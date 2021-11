45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Zum zweiten Mal packt Julian Justvan einen Abschluss aus der Distanz aus. Mit seinem starken linken Fuß visiert der 23-Jährige aus zentraler Lage das rechte Eck an, doch der Ball rollt am rechten Pfosten vorbei.

43 Erneut kommt ein Spieler der Paderborner im Strafraum der Rostocker zu Fall. Wieder lässt Deniz Aytekin aber zurecht weiterlaufen, denn ein Einsteigen von Calogero Rizzuto gegen Dennis Srbeny reicht bei Weitem nicht für einen Elfmeter.

40 Fünf Minuten verbleiben der Mannschaft von Łukasz Kwasniok, die weiterhin geduldig auf die Lücke in der Hansa-Abwehr wartet, bis zum Pausenpfiff in der Benteler-Arena.

37 Auch auf der gegenüberliegenden Seite passt Ron Schallenberg in einem wichtigen Moment auf. Infolge einer Standardsituation der Ostwestfalen sichert sich der 23-Jährige den zweiten Ball und unterbindet damit einen möglichen Konter des Aufsteigers.

35 Die Rostocker bleiben leicht überlegen. Ein Eckstoß von links rutscht Simon Rhein jedoch diesmal vom Schlappen, weshalb Ron Schallenberg die flache Hereingabe am ersten Pfosten entschärfen kann.

33 Das Team von Jens Härtel stellt die Gastgeber immer wieder bereits früh im Aufbauspiel zu. Dadurch spielt Innenverteidiger Jasper van der Werff einen Pass vollkommen ohne Gegnerdruck ins Seitenaus.

30 Mit aller Macht wollten die Mecklenburger die Niederlage aus Aue schnellstmöglich vergessen machen. Nun haben sich die Gäste für einen engagierten Auftritt in der ersten halben Stunde vorerst belohnt.

27 Simon Rhein Rostock Tooor für Hansa Rostock, 0:1 durch Simon Rhein

Ein wunderbarer Treffer von Simon Rhein bringt die Kogge in Führung! Einen Einwurf von Ryan Malone köpft Robin Yalcin direkt vor die Füße des Mittelfeldspielers, der abermals gefährlich an der Sechzehnergrenze auftaucht. Mit vollen Risiko nimmt sich der 23-Jährige den Volleyschuss, versenkt das Leder stramm im rechten Eck und lässt SCP-Torhüter Jannik Huth dabei keine Abwehrchance. Es ist das erste Saisontor von Rhein.

25 Zunächst wehrt Hansa einen Eckstoß der Hausherren erfolgreich ab. Ron Schallenberg macht das Leder aber nochmal scharf und flankt von rechts ins Zentrum. Letztendlich schießt Julian Justvan einen daraus resultierenden Abpraller auf den Kasten und verfehlt das Ziel nur knapp.

23 Nach einem Handspiel von Jasper van der Werff zimmert Simon Rhein einen Freistoß von der rechten Seite direkt auf das Tor. Aus sehr spitzem Winkel landet der Ball jedoch klar im Toraus.

22 Der SCP reklamiert zaghaft einen Elfmeter! Nach einem wunderbaren Steckpass von Julian Justvan dribbelt Dennis Srbeny an die Grundlinie und bedient von rechts Sven Michel am Fünfer. Bei der Ballannahme kommt der Stürmer im Duell mit Markus Kolke zu Fall, doch Deniz Aytekin hat in dieser Szene alles richtig bewertet und lässt das Spiel weiterlaufen.

19 Die Zuschauer sehen einen äußerst turbulenten sowie temporeichen Start beider Teams. Während die Kogge schon kurz nach Spielbeginn am Führungstreffer schnupperte, haben sich die Ostwestfalen in den vergangenen Minuten ebenfalls in der Partie angemeldet.

16 Nach dem Volltreffer schickt Schiedsrichter Deniz Aytekin den ziemlich benommen wirkenden Lukas Fröde erstmal an die Seitenlinie zur Behandlung. Anscheinend kann es beim 26-Jährigen aber gleich weitergehen.

15 Freche Variante der Paderborner bei einem Eckball - Haris Duljević legt die Kugel flach zu Sven Michel an den Elfmeterpunkt zurück, der den Ball allerdings Lukas Fröde genau ins Gesicht knallt.

13 Jannis Heuer klärt eine Flanke der Gäste per Kopf unzureichend, deswegen kommt Simon Rhein aus der zweiten Reihe zum nächsten Abschluss. Der Mittelfeldmann jagt den Ball aber deutlich über den Kasten.

