zweiten Liga planen.