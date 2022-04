Die Schalke-Fans sind natürlich angesichts des Spielstands geschockt, supportern ihre Mannschaft aber weiterhin. Wie verkauft sich Schalke jetzt in den letzten 30 Minuten?

Werder setzt hier auf Schalke ein Statement. Und zwar was für eins! Die Norddeutschen schießen Schalke im eigenen Stadion ab und springen - in der Livetabelle - unaufhaltsam auf den 1. Platz!

Tooor für Werder Bremen, 0:3 durch Marvin Ducksch Jetzt trifft Ducksch ins Tor - Game over für Schalke? Nach einer zu kurzen Kopfballabwehr von Thiaw ist die Schalke-Defensive wieder zu langsam und wird locker von Werder ausgehebelt. Füllkrug legt von rechts in den Fünfer auf und Kollege Ducksch verwandelt zum 0:3!

Richtig verheißungsvoll ist der Wiederbeginn der Schalker bisher nicht. Es sind eher die Gäste, die in der Veltins-Arena weiter für die heißen Szenen sorgen.

Werder führt mit 2:0 und gibt in der 2. Halbzeit auch den ersten Warnschuss ab: Schmid wird im Rückraum nicht angegriffen und löffelt den Ball zu unsauber getroffen links vorbei.

Halbzeitfazit: Werder Bremen zeigt beim Spitzenspiel auf Schalke eine starke 1. Halbzeit und ist zur Pause bereits mit 2:0 vorn! Die Norddeutschen nutzten im ersten Durchgang zweimal Schwächen in der Schalke-Defensive nach Standards eiskalt aus und erzielten so bereits nach neun Minuten das 0:1 duch Gruev sowie nach 26 Minuten auch das 0:2 durch Füllkrug. Die Hausherren erholten sich von diesem Doppelschlag nur langsam und erspielten sich bisher nur eine Großchance durch Terodde (21.). Vor allem im Aufbauspiel sind die Schalker bisher noch zu anfällig und machen das abgezockte Werder damit umso stärker.

Zalazar will für Schalke 04 nochmal für Torgefahr sorgen und chippt den Ball daher aus 30 Metern hoch und weit vor den rechten Pfosten. Drexler sprintet ein, kann die Hereingabe aber nicht erreichen.

Ducksch macht fast das 0:3! Bremens Siebener rennt Pálsson am rechten Fünfer-Ende davon und lupft den Ball nach einem Pass von Füllkrug aus kurzer Distanz mit etwas zu viel Rechtsdrall am Tor vorbei! Da fehlt nicht viel...

Mal wieder eine sportliche Szene von Vindheim! Der Norweger wirft alles in einen Fernschuss und haut den Ball mit einem Volley aus 23 Metern rund drei Metern neben das Gehäuse.

Wieder Aufruhr an den Trainerbänken! Nach einem Foul von Agu eilt der eigentlich unbeteiligte Vindheim herbei und stellt Agu wild aufgebracht zur Rede. Der Norweger muss langsam aufpassen, sonst droht noch die Ampelkarte.

Werder übernimmt auf Schalke mit dem 2:0 im Rücken das Kommando und ist momentan auch in den Zweikämpfen deutlich energischer als der FC Schalke. Was kommt noch von den Königsblauen vor der Halbzeit?

Die Hausherren müssen jetzt aufpassen, die Partie nicht schon in der 1. Halbzeit zu verlieren. Bremen wird von der S04-Defensive jetzt auch noch zu Kontern eingeladen.

Schalke schwimmt! Nur wenige Sekunden nach dem Anstoß schlenzt Ducksch den Ball vor dem Sechzehner beinahe direkt ins Tor. Der Ball küsst das linke Alu und rettet so Fraisl! Schalkes Abwehr ist nicht auf der Höhe...

Die beiden Gelegenheiten von Terodde bringen die Schalke-Offensive auf Betriebstemperatur. Was bei Schalke jedoch weiterhin stört, sind die Ballverlust im Aufbau und in der eigenen Hälfte.

Was geht offensiv für Königsblau? Vindheim bittet Terodde zum Doppelpass und bricht bis vor den rechen Pfosten durch. Bremens Agu eilt in letzter Sekunde herbei und klärt zur Ecke.

Schalke hat Probleme bei der Zuordnung! Beim Tor durfte Weiser freistehend aus dem Rückraum abziehen, jetzt köpft Friedl unbedrängt nach einem Freistoß in die Arme von Fraisl.

Im Spitzenspiel ist Feuer drin! Vindheim checkt Schmid vor den Trainerbänken ins Aus, woraufhin der Bremer am Boden eine Extrarolle dreht. Die Emotionen kochen kurz hoch, ehe Schiri Aytekin als Moderator einschreitet und alle erstmal wieder beruhigt.

Angekündigt hat sich der Treffer nicht. Allerdings leisteten die Schalker kurz vor dem Tor zwei, drei unnötige Ballverluste im Aufbauspiel. Werder erhielt so auch die erste Ecke und nutzt diese direkt zum 0:1.

Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Ilia Gruev Werder schockt Schalke! Nach der ersten Ecke der Partie darf Weiser aus 18 Metern freisehend aufs Tor schießen und zwingt Fraisl mit einem Flatterball zum Abpraller nach vorne. Gruev reagiert am schnellsten und köpft den Rebound aus sechs Metern ins Netz!

Auf der anderen Seite schaffen es nun auch die Schalker erstmals in die Gefahrenzone des Gegners. Bülter nimmt eine Flanke von rechts direkt und wird im Strafraum rechzeitig abgeblockt.

Sofort die erst heiße Szene! Füllkrug löst sich bei einem hohen Ball von Thiaw und ist scheinbar mit einem Mal frei durch. 20 Meter vor dem Tor legt sich der Bremer den Ball an S04-Keeper Fraisl vorbei und scheitert danach bedrängt beim Schuss aufs leere Tor. Als der Ball ins Toraus geht, weht allerdings auch die Abseitsfahne in der Luft.

Jetzt läuft das Spitzenspiel um die Bundesliga-Rückkehr! Werder stößt traditionell in Grün-Weiß an, Schalke ist natürlich ebenfalls in Blau und Weiß unterwegs.