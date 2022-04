43 Hansa tut sich nach wie vor schwer, in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Die einzigen Aktionen, in denen der Ball mal in die Mitte kommt, sind Einwürfe. Aber auch die bringen bisher nichts ein.

41 Bei der Ecke kommt ein Schuss aus der zweiten Reihe raus, der von einem Rostocker Verteidiger geblockt wird.

40 Was ist denn hier los? Schon wieder eine Strafraumaktion. Gavory bekommt links im Strafraum den Ball und legt quer. Hansa klärt zur Ecke.

39 Endlich mal wieder ansehnlicher Fußball! Düsseldorf kombiniert sich schön auf der rechten Seite durch. Dann kommt der Ball zurück an die Strafraumgrenze. Peterson zieht direkt mit rechts ab. Sein Schuss geht gut zwei Meter drüber.

36 Hansa kommt endlich mal in den Düsseldorf-Strafraum, bezeichnenderweise durch einen Einwurf. Der Ball landet aber letztendlich in den Händen von Kastenmeier. Das Spiel ist gerade maximal ereignisarm.

32 Hochklassig ist die Partie bisher noch nicht. Beide Mannschaften sind zu einfallslos in Ballbesitz. Außerdem fehlt meistens das Tempo.

29 Hansa taucht jetzt auch mal in der Nähe des Düsseldorfer Strafraums auf. Gefährlich in den Sechzehner kommen die Gäste zwar noch nicht, aber Rostock übernimmt immer mehr die Spielkontrolle.

26 Jetzt besteht das Spiel fast nur noch aus Pfiffen des Schiedsrichters. Vor allem Rostock begeht immer wieder kleine Fouls. Das ist dem Spielfluss natürlich nicht zuträglich.

23 Hansa kommt jetzt endlich mal etwas hinten raus und kann ein wenig Ballbesitz generieren. Es wird auch Zeit, dass die Gäste ins Spiel kommen.

20 Direkt nach der strittigen Straufraumszene taucht Düsseldorf wieder vor dem Tor auf. Hennings zieht rechts von der Strafraumgrenze ab. Kolke fängt den unplatzierten Schuss.

19 Düsseldorf kombiniert sich wunderschön in den Strafraum. Dann geht Peterson auf den Torwart zu, aber bevor er den Ball erreicht, kommt er durch einen Rempler von Becker zu Fall. Kolke nimmt die Kugel auf. Es gibt keinen Elfmeter und das ist auch gut so. Beckers Rempler war Körpereinsatz.

18 Mit dem Ball fällt Rostock bisher überhaupt nichts ein. Das ist momentan eine ganz schwache Vorstellung der Gäste.

15 Hansa rückt einmal auf und direkt fällt das Gegentor. Wenn die Gäste sich hinten sortieren können, sind sie schwierig zu knacken. Bei Kontern dagegen wirkt die Abwehr anfällig.

13 Ao Tanaka Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Ao Tanaka

Der erste Konter bringt die Führung. Hansa ist aufgerückt, dadurch hat Düsseldorf endlich mal etwas Platz. Narey bringt den Ball von links flach in die Mitte. Am Elfmeterpunkt versenkt Tanaka den Ball mit der rechten Innenseite im Tor. Das war gut gespielt.

12 Düsseldorf hat zwar viel den Ball, den Roten fällt bislang aber wenig ein. Sie spielen ungehindert in die gegnerische Hälfte. Sobald es in Richtung Strafraum geht, packen die Gäste zu und es geht wieder zurück.

9 Düsseldorf hat eine erste Ecke, die die Hausherren kurz spielen. Am Ende kommt der Ball wieder nach rechts zum Eckenschützen Narey, der den Ball flach in die Mitte bringt. Ein Hansa-Verteidiger klärt.

8 Hansa lässt Düsseldorf in Ballbesitz zwar spielen, aber sobald es in die gegnerische Hälfte geht, rücken die Gäste gut nach und gehen nach Ballverlust sofort ins Gegenpressing.

5 Düsseldorf hat in den ersten Minuten die Spielkontrolle. Rostock möchte den Ball aber auch gar nicht haben. Der FC Hansa spielt auf Konter.

2 Nach der Ecke hat Hansa einen Freistoß aus 35 Metern zentraler Position zugesprochen bekommen. Rhein bringt den Ball in die Mitte. Es erreicht aber niemand die Flanke. Abstoß für Düsseldorf.

1 Rostock hat Anstoß. Die Weiß-Blauen schlagen den Ball weit nach vorne und holen direkt eine Ecke raus. Der Standard bringt aber nichts ein.

1 Spielbeginn

Beim FC Hansa ist der Wechselbedarf nach dem Überraschungserfolg gegen den FC St. Pauli nicht so groß. Jens Härtel tauscht im Vergleich zum 1:0 vom Samstag auf einer Position. Innenverteidiger Ryan Malone ist gelbgesperrt. Er wird durch Thomas Meißner vertreten.

Daniel Thioune tauscht bei der Fortuna auf vier Positionen im Gegensatz zum 2:2 gegen den KSC am vergangenen Sonntag. In der Linksverteidigung startet Gavory für Hartherz. Auf der Sechs beginnen Sobottka und Tanaka anstelle von Prib und Bodzek. Außerdem ersetzt Peterson im Sturm Ginczek.

Die Form der Düsseldorfer ist gut. Was der FC Hansa in den vergangenen Wochen veranstaltet, ist dagegen absolut überragend. Die letzten vier Spiele wurden allesamt gewonnen. Außerdem hat man in den vergangenen Wochen gegen die Aufstiegsaspiranten Schalke und St. Pauli gewonnen und gegen Darmstadt einen Punkt geholt. Mit dem Abstieg hat man an der Ostsee nur noch theoretisch etwas zu tun. Rostock hat neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. In der Rückrundentabelle steht die Mannschaft von Jens Härtel auf einem beachtlichen fünften Platz, nachdem sie die Hinrunde auf Platz 14 abgeschlossen hatte.

Die Fortuna ist, seitdem Daniel Thioune die Geschicke leitet, gut in Form. Sieben Spiele in Folge blieb der Verein ungeschlagen. Thioune holte seit seinem Amtsantritt am 8. Februar 13 der bisher 33 Düsseldorfer Punkte. Die Mannschaft ist trotzdem noch nicht endgültig vor dem Abstieg gerettet. Der Vorsprung auf den Regelegationsplatz beträgt aber mittlerweile fünf Punkte. Mit einem Sieg heute würden wahrscheinlich die letzten Zweifel ob der nächstjährigen Klassenzugehörigkeit beseitigt.