10 Den anschließenden Freistoß aus aussichtsreicher Lage schnappt sich Julian Justvan selbst. Jedoch zirkelt der 23-Jährige das Leder knapp über den Querbalken, weshalb Hansa-Keeper Markus Kolke nicht eingreifen muss.

9 Calogero Rizzuto Rostock Gelbe Karte für Calogero Rizzuto (Hansa Rostock)

Calogero Rizzuto foult Julian Justvan wenige Meter vor dem Strafraum und holt sich von Deniz Aytekin seine siebte Verwarnung der Saison ab.

8 Auf der Gegenseite will Sven Michel für Entlastung sorgen und setzt zum Konter an. Unmittelbar vor der Sechzehnerkante wird der 31-Jährige von einem perfekten Tackling von Lukas Fröde gestoppt.

7 Nach sieben Minuten erspielen sich die Rostocker bereits den fünften Eckstoß. Wieder zieht Bentley Bahn die Kugel von der rechten Seite an den Fünfmetrraum, aber diesmal köpft die Defensive der Ostwestfalen den Ball souverän aus der Gefahrenzone.

4 Was für ein Start der Gäste von der Ostsee! Eine Ecke von der Fahne schlägt Bentley Bahn in den Rückraum, wo Haris Duljević zum Volley ansetzen. Erneut löst Torhüter Jannik Huth die Aufgabe auf der Linie fehlerfrei.

3 Simon Rhein legt sich das Leder für einen Freistoß aus zentraler Position und rund 22 Metern Torentfernung zurecht. Der Versuch fliegt über die SCP-Mauer hinweg, doch Jannik Huth ist aufmerksam und fischt den Ball aus der rechten Ecke.

1 Hansa vergibt sofort die erste Großchance der Partie! Nach einem katastrophalen Fehlpass von Robin Yalcin erobert John Verhoek die Kugel an der Strafraumgrenze und legt zu Bentley Bahn ab. Der folgende Direktschuss des Mittelfeldspielers aus 18 Metern rauscht hauchdünn am rechten Pfosten vorbei.

1 Los geht’s in der Benteler-Arena! Der erfahrene Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin wird die Begegnung gemeinsam mit seinen beiden Assistenten Markus Sinn sowie Nico Fuchs beaufsichtigen.

1 Spielbeginn

Nach einer bitteren 1:2-Niederlage gegen den FC Erzgebirge Aue plant die Kogge die Wiedergutmachung. "Wir sind doppelt wütend über die drei verlorenen Punkte gegen Aue und wollen sie uns in Paderborn zurückholen", sagte Jens Härtel kämpferisch. Der Hansa-Coach tauscht insgesamt dreimal und bringt Haris Duljević, Bentley Bahn sowie Ryan Malone für Nik Omladič, Hanno Behrens und Thomas Meißner.

Łukasz Kwasniok hat bis zum Jahresende ein klares Ziel formuliert: "Wir wollen schon mindestens 30 Punkte unter dem Weihnachtsbaum haben". Fünf Zähler benötigen die Paderborner für das Erreichen dieses Vorhaben noch. Im Vergleich zum Auswärtsspiel in Hannover (0:0) am vergangenen Wochenende verändert der SCP-Trainer seine Startelf auf zwei Positionen. Jamilu Collins und Jannis Heuer ersetzen Jonas Carls sowie Kai Pröger.

Der Aufsteiger aus Mecklenburg hat sich in der zweiten Liga etabliert. Nach vierzehn Spieltagen rangiert die Mannschaft von Coach Jens Härtel im Tabellenmittelfeld. Doch Vorsicht: 17 Zählern reichen zwar derzeit für den elften Rang, jedoch beträgt das Polster auf den Relegationsplatz lediglich zwei Punkte. Vor allem die fehlende Variabilität in der Offensive verhinderte oftmals ein besseres Abschneiden der Kogge. Erst 17 Treffer konnte Hansa in der laufenden Saison feiern, davon gehen alleine neun Tore auf das Konto von Stürmer John Verhoek.

Die Ostwestfalen wollen an die jüngste Erfolgsserie mit sieben Zählern aus drei Partien anknüpfen. Dabei können die Paderborner den Rückstand auf den aktuellen Tabellenführer Darmstadt mit einem weiteren Erfolg bis auf einen Punkt verkürzen und sich endgültig in den Kreis der Aufstiegsfavoriten schieben. Allerdings läuft es für den SCP ausgerechnet in der heimischen Arena noch nicht rund. Während das Team von Łukasz Kwasniok die Auswärtstabelle souverän anführt, gab es für die Blau-Schwarzen erst zwei Heimsiege zu bejubeln.