46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Veltins-Arena! Die formstarken Gelsenkirchener wurden für ihre schläfrige erste halbe Stunde nicht bestraft und glänzten daraufhin vor allem mit hoher Effizienz. Der FCH ist eigentlich das bessere Team und dürfte nach dem Seitenwechsel noch alle Chancen auf einen Punktgewinn haben. Der ist für sie auch nötig, um weiterhin eine Rolle im Aufstiegsrennen einnehmen zu können.

46 Robert Leipertz Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Robert Leipertz

46 Jan Schöppner Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Jan Schöppner

46 Christian Kühlwetter Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Christian Kühlwetter

46 Maurice Malone Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Maurice Malone

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FC Schalke 04 führt zur Pause des Heimspiels gegen den 1. FC Heidenheim 1846 mit 1:0. Die Ostwürttemberger legten aktiv und selbstbewusst los, ließen sich nicht im Ansatz von der großen Kulisse beeindrucken. Durch eine Doppelchance Schöppners und Kleindiensts, deren Schüsse S04-Keeper Fraisl jeweils stark parierte, schrammten sie früh an einem Treffer vorbei (9.). Auch in der Folge waren sie zunächst das zielstrebigere Team und erarbeiteten sich durch Malone, der ebenfalls an Fraisl scheiterte, eine weitere gute Gelegenheit (20.). Die Königsblauen brachten mangels Geschwindigkeit im Zusammenspiel nur wenige gefährliche Angriffe auf den Rasen. In den Nachwehen einer Ecke erzwangen sie trotzdem die Führung: Drexler traf per Kopf aus kurzer Distanz (35.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Der Nachschlag in der Veltins-Arena soll 60 Sekunden betragen.

42 ... Theuerkaufs scharfe Hereingabe an die mittige Fünferkante befördert Kamiński per Kopf aus der Gefahrenzone.

41 Die Schmidt-Auswahl lässt sich von diesem Rückschlag nicht wirklich aus der Ruhe bringen, überzeugt weiterhin mit hoher Passsicherheit. Ein abgefälschter Schuss Malones aus halbrechten 17 Metern bringt ihr eine Ecke ein...

38 Wegen der besseren Tordifferenz nehmen die Königsblauen in der Live-Tabelle Rang eins ein. Heidenheims Rückstand auf Platz drei wächst auf sieben Punkte an.

35 Dominick Drexler Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Dominick Drexler

Schalke nutzt die erste Chance zum Führungstor! In den Nachwehen der Ecke von der rechten Fahne produziert Bülter von der halbrechten Strafraumkante eine Bogenlampe, die sich im Zentrum senkt. Der durch Terodde bedrängte Hüsing legt per Kopf unfreiwillig für Drexler ab. Der Ex-Kölner nickt aus vier Metern über Schlussmann Müller hinweg in die rechte Ecke.

34 Durch einen doppelten Doppelpass mit Zalazars gelangt Terodde auf die rechte Strafraumseite. Der Schaljer Goalgetter will für Bülter querlegen, doch Hinspieltorschütze Hüsing klärt grätschend zur Ecke.

32 Bülter nimmt auf der linken Außenbahn an Fahrt auf. Auf Höhe der Sechzehnerkante wird der Ex-Unioner von gleich drei Heidenheimern eingekreist. Er bringt nur noch einen ungenauen Querpass zustande, den Abwehrmann Mainka abfängt.

29 Im direkten Duell von Schalkes Aufstiegskonkurrenten Bremen und St. Pauli steht es übrigens ebenfalls noch 0:0. Bedeutet für die Königsblauen: Mit einem Treffer würden sie die Tabellenführung übernehmen.

26 Schrecksekunde für Schalke! Fraisl will den Ball wegschlagen und bleibt dabei im Rasen hängen. Das sieht zunächst sehr schmerzhaft aus, Ersatzmann Fährmann macht sich bereits warm. Doch es geht zunächst weiter.

22 Auch die Königsblauen melden sich mal vorne an. Wenn es mit dem Spielaufbau schon nicht klappt, dann eben mit einem langen Ball genau auf Drexler. Der kommt halblinks im Strafraum zum Abschluss, rutscht dabei aber weg und verzieht.

