7 Die erste Prüfung für den Vertreter von Kastenmeier, Raphael Wolf, hat es nicht gerade in sich. Ein abgefälschter Distanzschuss von Kleindienst fliegt abgefälscht vom linken Strafraumeck auf die kurze Ecke, wo Wolf das Spielgerät ohne jegliche Probleme aufnehmen kann.

6 Wieder die Fortuna: Einen quer geschlagenen Schuss aus dem rechten Halbfeld legt Rouwen Hennings hinter die Strafraumkante ab, wo Peterson zu viel Platz gewährt bekommt. Aus etwa 18 Metern versucht er sich mit einem Schlenzer, der jedoch zu zentral auf das Tor fliegt.

5 Sonst geht es in den ersten Minuten eher gemächlich zu, aktuell schieben sich die Gäste aus dem Süden Deutschlands die Kugel hin und her, ohne wirklich Zug zum Tor zu entwickeln.

2 Düsseldorf verzeichnet die erste Offensivaktion: Peterson bringt die Kugel aus dem Halbfeld nach innen, der Ball wird von Heidenheim in den Rückraum geklärt, wo Sobottka aus etwa 14 Metern einen Flachschuss ablässt. Ein Gästespieler wirft sich in diesen herein.

1 Auf geht's! Heidenheim beginnt in blauen Trikots, die Fortuna spielt in Rot vor etwa 12.000 Zuschauenden unter 2G-Bedingungen.

1 Spielbeginn

Die Mannschaften wurden angeführt vom Unparteiischen Michael Bacher soeben auf das Grün der Merkur-Spiel-Arena geführt. In wenigen Sekunden wird der Ball rollen.

Heim- gegen Auswärtsschwäche: Heute tritt mit der Fortuna die drittschwächste Heimmannschaft der zweiten Liga gegen das drittschwächste Auswärtsteam aus Heidenheim an. Düsseldorf und Heidenheim haben im eigenen bzw. fremden Stadion erst sechs Punkte geholt. Eine der beiden Teams wird die Bilanz heute aufpolieren - es sei denn, es gibt eine Punkteteilung.

Bei Fortuna Düsseldorf gibt es hingegen ganze vier Änderungen im Vergleich zur 0:1-Niederlage bei Dynamo Dresden. Die linke Seite wird komplett ausgetauscht: Leonardo Koutris spielt hinten für Florian Hartherz, Kristoffer Peterson soll statt Felix Klaus den Flügel beackern. Auf der Doppelsechs darf neben Kapitän Adam Bodzek, der mit seinem Jubiläum der 200. Bundesligapartie heute alleiniger Rekordhalter der Düsseldorfer wird, Marcel Sobottka auflaufen. Zudem gibt es einen coronabedingten Wechsel zwischen den Pfosten: Die positiv getestete Nummer eins Florian Kastenmeier wird vom erfahrenen Raphael Wolf ersetzt.

Weil Heidenheim nach einem schwachen Oktober zuletzt wieder eine leicht verbesserte Form aufweisen konnte und unterbrochen von einer 0:2-Auswärtsniederlage bei Erzgebirge Aue erst den FC Schalke 04 mit 1:0 und dann Holstein Kiel mit 2:1 bezwang, verändert der Coach Frank Schmidt seine Truppe nur auf einer Position. Linksverteidiger Jonas Föhrenbach spielt anstelle vom Florian Pick, wahrscheinlich wird Norman Theuerkauf daher eine Position nach vorne rücken.

Ein Duell dieser beiden Teams hat zuletzt 2016 ein Auswärtsteam gewonnen - damals gingen die Heidenheimer tatsächlich in Düsseldorf als Sieger vom Platz. In den sechs folgenden Spielen gab es zweimal ein Unentschieden, viermal war die jeweilige Heimelf erfolgreich. So auch in der letzten Spielzeit, als die Rheinländer das Hinspiel knapp mit 1:0 für sich entschieden. Auch der 1. FC Heidenheim gewann nur mit einem Tor Differenz, Ende Februar diesen Jahres hieß es 3:2 für die Schwaben.

Heidenheim hat fünf Punkte mehr auf dem Konto - und steht damit am anderen Ende des Zweitligamittelfelds. Auf Platz acht befinden sie sich aktuell zwischen den beiden Absteigern Schalke und Bremen und möchten mit drei Punkten im Gastspiel in der Landeshauptstadt NRWs den Anschluss an das obere Tabellendrittel halten. Vier Punkte, aber fünf Plätze trennen die Süddeutschen vom Relegationsplatz drei - die Ausgangslagen sind für die beiden Mittelfeldteams also schon deutlich andere.

Vier Pflichtspiele in Folge ohne Sieg: Sollte es bei Fortuna Düsseldorf so weitergehen wie aktuell, blickt der Verein nicht in eine vielversprechende Zukunft. Das Pokalaus bei Hannover 96 leitete die schwache Form der Rheinländer ein, die in drei Ligaspielen danach nur einen Punkt - erneut gegen die Hannoveraner - holten. Noch befindet sich die Fortuna am unteren Rande des Mittelfelds, doch mit nur zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze könnte die Situation schon bald anders aussehen. Wird heute gegen Heidenheim die Trendwende eingeleitet?