20 Nächste gute Chance für Heidenheim! Theuerkauf geht links an den Strafraum, flankt dann butterweich aufs lange Eck. Dort steht Malone viel zu frei und nimmt den Ball mit links volley. Wieder ist Fraisl zur Stelle. Das geht nicht mehr allzu lange gut für Schalke.

16 Wieder steht Schalke viel zu offen! Matriciani vertändelt den Ball leichtfertig im Spielaufbau, dann geht es ganz schnell. Diesmal ist es Geipl, der 25 Meter vor dem Tor die Lücke findet und abzieht - ganz knapp links vorbei.

12 Die Gastgeber werden von den Rängen lautstark gepuscht, kommen damit aber offenbar noch nicht so klar. Schalke tut sich schwer, Heidenheim wirkt wacher.

9 Die erste große Chance des Spiels gehört den Gästen! Schöppner hat 25 Meter zentral vor dem Tor ganz viel Grün vor sich, bekommt den Ball und zieht flach ab. Fraisl wehrt gut zur Seite ab, doch der Ball springt Kleindienst auf den Fuß. Der trifft das Leder an der linken Fünferkante nicht voll und ermöglicht so dem Schalker Keeper die zweite super Reaktion in Folge.

8 Heidenheim legt einen aktiven Beginn hin, hält den Schwerpunkt des Geschehens bislang in den mittleren Rasenregionen. Beim Favoriten geht in den ersten Momenten noch recht wenig nach vorne.

5 Fraisl ist wach! Theuerkaufs halbhoher Diagonalball von der linken Außenbahn ist im Strafraumzentrum für den durchstartenden Kleindienst bestimmt. Schalkes Schlussmann hat das Anspiel aber vorausgeahnt und wirft sich vpr dem Angreifer auf den Ball.

3 Infolge einer hohen Verlagerung Malones von der rechten Außenbahn behauptet Kleindienst den Ball am linken Strafraumeck. Er leitet zu Theuerkauf auf den linken Flügel weiter. Dessen flache Hereingabe fängt Thiaw am kurzen Pfosten ab.

1 Schalke gegen Heidenheim – Durchgang eins in der Veltins-Arena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften vor gut 60000 Zuschauern den Rasen betreten. Das Stadiondach ist geschlossen.

Bei den Ostwürttembergern, die das Hinspiel Ende Oktober in der Voith-Arena durch einen späten Kopfballtreffer Hüsings (89.) mit 1:0 für sich entschieden und die in der Fremde letztmals Mitte Dezember gewinnen konnten, stellt Coach Frank Schmidt nach dem 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg einmal um. Busch verdrängt Burnić auf die Bank.

Auf Seiten der Gelsenkirchener, die noch gegen alle anderen Klubs aus den aktuellen Top sechs antreten und deren Defensivabteilung mit 34 Gegentoren die zweitbeste des nationalen Fußball-Unterhauses ist, hat Trainer Mike Büskens im Vergleich zum 2:1-Auswärtserfolg bei der SG Dynamo Dresden drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Ouwejan (Wadenprobleme), Lode (positiver Coronatest) und Flick (Bank) beginnen Matriciani, Zalazar und Çalhanoğlu.

Der 1. FC Heidenheim 1846 hat seine Außenseiterchance im Aufstiegsrennen am vergangenen Sonntag gewahrt, indem er den formstarken 1. FC Nürnberg mit 3:1 bezwang. Bei einem Rückstand von sechs Punkten auf den Relegationsrang benötigen die Blau-Rot-Weißen im Saisonendspurt deutlich mehr Konstanz als in den letzten Wochen, konnten doch nur drei der jüngsten neun Begegnungen gewonnen werden.

Der FC Schalke 04 ist nach der Trennung von Dimitrios Grammozis in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat durch drei Siege in Serie im Kampf um die direkte Rückkehr in die nationale Eliteklasse wieder alles in der eigenen Hand: Betrug der Rückstand auf Rang drei Anfang März noch satte sechs Punkte, liegen die Königsblauen sechs Spieltage vor dem Saisonende einen Zähler hinter dem Relegationsplatz und könnten dieses Wochenende im Optimalfall sogar als Tabellenerster abschließen. Am letzten Freitag setzten sie sich bei der SG Dynamo Dresden mit 2:1 durch.